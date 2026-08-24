A companhia aérea nacional do Reino Hachemita da Jordânia, a Royal Jordanian Airlines, escolheu a Ramco Systems para apoiar sua próxima fase de crescimento

O Ramco Aviation Software visa aumentar a eficiência operacional e a confiabilidade da frota à medida que a Royal Jordanian Airlines expande suas operações.

AMÃ, Jordânia e DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Ramco Systems FZ - LLC, fornecedora de software empresarial para aviação e subsidiária da Ramco Systems Limited (BSE: 532370) (NSE: RAMCOSYS), anunciou que a Royal Jordanian Airlines, a companhia aérea nacional do Reino Hachemita da Jordânia, selecionou o Ramco Aviation Software de última geração para apoiar sua próxima fase de crescimento, após uma avaliação abrangente de soluções globais de software para aviação.

(L-R) Sandesh Bilagi, Chief Executive Officer, Ramco Systems and Samer Majali, Vice Chairman/ CEO of Royal Jordanian Airlines, during the signing ceremony held at Royal Jordanian Airlines’ office in Amman

Com módulos para Engenharia e CAMO, Manutenção – Linha, Hangar e Oficina, Gestão da Cadeia de Suprimentos, Segurança, Qualidade e Conformidade, e Vendas de Peças e MRO, o Ramco Aviation Software fornece à Royal Jordanian uma plataforma digital única e unificada que aumentará a eficiência operacional e garantirá controle e conformidade por meio de documentação técnica centralizada e relatórios prontos para auditoria. A Ramco também fornecerá seus recursos digitais, incluindo cartões de tarefas digitais, soluções móveis e painéis de controle, personalizados para as operações da Royal Jordanian, que aumentarão a agilidade por meio da visibilidade em tempo real e permitirão operações sem uso de papel. O Ramco Aviation Software se integrará perfeitamente à infraestrutura de TI existente da Royal Jordanian, garantindo um fluxo contínuo de dados entre todas as funções.

Samer Majali, vice-presidente do conselho/CEO da Royal Jordanian Airlines, disse: "A transformação digital é um dos principais pilares da estratégia de crescimento da Royal Jordanian. À medida que continuamos a modernizar nossa frota e expandir nossa rede, estamos igualmente comprometidos em investir em tecnologias avançadas que melhorem o desempenho operacional, aumentem a eficiência e sustentem os mais elevados padrões de segurança. Nossa parceria com a Ramco reflete esse compromisso e reforça as capacidades digitais necessárias para sustentar nosso crescimento futuro."

Sandesh Bilagi, CEO da Ramco Systems, disse: "Ser escolhido pela Royal Jordanian Airlines é uma prova da confiança que conquistamos ao atender à indústria da aviação e de nossa profunda compreensão das necessidades das companhias aéreas para operar com confiabilidade em grande escala. À medida que a Royal Jordanian continua a crescer, nossa plataforma ajudará a simplificar as operações de manutenção e engenharia, enquanto nossos investimentos em tecnologias de última geração, como IA e automação agêntica, ajudarão suas equipes a alcançar maior resiliência operacional."

O Ramco Aviation Software conta com a confiança de mais de 24.000 usuários para gerenciar mais de 4.000 aeronaves em todo o mundo. Com mais de 90 organizações do setor de aviação entre seus clientes, a Ramco é a solução preferida de companhias aéreas, empresas terceirizadas de manutenção, reparo e revisão (MRO), grandes operadoras de helicópteros, organizações líderes do setor de defesa e empresas de mobilidade aérea urbana em todo o mundo. Disponível na nuvem, o Ramco Aviation Suite oferece acessibilidade com 'Anywhere Apps', aumentando significativamente a eficiência e a agilidade organizacional. A Ramco está mudando o paradigma do software empresarial por meio de soluções baseadas em inteligência artificial, experiência do usuário inteligente habilitada por voz e recursos avançados, como cartões de tarefas digitais, capacidade de manutenção offline, chatbots conversacionais, hubs e soluções cognitivas.

Sobre a Royal Jordanian Airlines:

A Royal Jordanian Airlines, companhia aérea nacional da Jordânia, foi fundada em 1963, tendo sua sede em Amã. Com uma frota moderna, que inclui os modelos Boeing 787-8 e 787-9 Dreamliner, família Airbus A320neo e Embraer E2, a companhia aérea conecta a Jordânia e o Levante ao resto do mundo. Com seu hub no Aeroporto Internacional Queen Alia, a Royal Jordanian atende a mais de 55 destinos no Oriente Médio, na Europa, na Ásia e na América do Norte, com acesso a quase 900 destinos em todo o mundo por meio de sua aliança oneworld. Comprometida com a inovação, a sustentabilidade e uma experiência fluida para os passageiros, a companhia continua expandindo e modernizando sua frota para atender às necessidades em constante mudança dos viajantes.

Sobre a Ramco Systems:

A Ramco Systems é uma provedora de plataforma/produto de software empresarial de classe mundial que está transformando o mercado com seu software empresarial baseado em dispositivo móvel e na nuvem com hospedagem múltipla, impulsionando inovação de forma bem-sucedida há mais de 25 anos. Ao longo dos anos, a Ramco vem mantendo um histórico consistente de atendimento a mais de 800 clientes em todo o mundo, com mais de dois milhões de usuários, e de geração de valor comercial concreto nas áreas de folha de pagamento global, aviação, aeroespacial e defesa e ERP. O principal diferencial da Ramco é sua abordagem inovadora de desenvolvimento de produtos por meio de sua revolucionária plataforma para montagem e entrega de aplicativos empresariais. No quesito inovação, a Ramco está alavancando tecnologias de ponta em torno de inteligência artificial, aprendizado de máquina, RPA (automação robótica de processos) e blockchain, entre outros, para ajudar as organizações a abraçarem a transformação digital.

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FONTE Ramco Systems