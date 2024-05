Apresentamos o Bybit Web3 DEX Pro: negociação inteligente, decisões mais inteligentes

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 19 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit Web3 , uma divisão Web3 da Bybit – uma das três principais bolsas globais de criptografia por volume de negociação – tem o orgulho de anunciar o lançamento do Bybit Web3 DEX Pro . Essa revolucionária plataforma de câmbio descentralizada foi projetada para capacitar os operadores com ferramentas inteligentes e informadas. A Bybit Web3 DEX Pro transcende as ofertas típicas de DEX, combinando os benefícios do DeFi com inteligência de ponta para criar uma experiência de negociação inigualável.

"Estamos entusiasmados com a apresentação do Bybit Web3 DEX Pro. Combinando os benefícios do DeFi com o poder da inteligência i-SMART, a Bybit oferece uma experiência de negociação inigualável para a comunidade Web3", disse Emily Bao, Bybit Web3 Evangelist. Os usuários agora podem acessar insights que mudam o jogo, capacitando-os a navegar no mercado com maior confiança e descobrir oportunidades de mercado."

Elevando a negociação DEX com a tecnologia i-SMART

O Bybit Web3 DEX Pro vai além das ofertas típicas de CEX, equipando os usuários com a avançada tecnologia de inteligência de dados i-SMART. Esse poderoso conjunto oferece uma visão holística do mercado, permitindo que os usuários tomem decisões informadas e mais inteligentes:

Aproveitando a inteligência de grau profissional para negociação superior

O Bybit Web3 DEX Pro capacita os negociadores a superar o mercado aproveitando a inteligência profissional on-chain e social. Essa plataforma sofisticada permite aos usuários obter insights valiosos desde tendências macro até movimentos micro, aprimorando assim suas estratégias de negociação. Os algoritmos avançados empregados pelo Bybit Web3 DEX Pro facilitam a descoberta e a capitalização de oportunidades emergentes com velocidade e precisão sem precedentes.

Integração de carteira sem esforço para negociação sem interrupções

Além disso, o Bybit Web3 DEX Pro garante experiências de negociação poderosas e sem interrupções por meio da integração sem esforço de carteira, suportando uma ampla gama de carteiras, incluindo carteira na nuvem, carteira de frase de recuperação, carteira sem chave e carteiras de terceiros populares. A plataforma oferece uma extensa seleção de tokens, permitindo aos usuários negociar mais de um milhão de tokens em várias blockchains.

Acesso expansivo ao token e funcionalidade entre cadeias

Além disso, a funcionalidade cross-chain do DEX Pro permite a execução sem esforço de negociações em diferentes redes blockchain, incluindo Solana, Base, BNB Chain, Ethereum, Polygon, Arbitrum One, Optimism, zkSync Era, Avalanche C-Chain, etc.

A Bybit Web3 se destaca como uma força pioneira no cenário de finanças descentralizadas, equipando os negociadores com as ferramentas e insights abrangentes necessários para navegar e prosperar no mundo dinâmico do DeFi.

Sobre a Bybit Web3

A Bybit Web3 está redefinindo a abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igual para todos. Estamos comprometidos em receber construtores, criadores e parceiros no espaço blockchain, estendendo um convite tanto para entusiastas de criptomoedas quanto para os curiosos, com uma comunidade de mais de 1 milhão de usuários de carteira, mais de 10 grandes parceiros do ecossistema, e isso continua aumentando.

A Bybit Web3 oferece uma suíte abrangente de produtos Web3 projetados para tornar o acesso, a troca, a coleta e o crescimento de ativos Web3 o mais aberto e simples possível. Nossas carteiras, marketplaces e plataformas são todos apoiados pela segurança e expertise que definem a Bybit como uma das três principais bolsas de criptomoedas do mundo, confiada por 25 milhões de usuários globalmente.

Junte-se à revolução agora e abra a porta para o seu futuro Web3 com a Bybit.

Para obter mais detalhes sobre a Bybit, acesse Bybit Web3.

Sobre a Bybit

A Bybit é uma das três principais bolsas de criptomoedas do mundo por volume de negociação, com 25 milhões de usuários. Fundada em 2018, ela oferece uma plataforma profissional ponde os investidores e traders de criptomoedas podem encontrar um mecanismo de correspondência ultrarrápido, atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e um suporte à sua comunidade multilíngue. A Bybit tem o orgulho de ser a parceria dos atuais campeões de construtores e pilotos da Fórmula 1: a equipe Oracle Red Bull Racing.

Para obter mais detalhes sobre a Bybit, acesse a sala de notícias da Bybit .

