Bybit, Mantle e Aave firmam parceria para levar liquidez DeFi de nível institucional para o ambiente onchain em escala global

DUBAI, EAU, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Bybit, segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de trading, e a Mantle, camada de distribuição e liquidez de alto desempenho para ativos do mundo real, anunciaram hoje uma parceria estratégica liderada pela TokenLogic com a Aave para avançar na acessibilidade das finanças descentralizadas (DeFi) e desbloquear novos canais de liquidez onchain para usuários em todo o mundo.

Sob esta colaboração, a Aave será lançada na Mantle Network, trazendo os protocolos de empréstimo descentralizados mais confiáveis do setor para uma solução Layer-2 escalável, de baixo custo e compatível com EVM, desenvolvida para aplicações de nível institucional e ativos do mundo real. Essa integração permitirá que os usuários forneçam, tomem emprestado e acessem ativos tokenizados impulsionados pelos ecossistemas em rápido crescimento da Mantle, incluindo DeFi, RWA, stablecoins e restaking.

A parceria aprofunda o alinhamento entre a Mantle e a Bybit, unindo a inovação em nível de protocolo com a distribuição global de corretoras. Com a Bybit atuando como a Global Liquidity Bridge, a colaboração fortalecerá os caminhos de liquidez entre ambientes centralizados e descentralizados, com planos futuros de explorar uma variedade de ofertas de produtos na corretora, incluindo, mas não se limitando, a listagem de ativos, produtos de rendimento onchain, entre outros, sujeitos à aprovação regulatória e à prontidão do mercado.



Desbloqueando uma nova era de eficiência de capital onchain

A implementação da Aave na Mantle estabelece uma base poderosa para estratégias DeFi escaláveis e componíveis, desbloqueando novas rotas de liquidez que beneficiam tanto participantes individuais quanto institucionais.

A infraestrutura Layer-2 da Mantle aprimora a eficiência dos lending pools da Aave ao reduzir os custos de transação e a latência, apoiando atividades de mercado de alta capacidade.

A infraestrutura global da Bybit complementa essa expansão ao oferecer conectividade direta entre liquidez centralizada, gestão de colateral e mercados DeFi onchain, proporcionando um caminho integrado para mais de 70 milhões de usuários em todo o mundo.

Como parte da parceria, programas de incentivo de rendimento baseados em MNT serão apresentados nos pools da Aave. Esses incentivos têm como objetivo recompensar a participação inicial, fortalecer a utilização de ativos e catalisar a formação de uma liquidez saudável dentro do ecossistema da Mantle.

"Esta parceria representa um passo importante para tornar as finanças descentralizadas verdadeiramente escaláveis e globalmente acessíveis", disse Emily Bao, Key Advisor da Mantle. "Ao combinar o consolidado motor de liquidez da Aave com a Layer-2 de alto desempenho da Mantle e o alcance global da Bybit, estamos construindo uma experiência financeira unificada que conecta a liquidez de CEX com a próxima geração de mercados onchain."

"Trazer a Aave para a Mantle reforça nossa missão de tornar a infraestrutura DeFi de alto desempenho acessível a todos", disse Emily. "Junto com a Bybit, estamos criando um ambiente de liquidez mais conectado, no qual usuários e instituições podem interagir com mercados descentralizados de forma confiante, eficiente e em escala global. Essa colaboração prepara o terreno para integrações mais profundas e futuras oportunidades de mercado."

"Essa implementação na Mantle, juntamente com a distribuição global da Bybit, conecta infraestrutura de nível institucional com a profunda liquidez 24/7 da Aave", disse Stani Kulechov, Founder da Aave Labs. "Ao trazer os mercados de empréstimo da Aave para a rede de alto desempenho da Mantle, com acesso direto à corretora da Bybit, essa integração torna as finanças transparentes e onchain disponíveis em escala global para instituições em todo o mundo."

"Implementar a Aave na Mantle representa um marco importante na expansão do nosso protocolo em redes de alta capacidade para fazer o DeFi vencer", disse Matthew Graham, Founder e CEO da TokenLogic. "Estamos entusiasmados em ver muito mais usuários se beneficiarem das eficiências e das novas fontes de liquidez desbloqueadas por meio desta integração com a Mantle e a Bybit."

Avançando o futuro das finanças onchain integradas

A parceria entre Bybit, Mantle e Aave representa um movimento decisivo em direção a um sistema financeiro onchain mais unificado, líquido e acessível. Ao combinar a segurança do protocolo da Aave, o desempenho de execução da Mantle e a distribuição global da Bybit, a colaboração estabelece as bases para a próxima fase de uma infraestrutura DeFi escalável, na qual o capital pode transitar de forma fluida entre plataformas centralizadas e protocolos descentralizados.

Juntos, os parceiros têm como objetivo acelerar a adoção global do DeFi e oferecer um ambiente financeiro sem fricções para usuários de varejo, desenvolvedores e instituições em todo o mundo.

Sobre a Mantle

A Mantle se posiciona como a principal camada de distribuição e porta de entrada para instituições e o mercado TradFi se conectarem com a liquidez onchain e acessarem ativos do mundo real, impulsionando a forma como as finanças tradicionais fluem.

Com mais de US$ 4 bilhões em ativos de propriedade da comunidade, a Mantle combina credibilidade, liquidez e escalabilidade com infraestrutura de nível institucional para apoiar a adoção em larga escala. O ecossistema é ancorado pelo $MNT dentro da Bybit e construído através de projetos centrais do ecossistema como mETH, fBTC, MI4 e outros. Isso é complementado pelas parcerias da Mantle Network com emissores e protocolos líderes, como Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct e EigenLayer.

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de trading, atendendo a uma comunidade global de mais de 70 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo a abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer infraestrutura robusta e promover a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversificados, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando desenvolvedores, criadores e entusiastas a desbloquear todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com .

Sobre a Aave

Aave é a maior e mais confiável plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) do mundo, com US$ 55 bilhões em depósitos e mais de US$ 23 bilhões em empréstimos ativos. Construída inteiramente em software blockchain e governada por sua comunidade de detentores do token AAVE, a Aave opera como uma rede global de poupança e empréstimo, onde as pessoas podem ganhar ao depositar criptomoedas ou stablecoins tomar empréstimos instantaneamente usando cripto como garantia, poupar e aumentar ativos de forma automática, além de trocar tokens diretamente na plataforma. Tudo funciona em contratos inteligentes transparentes, sem bancos, sem burocracia e com acesso aberto 24/7 em todo o mundo. Acesse em Aave.com

Sobre a TokenLogic

A TokenLogic é pioneira em gestão de ativos não custodial e soluções de crescimento onchain, capacitando indivíduos e instituições a maximizar o potencial das finanças descentralizadas. Como Provedora de Serviços da Aave, a TokenLogic oferece expertise especializada em gestão de tesouraria, análise de protocolo e iniciativas de crescimento do GHO, para fortalecer e ampliar a adoção da stablecoin GHO da Aave e do ecossistema mais amplo de liquidez do Protocolo Aave. Construída sobre princípios de transparência, segurança e autonomia do usuário, a TokenLogic desenvolve estratégias orientadas por contratos inteligentes que permitem aos usuários manter total controle de seus ativos enquanto acessam gestão sofisticada de rendimento e liquidez. A empresa continua a expandir seu conjunto de produtos pelos principais ecossistemas DeFi, redefinindo a forma como o capital circula e cresce onchain.

