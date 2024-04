Bybit établit un record dans l'industrie avec l'audit de preuve de réserves : 40 jetons vérifiés

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 8 avril 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , troisième bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume d'échange, prouve une fois de plus son engagement en faveur de la transparence et de la sécurité en élargissant sa preuve de réserves, en vérifiant désormais un total de 40 jetons de cryptomonnaies, ce qui représente le chiffre le plus élevé de l'industrie.

Bybit révèle que chacune des 40 cryptomonnaies, y compris les nouvelles monnaies telles que WLD, AGI, APEX, BEAM, FET, GALA, IMX, RNDR et SHRAP, sont entièrement garanties à 150 %. Ceci fait de Bybit le leader de l'industrie, dépassant le nombre total d'actifs audités par les concurrents.

La quête incessante d'ouverture de Bybit est largement reconnue, comme en témoignent son score de confiance impeccable de 10/10 par CoinGecko et sa note « AA » dans le récent rapport CCData Crypto Exchange Benchmark Report . Ces reconnaissances soulignent que Bybit est une bourse de cryptomonnaies qui met en œuvre les meilleures pratiques de l'industrie.

« Notre engagement inébranlable à vérifier nos réserves témoigne de notre conviction à bêtir la confiance par la preuve, a déclaré Ben Zhou, co-founder et CEO de Bybit. Pour nous, fournir de telles preuves de réserves n'est pas seulement une pratique, mais une nécessité. Elle assure à nos utilisateurs que leurs investissements sont entre de bonnes mains, gérés selon les normes les plus élevées du secteur. »

Bybit utilise un système de portefeuilles méticuleux, composé de portefeuilles froids, tièdes et chauds, afin d'optimiser la sécurité tout en maintenant la liquidité nécessaire aux transactions des utilisateurs. Cette infrastructure de sécurité robuste, renforcée par des partenariats avec les dépositaires institutionnels Fireblocks et Copper, assure le leadership de Bybit sur le marché de l'échange de cryptomonnaies, offrant sécurité et transparence aux clients particuliers et institutionnels.

