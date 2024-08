"A Carga da Mudança": Dahua Technology lança a solução inteligente para carregamento de veículos elétricos D-Volt

HANGZHOU, China, 23 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Através de um lançamento online bem-sucedido, a Dahua Technology, fornecedora líder mundial de soluções e serviços de AIoT centrados em vídeo, lançou sua própria solução inteligente de carregamento de veículos elétricos – D-Volt. Incorporando seu slogan "A Carga da Mudança", o D-Volt oferece velocidade, potência, inovação, precisão e um compromisso firme com a sustentabilidade.

O D-Volt foi projetado para oferecer um desempenho de carregamento rápido e abrangente, garantindo que os usuários possam recarregar seus veículos elétricos de forma rápida e eficiente. Ele foi desenvolvido para atender aos mais altos padrões de qualidade e confiabilidade, oferecendo soluções inovadoras que são tão precisas quanto avançadas. Em termos de inovação, o D-Volt é integrado com as tecnologias de ponta da própria Dahua, com meticulosa precisão. Além disso, essa solução inteligente de carregamento de veículos elétricos reflete o compromisso inabalável da Dahua com a conservação ambiental e a sustentabilidade, utilizando materiais sustentáveis e tecnologias energeticamente eficientes, e esforçando-se para reduzir significativamente a pegada de carbono da empresa para um planeta mais verde.

Os benefícios do D-Volt para os usuários e clientes incluem:

Ideal para qualquer cenário: Utiliza uma única plataforma projetada para gerenciar tanto equipamentos de carregamento residenciais (D-Volt Air) quanto comerciais (D-Volt Pro), otimizando efetivamente a experiência de carregamento e os processos de e-mobilidade. Ele suporta de 3,5 kW a 22 kW para carregamento CA e de 60 kW a 240 kW para carregamento CC.

Utiliza uma única plataforma projetada para gerenciar tanto equipamentos de carregamento residenciais (D-Volt Air) quanto comerciais (D-Volt Pro), otimizando efetivamente a experiência de carregamento e os processos de e-mobilidade. Ele suporta de 3,5 kW a 22 kW para carregamento CA e de 60 kW a 240 kW para carregamento CC. Projetado para resistir ao calor: Foi construído e projetado para suportar tanto o uso externo quanto interno. Sua proteção em múltiplos níveis ajuda a prevenir sobrecorrente, curto-circuito, corrente de fuga em CA/CC, etc., garantindo assim a segurança.

Foi construído e projetado para suportar tanto o uso externo quanto interno. Sua proteção em múltiplos níveis ajuda a prevenir sobrecorrente, curto-circuito, corrente de fuga em CA/CC, etc., garantindo assim a segurança. Integração inteligente: Sua funcionalidade de Balanceamento Dinâmico de Carga permite aos usuários otimizar o uso de energia, distribuindo-a de forma inteligente entre sua estação de carregamento e outros aparelhos elétricos no local. Utiliza painéis solares para carregar veículos elétricos com 100% de energia solar ou uma combinação de energia solar e da rede elétrica, ajudando os proprietários de veículos a evitar o uso mais caro de energia da rede. Além disso, pode ser combinado com outras soluções da Dahua, conforme as necessidades reais.

Sua funcionalidade de Balanceamento Dinâmico de Carga permite aos usuários otimizar o uso de energia, distribuindo-a de forma inteligente entre sua estação de carregamento e outros aparelhos elétricos no local. Utiliza painéis solares para carregar veículos elétricos com 100% de energia solar ou uma combinação de energia solar e da rede elétrica, ajudando os proprietários de veículos a evitar o uso mais caro de energia da rede. Além disso, pode ser combinado com outras soluções da Dahua, conforme as necessidades reais. Software aberto e flexível: o D-Volt Desktop e o D-Volt App simplificam bastante a operação do carregador. Essas plataformas digitais oferecem uma grande quantidade de benefícios, incluindo informações visuais em tempo real sobre o status da estação, uso de energia, tarifas, etc. Além disso, permite agendar o carregamento para aproveitar tarifas fora de pico, localizar estações por meio de mapa, bem como definir preços e controlar o acesso com base em funções de grupo. Também fornece insights valiosos de múltiplos painéis e suporta a personalização em nuvem privada.

No geral, o D-Volt é uma solução revolucionária de carregamento de veículos elétricos que oferece grande valor para clientes e usuários. É ideal para uma ampla gama de cenários de aplicação, como residências, estabelecimentos comerciais, frotas de carregamento e edifícios de escritórios. Além dos destaques e benefícios técnicos mencionados, o D-Volt também demonstra o firme compromisso da Dahua em fornecer produtos e soluções que promovam o transporte sustentável e ecologicamente correto, auxiliando na transição para a energia limpa e garantindo que as inovações da Dahua beneficiem tanto o mundo moderno quanto as gerações futuras.

