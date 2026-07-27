ChainUp figure dans le classement 2026 des meilleures entreprises fintech du monde établi par CNBC et Statista

Cette évaluation mondiale met en avant l'infrastructure de ChainUp dédiée aux actifs numériques institutionnels, ses normes de conformité internationales et l'ampleur de ses opérations.

SINGAPOUR, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- ChainUp, un fournisseur mondial d'infrastructures technologiques pour les actifs numériques, figure dans le classement des meilleures entreprises fintech du monde en 2026 établi par CNBC dans la catégorie des actifs numériques.

ChainUp Named to CNBC & Statista World’s Top Fintech Companies 2026 List

Publié conjointement par la chaîne d'information économique CNBC et le cabinet international d'études de marché Statista, cet indice met à l'honneur les fournisseurs de technologies qui façonnent l'avenir des services financiers. Le classement 2026 a été établi à partir d'une évaluation indépendante portant sur plus de 3 500 entreprises et 25 000 points de données à l'échelle mondiale, qui a pris en compte le chiffre d'affaires, l'empreinte opérationnelle, le respect des réglementations et l'innovation technique continue.

La reconnaissance dont bénéficie ChainUp reflète une évolution plus générale du secteur, les établissements financiers, les gestionnaires d'actifs et les opérateurs d'entreprise privilégiant de plus en plus la conformité de niveau institutionnel et la fiabilité des infrastructures au détriment de la spéculation boursière.

Mise en place d'une infrastructure unifiée de ressources numériques afin d'établir la norme opérationnelle dans le secteur de la finance institutionnelle

À mesure que les marchés des actifs numériques s'alignent sur les marchés financiers traditionnels, les établissements subissent une pression croissante pour remplacer leurs solutions logicielles fragmentées par une architecture d'entreprise unifiée. ChainUp répond à cette évolution en proposant une pile technologique modulaire couvrant l'ensemble du cycle de vie des actifs numériques — regroupant en un seul cadre de gouvernance l'infrastructure des plateformes d'échange de cryptomonnaies et des marchés de prédiction, le « staking-as-a-service » institutionnel, l'infrastructure MPC sans dépôt, la tokenisation des actifs du monde réel (RWA), des canaux de paiement et des contrôles de conformité en temps réel au sein d'un cadre de gouvernance unique.

Afin de répondre aux exigences croissantes du marché, ChainUp intègre également des fonctionnalités d'IA spécialement conçues pour maximiser la fidélisation des utilisateurs à la plateforme et améliorer l'expérience utilisateur. Du routage intelligent des ordres à l'optimisation automatisée de la liquidité, en passant par des cadres d'IA axés sur la sécurité pour la gestion des risques, ces outils permettent aux opérateurs de proposer des flux de travail fluides et très attractifs, qui fidélisent les traders actifs et renforcent la fidélité à long terme des clients.

Cette plateforme s'appuie sur un cadre opérationnel conforme aux normes internationales de sécurité, notamment un rapport SOC 2 Type II et une certification ISO/IEC 27001. La plateforme de ChainUp a accompagné plus de 700 entreprises clientes dans 30 pays, desservant un écosystème de plus de 60 millions d'utilisateurs finaux tout en garantissant une disponibilité du service de 99,99 %.

« Cette reconnaissance de la part de CNBC et de Statista marque une étape importante alors que notre secteur évolue vers une responsabilité opérationnelle à long terme », a déclaré Chung Ho, président et directeur des opérations de ChainUp. « Notre priorité reste la mise en place de systèmes de niveau entreprise, capables de répondre à des normes réglementaires rigoureuses. À mesure que les marchés financiers mondiaux évoluent, nous nous engageons à renforcer nos cadres de gouvernance et à fournir l'architecture évolutive et intelligente dont nos clients institutionnels à travers le monde ont besoin. »

À propos de ChainUp

Fondée en 2019 et basée à Singapour, ChainUp est un leader mondial dans le domaine des infrastructures technologiques dédiées aux actifs numériques. Au service de plus de 700 entreprises clientes réparties dans 30 pays, ChainUp propose une plateforme d'entreprise unifiée couvrant l'infrastructure des plateformes d'échange de cryptomonnaies et des marchés de prédiction, le « staking-as-a-service » institutionnel, la conservation MPC, la tokenisation d'actifs réels (RWA) et l'analyse de conformité KYT. Certifiée SOC 2 Type II et ISO 27001, ChainUp propose une architecture évolutive et conforme aux exigences des établissements financiers modernes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.chainup.com.