A CLASSYS nomeia Jun-oh Yoon, ex-vice-presidente executivo da Samsung Electronics, como CEO para liderar sua próxima fase de crescimento global.

Ex-executivo do Grupo Samsung e da Samsung Electronics, responsável pela estratégia de crescimento corporativo e por importantes iniciativas globais de fusões e aquisições no Escritório de Estratégia Corporativa e na Divisão de Transformação Digital.

Possui vasta experiência em liderança global em estratégia de negócios, operações e criação de valor nos setores de robótica (Rainbow Robotics), eletrônica automotiva e áudio (Harman) e refrigeração de data centers (FläktGroup).

Acelerar a expansão global da CLASSYS e redefinir o setor de estética médica por meio de produtos de última geração com inteligência artificial, inovação tecnológica e recursos de plataforma diferenciados.

SEUL, Coreia do Sul, 31 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- CLASSYS (KOSDAQ: A Samsung Electronics (código 214150), empresa líder global em plataformas de estética médica, anunciou em 15 de julho a nomeação de Jun-oh Yoon, ex-vice-presidente executivo da Samsung Electronics, como seu novo diretor executivo (CEO), marcando o início oficial da próxima fase de crescimento da empresa rumo à liderança global no setor de estética médica.

Jun-oh Yoon, recém-nomeado diretor executivo da CLASSYS. (Foto: CLASSYS)

Jun-oh Yoon se junta à CLASSYS como CEO, trazendo consigo vasta experiência em liderança no desenvolvimento de estratégias de crescimento e iniciativas de negócios futuras no Samsung Group e na Samsung Electronics, além de profundo conhecimento em tecnologia, negócios, estratégia corporativa e operações.

"A CLASSYS já se consolidou como uma empresa global altamente competitiva, com produtos líderes do setor e uma sólida base internacional", afirmou Jun-oh Yoon, CEO da CLASSYS. "Estou ansioso para aplicar as estratégias de crescimento e a cultura de inovação que desenvolvi na Samsung Electronics para acelerar nossa expansão global, unificando nossa sede e operações internacionais sob um único modelo operacional para aprimorar a execução, fortalecer nossa liderança tecnológica e oferecer uma experiência diferenciada ao cliente, à medida que embarcamos em nossa próxima fase de crescimento."

Yoon acrescentou: "Ao combinar os pontos fortes da CLASSYS em hardware, software e experiência clínica com recursos de IA de ponta, forneceremos produtos, serviços e experiências inovadoras para o cliente, que apoiam nossa visão de nos tornarmos a empresa líder mundial em plataformas de estética médica até 2030."

Essa transição de liderança marca um marco significativo, à medida que a CLASSYS avança além de sua sólida base de crescimento para a próxima fase de expansão global. A empresa construiu um modelo de receita recorrente altamente lucrativo e resiliente, impulsionado pela expansão das instalações de dispositivos em todo o mundo e pelo aumento da utilização de consumíveis. Com a combinação única de conhecimento técnico, liderança estratégica global e excelência operacional de Jun-oh Yoon, a CLASSYS está bem posicionada para desbloquear novas oportunidades de crescimento, criar valor a longo prazo para os clientes e aumentar ainda mais o valor para os acionistas.

Veja o artigo completo: https://www.prnewswire.com/news-releases/classys-appoints-former-samsung-electronics-vice-president-jun-oh-yoon-as-ceo-to-lead-its-next-stage-of-global-growth-302826297.html

FONTE CLASSYS