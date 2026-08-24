ヨルダン・ハシェミット王国の国営航空会社であるRoyal Jordanian Airlinesが、今後の成長を推進するパートナーとしてRamco Systemsを選定

Royal Jordanian Airlinesが事業を拡大するなか、Ramco Aviation Softwareが運航効率と機材の信頼性を強化

ヨルダン・アンマンおよびアラブ首長国連邦（UAE）ドバイ、, 2026年8月24日 /PRNewswire/ -- Ramco Systems Limited（BSE：532370）（NSE：RAMCOSYS）の子会社であり、企業向け航空ソフトウェアプロバイダーであるRamco Systems FZ - LLCは、ヨルダン・ハシェミット王国の国営航空会社である Royal Jordanian Airlinesが、世界の航空ソフトウェアソリューションを包括的に評価した結果、同社の次の成長段階を支えるため、Ramcoの次世代 航空ソフトウェア を採用したことを発表しました。

(L-R) Sandesh Bilagi, Chief Executive Officer, Ramco Systems and Samer Majali, Vice Chairman/ CEO of Royal Jordanian Airlines, during the signing ceremony held at Royal Jordanian Airlines’ office in Amman

Ramco Aviation Softwareは、エンジニアリングおよびCAMO、メンテナンス（ライン、格納庫、整備工場）、サプライチェーン管理、安全・品質・コンプライアンス、MROおよび部品販売向けのモジュールを備え、Royal Jordanianに対し、一元化された単一のデジタルプラットフォームを提供します。これにより、技術文書の集中管理や監査対応可能なレポート機能を通じて、業務効率の向上を図り、管理体制の確立とコンプライアンスの確保を実現します。また、Ramcoは、Royal Jordanianの運航に合わせてカスタマイズされたデジタルタスクカード、モバイル対応、ダッシュボードなどのデジタルソリューションも提供し、リアルタイムの可視化を通じてアジリティを高め、ペーパーレスな業務を実現します。Ramco Aviation Softwareは、Royal Jordanianの既存のIT環境とシームレスに統合され、すべての業務機能にわたるデータの円滑な流れを確保します。

Royal Jordanian Airlinesの副会長兼最高経営責任者（CEO）であるSamer Majali氏は、次のように述べています。「デジタルトランスフォーメーションは、Royal Jordanianの成長戦略における重要な柱です。当社は、機材の近代化とネットワークの拡大に継続的に取り組むとともに、オペレーショナル・パフォーマンスの向上、効率の改善、そして最高水準の安全性の確保につながる先進技術への投資にも同様に注力しています。Ramcoとの提携は、その取り組みを体現するものであり、当社の将来の成長を支えるために必要なデジタル能力を強化するものです。」

Ramco Systemsの最高経営責任者（CEO）であるSandesh Bilagiは、次のように述べています。「Royal Jordanian Airlinesに選定されたことは、当社が航空業界へのサービス提供を通じて築き上げてきた信頼と、航空会社が大規模かつ確実に運航を行うために何が必要かを深く理解していることを証明するものです。Royal Jordanianが成長を続けるなか、当社のプラットフォームは保守およびエンジニアリング業務の効率化に貢献するとともに、AIやエージェント型自動化といった次世代技術への投資を通じて、Royal Jordanianのチームがより優れたオペレーショナル・レジリエンスを実現できるよう支援していきます。」

Ramco Aviation Software は、世界中で24,000人以上のユーザーから信頼され、4,000機以上の航空機の管理に活用されています。90社以上の航空関連組織が導入しているRamcoは、世界中の主要航空会社、サードパーティMRO、大手ヘリコプター運航会社、主要防衛機関、そして主要な都市型航空モビリティ企業から選ばれているソリューションです。クラウドで利用可能な「Ramco Aviation Suite」は、「Anywhere Apps」によるアクセスの利便性を提供し、組織の効率性とアジリティを大幅に向上させます。Ramcoは、人工知能（AI）を活用したソリューション、インテリジェントな音声対応ユーザー体験、そしてデジタルタスクカード、オフラインでのメンテナンス機能、対話型チャットボット、HUB、コグニティブソリューションといった先進的な機能を通じて、エンタープライズソフトウェアのパラダイムを変革しています。

Royal Jordanian Airlinesについて

ヨルダンの国営航空会社であるRoyal Jordanian Airlinesは、1963年に設立され、アンマンに本社を置いています。ボーイング787-8および787-9ドリームライナー、エアバスA320neoファミリー、エンブラエルE2などの最新鋭機を擁する同航空会社は、ヨルダンおよびレバント地域と世界を結んでいます。Royal Jordanianは、ハブ空港であるクイーン・アリア国際空港を拠点に、中東、ヨーロッパ、アジア、北米の55以上の都市へ就航しており、 ワンワールド・アライアンスを通じて、世界中で約900の都市へのアクセスを実現しています。イノベーション、持続可能性、そしてシームレスな旅客体験に注力するRoyal Jordanianは、旅行者の変化するニーズに応えるため、機材の拡充と近代化に継続的に取り組んでいます。

Ramco Systemsについて

Ramco Systemsは、世界トップクラスのエンタープライズソフトウェア製品プラットフォームプロバイダーであり、マルチテナント型クラウドおよびモバイルベースのエンタープライズソフトウェアを通じて市場に変革をもたらし、25年以上にわたりイノベーションを成功裏に推進してきました。長年にわたり、Ramcoは世界中で800社以上の顧客（ユーザー数200万人以上）にサービスを提供し、グローバル給与計算、航空、航空宇宙・防衛、およびERPの各分野において、確かなビジネス価値を提供してきました。Ramcoの最大の強みは、画期的なエンタープライズ・アプリケーションの構築・提供プラットフォームを通じた、革新的な製品開発アプローチにあります。イノベーションの分野において、Ramcoは人工知能、機械学習、RPA、ブロックチェーンなどの最先端技術を駆使し、各組織のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。

詳細については、https://www.ramco.com/products/aviation-software/

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SOURCE Ramco Systems