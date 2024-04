A Bybit estabelece um recorde no setor com a auditoria de prova de reservas: 40 tokens verificados

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 8 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit, que se destaca como a terceira maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, mais uma vez comprova seu compromisso com a transparência e a segurança ao ampliar sua prova de reservas, verificando agora um total de 40 tokens de criptomoedas, o que representa o maior número do setor.

Neste último avanço, a Bybit revela que cada uma das 40 criptomoedas, incluindo moedas recém-adicionadas como WLD, AGI, APEX, BEAM, FET, GALA, IMX, RNDR e SHRAP, são totalmente apoiadas em até 150%. Isso coloca a Bybit como líder do setor, ultrapassando o número total de ativos auditados pelos concorrentes.

A busca incansável da Bybit pela abertura é amplamente reconhecida, o que se reflete em sua impecável pontuação de confiança de 10/10 pela CoinGecko e uma classificação 'AA' no recente CCData Crypto Exchange Benchmark Report. Esses reconhecimentos destacam a Bybit como uma corretora de criptomoeda que implementa as melhores práticas do setor.

"Nosso compromisso inabalável com a verificação de nossas reservas é uma prova de nossa crença na construção de confiança por meio de evidências", disse Ben Zhou, co-founder e CEO da Bybit. "Para nós, fornecer essa prova de reservas não é apenas uma prática, mas uma necessidade. Isso garante aos nossos usuários que seus investimentos estão em boas mãos, gerenciados com os mais altos padrões do setor."

A Bybit emprega um sistema meticuloso de carteiras, incluindo carteiras frias, mornas e quentes, para otimizar a segurança e, ao mesmo tempo, manter a liquidez necessária para as transações dos usuários. Essa infraestrutura de segurança robusta, reforçada por parcerias com os custodiantes institucionais Fireblocks e Copper, garante a liderança da Bybit no mercado de câmbio de criptomoedas, oferecendo segurança e transparência a clientes institucionais e de varejo.

Sobre a Bybit

A Bybit é uma das três principais corretoras de criptomoedas do mundo por volume de negociação, com 25 milhões de usuários. Fundada em 2018, ela oferece uma plataforma profissional ponde os investidores e traders de criptomoedas podem encontrar um mecanismo de correspondência ultrarrápido, atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e um suporte à sua comunidade multilíngue. A Bybit tem o orgulho de ser a parceria dos atuais campeões de construtores e pilotos da Fórmula 1: a equipe Oracle Red Bull Racing.

