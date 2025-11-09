ChainUp é eleita a melhor fornecedora de soluções tecnológicas para ativos digitais, à medida que a adoção institucional atinge sua massa crítica

SINGAPURA, 9 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A ChainUp, fornecedora de infraestrutura de ativos digitais com sede em Singapura, foi eleita Melhor Fornecedora de Soluções Tecnológicas para Ativos Digitais na Ásia-Pacífico no Digital Assets Awards 2025 pela The Digital Banker.

Este prêmio reconhece a aceleração da transformação do mercado de ativos digitais na região Ásia-Pacífico, marcando a transição da inovação especulativa para um pilar fundamental das finanças institucionais. Os principais operadores estão abandonando a fase inicial de experimentação e exigindo infraestruturas de nível empresarial desenvolvidas para uma execução em grande escala. Essa demanda é motivada por casos de uso de missão crítica, incluindo a implantação de ativos do mundo real (RWA) tokenizados, negociações institucionais sofisticadas de alto volume e a gestão de tesourarias corporativas de criptomoedas. Essa virada estrutural criou uma necessidade urgente e decisiva por tecnologias que ofereçam garantias regulatórias e de segurança rigorosas.

A rigorosa avaliação da The Digital Banker, que enfatizou Gerenciamento de Risco, Interoperabilidade e Capacidade de Transação, corrobora o papel da ChainUp como um recurso essencial. Este reconhecimento reforça a importância da engenharia necessária nos bastidores para fazer a transição das finanças para uma base digital estável.

O comitê de premiação declarou: "A ChainUp é líder na região Ásia-Pacífico no fornecimento de um conjunto abrangente de soluções para ativos digitais, incluindo software white label para trading de criptomoedas, carteiras MPC sem custódia, rastreamento de criptomoedas KYT e muito mais. As plataformas integradas e prontas para uso da empresa oferecem às instituições liquidez, segurança e conformidade incomparáveis, construindo pontes perfeitas para o futuro das finanças.

Sailor Zhong, fundadora e CEO da ChainUp comentou: "Os ativos digitais não são mais um mercado de fronteira, mas uma camada crítica de finanças. Este prêmio confirma que a ChainUp oferece uma infraestrutura segura e escalável, essencial para que as instituições possam avançar com confiança nesta nova era. Ajudamos os principais operadores do mercado a proteger bilhões em ativos, executar estratégias de negociação de alto volume e expandir-se por várias jurisdições com confiança e precisão.

A ChainUp, uma das principais fornecedoras globais de soluções para ativos digitais, capacita empresas a enfrentar as complexidades desse ecossistema em constante evolução. Fundada em 2017 e com sede em Singapura, a ChainUp atende uma clientela diversificada, que vai desde empresas Web3 até instituições financeiras consolidadas.

O conjunto completo de soluções da ChainUp inclui soluções para corretoras de criptomoedas, tecnologia de liquidez, carteira MPC white label, ferramenta analítica KYT para rastreamento de criptoativos, tokenização de ativos, gestão de ativos de cripto e infraestrutura Web3, como mineração, staking e APIs de blockchain. Para mais informações, acesse: https://www.chainup.com/ .

