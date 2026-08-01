CLASSYS、グローバル成長の次段階を牽引するため、Samsung Electronicsの元執行副社長であるJun-oh Yoon氏をCEOに任命

Samsung GroupおよびSamsung Electronicsの元幹部で、Corporate Strategy OfficeおよびDX Divisionにおいて、企業の成長戦略や大規模なグローバルM&A案件を主導

ロボット工学（Rainbow Robotics）、自動車用エレクトロニクスおよびオーディオ（Harman）、データセンターの冷却（FläktGroup）の各分野において、事業戦略、運営、価値創造に関する豊富なグローバルなリーダーシップ経験を有している

AIを活用した次世代製品、技術革新、そして差別化されたプラットフォーム機能を通じて、CLASSYSのグローバル展開を加速し、美容医療業界を再定義

韓国・ソウル、2026年8月1日 /PRNewswire/ -- 世界有数の美容医療プラットフォーム企業であるCLASSYS（KOSDAQ：214150）は、7月15日、Samsung Electronicsの元執行副社長であるJun-oh Yoon氏を新たな最高経営責任者（CEO）に任命したと発表しました。これにより、美容医療業界のグローバルリーダーとなることを目指す同社の次の成長段階が正式に始動しました。

Jun-oh Yoon氏は、Samsung GroupおよびSamsung Electronicsで成長戦略や将来の事業施策の策定に携わってきた豊富なリーダーシップ経験と、技術、事業、企業戦略、業務運営にわたる深い専門知識を有し、CLASSYSのCEOに就任しました。

Jun-oh Yoon, newly appointed Chief Executive Officer of CLASSYS. (Photo: CLASSYS)

CLASSYSの最高経営責任者（CEO）であるJun-oh Yoon氏は、「CLASSYSは、業界をリードする製品と強固な国際的基盤を背景に、すでに競争力の高いグローバル企業としての地位を確立しています」と述べました。「Samsung Electronicsで培った成長戦略とイノベーション文化を生かして当社のグローバル展開を加速させるとともに、本社と海外事業を単一の運営モデルの下に統合し、実行力を高め、技術面でのリーダーシップを強化し、次の成長段階に踏み出すにあたり、差別化された顧客体験を提供していくことを楽しみにしています。」

Yoon氏はさらに、「ハードウェア、ソフトウェア、臨床ノウハウにおけるCLASSYSの強みを最先端のAI技術と融合させることで、2030年までに世界をリードする美容医療プラットフォーム企業となるという当社のビジョンを支える、画期的な製品、サービス、顧客体験を提供していきます」と付け加えました。

今回の経営トップの交代は、CLASSYSがこれまで築いてきた強固な成長基盤を足掛かりに、グローバル展開の次の段階へと進む上で、重要な節目となります。同社は、世界各地での機器導入の拡大と消耗品の使用量増加を原動力として、収益性が高く、強靭な継続的収益モデルを構築してきました。Jun-oh Yoon氏の技術的専門知識、グローバルな戦略的リーダーシップ、そして卓越した業務運営能力という独自の組み合わせにより、CLASSYSは、新たな成長機会を開拓し、長期的な顧客価値を創出し、株主価値をさらに高めるための体制が十分に整っています。

全文はこちらをご覧ください：https://www.prnewswire.com/news-releases/classys-appoints-former-samsung-electronics-vice-president-jun-oh-yoon-as-ceo-to-lead-its-next-stage-of-global-growth-302826297.html

SOURCE CLASSYS