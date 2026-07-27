ChainUp opgenomen in de CNBC & Statista World's Top Fintech Companies 2026-lijst

De wereldwijde beoordeling erkent de institutionele infrastructuur voor digitale activa, de internationale compliancenormen en de operationele schaal van ChainUp.

SINGAPORE, 27 juli 2026 /PRNewswire/ -- ChainUp, een wereldwijde aanbieder van technologische infrastructuur voor digitale activa, is opgenomen in de CNBC World's Top Fintech Companies 2026-lijst in de categorie Digital Assets.

ChainUp Named to CNBC & Statista World’s Top Fintech Companies 2026 List

De index, die gezamenlijk wordt gepubliceerd door zakennieuwszender CNBC en het wereldwijde marktonderzoeksbureau Statista, erkent technologiebedrijven die vormgeven aan de toekomst van de financiële dienstverlening. De ranglijst voor 2026 is gebaseerd op een onafhankelijke beoordeling van meer dan 3.500 bedrijven en 25.000 datapunten wereldwijd, waarbij omzetprestaties, operationele aanwezigheid, staat van dienst op het gebied van naleving van regelgeving en voortdurende technologische innovatie zijn beoordeeld.

De erkenning van ChainUp weerspiegelt een bredere verschuiving in de sector, waarbij financiële instellingen, vermogensbeheerders en zakelijke exploitanten steeds vaker prioriteit geven aan naleving op institutioneel niveau en betrouwbare infrastructuur boven marktspeculatie.

Een uniforme infrastructuur voor digitale activa om de operationele standaard voor de institutionele financiële sector te bepalen

Nu de markten voor digitale activa steeds meer aansluiten op de traditionele kapitaalmarkten, staan instellingen onder toenemende druk om gefragmenteerde software te vervangen door een uniforme zakelijke architectuur. ChainUp speelt op deze ontwikkeling in met een modulaire technologiestack voor de volledige levenscyclus van digitale activa. Daarin worden infrastructuur voor cryptobeurzen en predictiemarkten, institutionele Staking-as-a-Service, MPC-infrastructuur zonder bewaarneming, tokenisatie van real-world assets (RWA), betalingsinfrastructuur en realtimecompliancecontroles samengebracht binnen één governancekader.

Om tegemoet te komen aan de veranderende eisen van de markt integreert ChainUp bovendien speciaal ontwikkelde AI-functies die de platformretentie maximaliseren en de gebruikerservaring verder verbeteren. Van intelligente orderroutering en geautomatiseerde liquiditeitsoptimalisatie tot security-first AI-frameworks voor risicobeheer: deze oplossingen stellen platformexploitanten in staat frictieloze en aantrekkelijke workflows aan te bieden die actieve traders behouden en duurzame klantloyaliteit stimuleren.

Het platform is gebaseerd op een operationeel raamwerk dat aansluit bij internationale beveiligingsnormen, waaronder een SOC 2 Type II-rapport en een ISO/IEC 27001-certificering. Het platform van ChainUp ondersteunt meer dan 700 zakelijke klanten in 30 landen en bedient daarmee een ecosysteem van meer dan 60 miljoen eindgebruikers, met een service-uptime van 99,99 %.

"De erkenning door CNBC en Statista vormt een belangrijke mijlpaal nu onze sector zich ontwikkelt naar duurzame operationele verantwoordelijkheid", aldus Chung Ho, President & Chief Operating Officer van ChainUp. "Onze focus blijft liggen op het ontwikkelen van zakelijke grade systemen die voldoen aan strenge regelgevende eisen. Naarmate de wereldwijde kapitaalmarkten zich verder ontwikkelen, blijven wij ons inzetten voor het versterken van onze governancekaders en het leveren van de schaalbare, intelligente architectuur die institutionele klanten wereldwijd nodig hebben."

Over ChainUp

ChainUp, opgericht in 2019 en gevestigd in Singapore, is een wereldleider op het gebied van technologie-infrastructuur voor digitale activa. ChainUp ondersteunt meer dan 700 enterprise-klanten in 30 landen en levert een uniforme enterprise-stack met infrastructuur voor cryptobeurzen en predictiemarkten, institutionele Staking-as-a-Service, MPC-bewaring, RWA-tokenisatie en KYT-complianceanalyses. Met SOC 2 Type II- en ISO 27001-certificeringen biedt ChainUp de schaalbare architectuur die aan de regelgeving voldoet, en die moderne financiële instellingen nodig hebben. Lees meer op www.chainup.com.