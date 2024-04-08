Bybit憑借儲備證明審計創下行業新高 40種代幣已通過核實

阿聯酋迪拜2024年4月8日 /美通社/ -- 全球交易量第三大加密貨幣交易所 Bybit 通過擴大儲備證明范圍，再次證明了其對透明度和安全性的重視。

對於這次最新進展，Bybit透露，包括WLD、AGI、APEX、BEAM、FET、GALA、IMX、RNDR和SHRAP等新加入的幣種在內的40種加密貨幣，每一種都有高達150%的儲備支持。這使得Bybit成為行業領導者，超過了競爭對手審計資產總數。

Bybit對開放性的不懈追求得到了廣泛認可，這體現在CoinGecko對其打出了無可挑剔的10/10信任度評分，以及近期CCData加密貨幣交易所基准報告中的「AA」評級。這些認可彰顯了Bybit作為加密貨幣交易所實施行業最佳實踐的實力。

Bybit的co-founder and CEO Ben Zhou表示：「我們堅定不移地支持儲備核實，這證明了我們通過證據建立信任的信念。對我們來說，提供這種儲備證明不僅是一種做法，更是一種需要。它向我們的用戶保證，他們的投資是安全的，是按照行業最高標准管理的。」

Bybit采用了一套縝密的錢包系統，包括冷錢包、暖錢包和熱錢包，以優化安全性，同時維持用戶交易所需的流動性。這種強大的安全基礎設施，在機構托管商Fireblocks和Copper的合作支持下，確保了Bybit在加密貨幣交易所市場的領先地位，為零售和機構客戶提供了安全性和透明度。

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關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量排名前三的加密貨幣交易所，共有逾2500萬用戶。Bybit提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、全天候客戶服務和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作伙伴。

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