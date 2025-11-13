Dahua Technology apresenta soluções de cidade inteligente de nova geração impulsionadas pelos modelos de IA em larga escala Xinghan no SCEWC 2025

BARCELONA, Espanha, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Dahua Technology, fornecedora líder mundial de soluções e serviços AIoT centrados em vídeo, apresentou suas inovações de cidade inteligente de nova geração no Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2025 em Barcelona. Sob o tema "Juntos por um Futuro Sustentável", a Dahua demonstrou como suas capacidades AIoT e os Modelos de IA em Larga Escala Xinghan estão possibilitando cidades mais seguras, eficientes e sustentáveis em todo o mundo.

Neste ano, a exposição da Dahua contou com soluções abrangentes em segurança urbana, mobilidade, governança municipal e proteção ecológica, mostrando como inteligência e sustentabilidade podem avançar juntas nas operações de cidades modernas.

Capacitando cidades inteligentes com os modelos de IA em larga escala Xinghan

Uma inovação de destaque foi o Modelos de IA em Larga Escala Xinghan, que integra inteligência visual, multimodal e de linguagem. Através de compreensão visual profunda e raciocínio contextual, o Xinghan permite que os sistemas urbanos percebam, analisem e respondam autonomamente a cenários urbanos complexos. Ele apoia decisões mais inteligentes em segurança pública, gestão de tráfego e monitoramento ambiental, transformando operações urbanas de vigilância passiva para governança proativa e adaptativa.

A Solução de Segurança Urbana da Dahua integra câmeras, radares e sensores IoT em um centro de operações unificado da cidade, permitindo monitoramento em tempo real e respostas rápidas a emergências. Ela ajuda as autoridades a obter uma visão completa das operações da cidade, desde segurança pública até indicadores ambientais, apoiada por insights baseados em dados para melhor governança e coordenação.

Para combater congestionamentos e melhorar a eficiência viária, a Dahua apresentou sua Solução de Gestão de Tráfego Urbano, com controle dinâmico de sinais, detecção de incidentes baseada em IA e tecnologias avançadas de fiscalização de velocidade. Seu dispositivo principal, Spotter Ultra, pode monitorar até oito faixas sem estruturas adicionais, reduzindo custos de infraestrutura e melhorando precisão e cobertura.

Na promoção da mobilidade sustentável, a Dahua introduziu sistemas inteligentes de ônibus e frotas equipados com segurança ativa, detecção de pontos cegos e monitoramento de consumo de combustível. Essas soluções atendem aos padrões de segurança da UE e apoiam um transporte público mais limpo e inteligente.

A empresa também apresentou sua Solução de Governança Municipal, que conecta múltiplos módulos, incluindo gestão urbana, resposta a emergências e monitoramento ambiental, em uma rede unificada. Com busca de texto-imagem habilitada por IA e interação com grandes modelos de linguagem, os operadores municipais podem recuperar informações e coordenar ações de forma mais eficiente, melhorando a capacidade de resposta e os serviços aos cidadãos.

Outro destaque foi a Solução de Proteção da Natureza da Dahua, que aplica IA, IoT e sensores baseados em drones para prevenir incêndios florestais e proteger a biodiversidade. Combinando imagens térmicas e análise inteligente, ela permite detecção precoce e comando preciso em cenários de emergência, contribuindo para a gestão ecológica sustentável.

Durante um painel sobre GovTech e IA de nova geração, John Li, Diretor Geral de Negócios Governamentais da Dahua Technology, enfatizou: "Quando as cidades se digitalizam, o foco deve ser em oferecer melhores serviços às pessoas. Na Dahua, projetamos cada solução com empatia – concentrando-nos nas necessidades reais das pessoas, e não apenas nos detalhes técnicos."

Max Huang, Diretor de Projetos de Negócios Governamentais, acrescentou: "Com os Modelos de IA em Larga Escala Xinghan, os operadores urbanos podem entender melhor suas cidades e torná-las verdadeiramente mais seguras, fluidas e sustentáveis."

Olhando para o futuro, a Dahua continuará a colaborar com parceiros globais para avançar na transformação digital, construindo cidades mais inteligentes, seguras e habitáveis para o futuro.

