Dahua Technology Celebra Pro Challenge 2025 para aprofundar a colaboração global com ecossistemas de instaladores

HANGZHOU, China, 7 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Dahua Technology, fornecedora líder mundial de soluções e serviços de IAoT centrada em vídeo, recentemente recebeu parceiros instaladores de destaque de várias partes do mundo em sua sede para a celebração do Dahua Pro Challenge 2025. O evento conecta uma comunidade global de profissionais qualificados para promover a colaboração, troca de conhecimento e o fortalecimento das parcerias dentro do ecossistema dos instaladores.

Com o tema "CONSTRUA. MOSTRE. VENÇA." (BUILD IT. SHOW IT. WIN IT.), a campanha de 2025 se baseia no sucesso da iniciativa inaugural do ano passado. O objetivo é incentivar os participantes a apresentarem instalações criativas e aplicações práticas das soluções Dahua, fortalecendo ainda mais o intercâmbio profissional global e o crescimento dos ecossistemas.

Na abertura do evento, o Sr. Fu Liquan, presidente e presidente da Dahua Technology, expressou apreço pela confiança e colaboração de longa data dos parceiros instaladores em todo o mundo. Ele enfatizou que, à medida que a transformação digital avança, os instaladores de ecossistemas desempenham um papel crítico como o elo final que traz as tecnologias AIoT aos cenários do dia a dia. O senhor Fu reafirmou o compromisso da Dahua com contribuição conjunta, cooperação vantajosa e benefícios compartilhados, destacando investimentos contínuos no desenvolvimento de ecossistemas para fomentar um ambiente colaborativo que gere tanto o valor do cliente quanto o crescimento dos parceiros.



O programa de vários dias ofereceu uma experiência técnica imersiva, combinando workshops práticos, demonstrações baseadas em cenários e discussões aprofundadas com as equipes de produto e engenharia da Dahua. Os participantes exploraram sistemas de vídeo inteligentes, soluções de edifícios inteligentes e aplicações integradas de AIoT, obtendo insights práticos sobre estratégias de implantação, otimização operacional e tendências tecnológicas emergentes. Esses encontros permitiram que os parceiros instaladores aprofundassem sua compreensão das soluções Dahua ao mesmo tempo em que compartilhavam expertise, fomentando uma troca mutuamente reforçadora.

Visitas guiadas ao showroom de inteligência digital e às instalações de fabricação da Dahua proporcionaram aos participantes uma visão dos bastidores sobre desenvolvimento de produtos, fluxos de trabalho de montagem e capacidades globais de fornecimento. Essas visitas destacaram a confiabilidade, escalabilidade e rigor de engenharia por trás do portfólio de soluções da Dahua, reforçando a confiança dos parceiros na entrega de sistemas de alto desempenho diante das demandas variadas do mercado.



Representantes dos instaladores também compartilharam suas impressões sobre o evento. Um parceiro do Oriente Médio observou: "Esta visita aprofundou nosso entendimento sobre as capacidades da Dahua impulsionadas por IA e como elas se traduzem em valor real para o cliente." Um representante do Reino Unido acrescentou: "Conectar-nos com colegas de diferentes regiões nos inspira a oferecer soluções mais integradas e preparadas para o futuro aos nossos clientes."

Além do aprendizado técnico, atividades culturais – incluindo um tour pelo West Lake e uma experiência imersiva em Songcheng – fortaleceram as conexões interpessoais e construíram um senso de comunidade entre participantes de diferentes regiões. O evento foi concluído com uma gala em homenagem aos parceiros Golden Pro que demonstraram excelência, criatividade e contribuições significativas para o ecossistema global de instaladores da Dahua.



Ao combinar imersão tecnológica, compartilhamento operacional de conhecimento e networking global, a Dahua reforçou seu papel tanto como inovadora em IAoT quanto como impulsionadora da colaboração entre ecossistemas. O Pro Challenge demonstrou mais uma vez como a Dahua capacita instaladores ao redor do mundo a oferecer soluções mais inteligentes, eficientes e orientadas a valor, impulsionando comunidades inteligentes, conectadas e sustentáveis.

Olhando para o futuro, a Dahua continuará expandindo seu ecossistema de instaladores e aprimorando programas de capacitação de parceiros, promovendo a colaboração entre regiões e cocriação inter-regional para impulsionar a próxima geração de inovação em IAoT, enquanto avança sua missão de possibilitar uma sociedade mais inteligente e uma vida melhor.

