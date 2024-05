Bybit melhora os gastos com criptografia com recompensas fáceis de reembolso de 2%

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 20 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit, uma das três maiores bolsas de criptomoedas do mundo em volume, revelou uma oferta de reembolso de 2% em seu cartão Bybit – pago em USDT diretamente nas contas dos usuários. O cashback se aplica a todas as compras feitas com moedas fiduciárias e criptomoedas, como parte do esforço contínuo da Bybit para integrar as criptomoedas nas transações diárias.

A Bybit aprimora os gastos com criptomoedas com recompensas fáceis de 2% de cashback

A função Auto Cashback converte automaticamente os pontos de cashback em USDT. Isso significa que os usuários podem aumentar suas recompensas sem esforço. Os usuários podem ativar o Auto Cashback diretamente do painel do cartão, dando ao processo a simplicidade e a facilidade pelas quais a Bybit é conhecida.

"A Bybit se dedica a liderar o cenário das criptomoedas, fazendo parcerias com projetos líderes que melhoram o mercado geral e oferecem benefícios significativos aos nossos usuários", disse Joan Han, Sales & Marketing Director da Bybit. "Por meio do Cartão Bybit, estamos comprometidos em simplificar o acesso às criptomoedas, diminuindo efetivamente a distância entre as finanças convencionais e a economia digital."

Após cada transação, os pontos de cashback serão emitidos dentro de alguns dias e poderão ser visualizados na seção "Earned" (ganhos) no Reward Market da Bybit. Os pontos são automaticamente convertidos em USDT diariamente para que os usuários sejam mantidos informados a cada passo do caminho.

O cartão Bybit foi criado com base em uma filosofia de interface minimalista e fácil de usar, que se alinha com a filosofia da Bybit de permitir que os usuários gastem facilmente suas criptomoedas em todas as partes do mundo. Com a recente integração do Google Pay e outras soluções de pagamento, os usuários do cartão Bybit na região do EEE agora podem fazer transações on-line, no aplicativo e na loja de forma segura e rápida, aproveitando a ampla aceitação do Google Pay.

#Bybit / #TheCryptoArk

Sobre a Bybit

A Bybit é uma das três principais exchanges de criptomoedas em volume, com 25 milhões de usuários estabelecidos em 2018. Oferece uma plataforma profissional onde os investidores e traders de criptomoedas podem encontrar um mecanismo de correspondência ultrarrápido, atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e um suporte à sua comunidade multilíngue. A Bybit tem o orgulho de ser a parceria dos atuais campeões de construtores e pilotos da Fórmula 1: a equipe Oracle Red Bull Racing.

Para obter mais detalhes sobre a Bybit, acesse a sala de notícias da Bybit.

Para consultas de mídia, entre em contato com: [email protected]

Para obter mais informações, acesse: https://www.bybit.com

Para atualizações, siga: comunidades e mídia social da Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | YouTube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2414895/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/4710630/Logo.jpg

FONTE Bybit