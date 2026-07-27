A avaliação global reconhece a infraestrutura institucional de ativos digitais da ChainUp, seus padrões internacionais de conformidade e sua escala operacional.

SINGAPURA, 27 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A ChainUp, fornecedora global de infraestrutura tecnológica para ativos digitais, foi incluída na lista das Principais Empresas Globais de Fintech de 2026 da CNBC, na categoria de ativos digitais.

A ChainUp é incluída na lista das principais empresas globais de fintech de 2026, elaborada pela CNBC e pela Statista

Publicado conjuntamente pela rede de notícias de negócios CNBC e pela empresa global de pesquisa de mercado Statista, o índice reconhece empresas de tecnologia que estão moldando o futuro dos serviços financeiros. O ranking de 2026 foi elaborado com base em uma avaliação independente de mais de 3.500 empresas e 25.000 pontos de dados coletados em todo o mundo, considerando critérios como desempenho financeiro, presença operacional, conformidade regulatória e inovação tecnológica contínua.

Esse reconhecimento reflete uma mudança mais ampla no setor, à medida que instituições financeiras, gestores de ativos e operadores empresariais priorizam cada vez mais a conformidade institucional e a infraestrutura confiável, em vez da especulação de mercado.

Implementação de uma Infraestrutura Unificada de Ativos Digitais para Estabelecimento de Padrões Operacionais para as Finanças Institucionais

À medida que os mercados de ativos digitais se alinham aos mercados de capitais tradicionais, as instituições enfrentam uma pressão cada vez maior para substituir softwares fragmentados por uma arquitetura empresarial unificada. A ChainUp responde a essa mudança oferecendo uma pilha de tecnologia modular que abrange todo o ciclo de vida dos ativos digitais — consolidando a infraestrutura de exchanges de criptomoedas e mercados de previsão, o serviço institucional de Staking-as-a-Service, a infraestrutura MPC sem custódia, a tokenização de ativos do mundo real (RWA), canais de pagamento e controles de conformidade em tempo real dentro de uma única estrutura de governança.

Para atender às crescentes exigências do mercado, a ChainUp também integra recursos de IA desenvolvidos especificamente para aumentar a retenção de usuários na plataforma e aprimorar a experiência dos usuários finais. Desde o roteamento inteligente de ordens e a otimização automatizada da liquidez até estruturas baseadas em IA voltadas para a gestão de riscos, essas ferramentas permitem que os operadores ofereçam fluxos de trabalho fluidos e altamente envolventes, capazes de aumentar a retenção de traders ativos e impulsionar a fidelização dos clientes a longo prazo.

A base dessa plataforma é uma estrutura operacional alinhada com os padrões internacionais de segurança, incluindo a conformidade com o SOC 2 Tipo II e a certificação ISO/IEC 27001. A plataforma da ChainUp já oferece suporte a mais de 700 clientes corporativos em mais de 30 países, atendendo a um ecossistema de mais de 60 milhões de usuários finais e mantendo disponibilidade de serviço de 99,99%.

"Ser reconhecida pela CNBC e pela Statista representa um importante marco à medida que o setor avança rumo a uma maturidade baseada na responsabilidade operacional de longo prazo", disse Chung Ho, presidente e diretor de operações da Chain. "Nosso foco continua sendo a construção de sistemas de nível empresarial que resistam a padrões regulatórios rigorosos. À medida que os mercados de capitais globais evoluem, estamos empenhados em fortalecer nossas estruturas de governança e fornecer uma arquitetura escalável e inteligente capaz de atender às necessidades dos clientes institucionais em todas as partes do mundo."

Sobre a ChainUp

Com sede em Singapura e fundada em 2019, a ChainUp é líder global em infraestrutura de tecnologia de ativos digitais. Com mais de 700 clientes corporativos distribuídos por 30 países, a ChainUp oferece uma plataforma empresarial unificada que abrange infraestrutura para exchanges de criptomoedas e mercados de previsão, Staking-as-a-Service para instituições, custódia baseada em MPC, tokenização de ativos do mundo real (RWA) e análises de conformidade com Know Your Transaction (KYT). Em conformidade com as certificações de segurança SOC 2 Tipo II e ISO 27001, a ChainUp fornece uma arquitetura escalável e compatível com os requisitos regulatórios exigida pelas instituições financeiras modernas. Saiba mais em www.chainup.com.

FONTE ChainUp