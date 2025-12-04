A Bybit faz parceria com a Komainu para oferecer negociação segura 24/7 de ativos segregados sob custódia para investidores institucionais

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Komainu, a fornecedora regulada de serviços de ativos digitais e custodiante apoiada pela Laser Digital e Blockstream, anunciou hoje que a Bybit, a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, juntou-se à sua plataforma de gestão de garantias, a Komainu Connect.

Por meio dessa parceria, os clientes institucionais poderão negociar 24 horas por dia, mantendo seus ativos armazenados com segurança sob custódia. Ao permitir que os ativos sejam mantidos por um custodiante regulado e terceirizado enquanto permanecem simultaneamente negociáveis na bolsa, os clientes conseguem gerenciar melhor seu risco de contraparte. A liquidação regular e automatizada fora da bolsa elimina a necessidade de pré-financiamento na bolsa.

A Komainu continua a expandir sua plataforma Komainu Connect integrando-se diretamente com corretoras, credores e corretores, utilizando uma variedade de tecnologias avançadas. Essas integrações permitem que os clientes estabeleçam conexões rápidas e contínuas, proporcionando acesso a uma ampla rede de contrapartes de mercado.

Os principais benefícios incluem:

100% de espelhamento de garantias: todos os ativos delegados em carteiras de garantias são espelhados na bolsa

Processo de liquidação fora da bolsa: eliminando a necessidade de pré-financiamento na bolsa

Transparência: todos os ativos são mantidos em carteiras segregadas, on-chain e à prova de falência, oferecendo máxima transparência e clareza jurídica.

Visão holística da custódia e das carteiras de garantias: os clientes se beneficiam de carteiras dedicadas, cliente por cliente

Escala e suporte: ampla cobertura de ativos, apoiando uma lista crescente de ativos de nível institucional.

Paul Frost Smith, Co-CEO da Komainu, disse: "Estamos muito satisfeitos em trazer a Bybit para o ecossistema da Komainu Connect. Os investidores institucionais demandam cada vez mais a capacidade de agir sobre oportunidades de mercado sem comprometer segurança ou conformidade. A Komainu Connect oferece exatamente isso — combinando custódia regulada e segura com acesso fluido ao mercado. Essa parceria não apenas fortalece nossa lista de bolsas confiáveis, mas também reforça nosso compromisso com a construção de um ambiente de negociação mais seguro e eficiente para investidores ativos."

Yoyee Wang, Head of Business to Business Unit, Bybit acrescentou: "Nossa maior prioridade é garantir confiança e segurança para nossos clientes. Fazer parceria com a Komainu é mais um passo para ouvir as necessidades de nossos clientes e fortalecer nossas capacidades, oferecendo custódia segura e regulamentada, juntamente com a flexibilidade e a escala que eles esperam."

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo por volume de operação, atendendo a uma comunidade global de mais de 60 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo a abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer infraestrutura robusta e impulsionar a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversos, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando construtores, criadores e entusiastas a desbloquear todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com.

Sobre a Komainu

Komainu é o portal institucional para ativos digitais, com sede em Jersey e escritórios em Londres, Dubai e Singapura. Oferecendo infraestrutura de nível bancário para investidores institucionais, a Komainu fornece serviços conectados e seguros com supervisão regulatória multijurisdicional, combinando expertise de serviços financeiros tradicionais com padrões avançados de segurança para a próxima geração de custódia, serviços e financiamento de ativos digitais institucionais.

A Komainu (Jersey) Limited é regulada pela Jersey Financial Services Commission.

A Komainu MEA FZE é regulada pela Dubai Virtual Assets Regulatory Authority.

Os serviços do Komainu Connect estão disponíveis por meio da Komainu (Jersey) Limited.

Para mais informações, acesse https://www.komainu.com

