La aerolínea de bandera del Reino Hachemita de Jordania, Royal Jordanian Airlines, elige a Ramco Systems para impulsar su próxima fase de crecimiento

Ramco Aviation Software reforzará la eficiencia operativa y la confiabilidad de la flota a medida que Royal Jordanian Airlines amplía su actividad

AMÁN, Jordania y DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Ramco Systems FZ - LLC, proveedor de software para la aviación empresarial y filial de Ramco Systems Limited (BSE: 532370) (NSE: RAMCOSYS) anunció que Royal Jordanian Airlines, la aerolínea de bandera del Reino Hachemita de Jordania, ha elegido la solución Ramco Aviation Software de última generación, para respaldar su próxima fase de crecimiento, tras una evaluación exhaustiva de las soluciones de software de aviación a nivel mundial.

(L-R) Sandesh Bilagi, Chief Executive Officer, Ramco Systems and Samer Majali, Vice Chairman/ CEO of Royal Jordanian Airlines, during the signing ceremony held at Royal Jordanian Airlines’ office in Amman

Con módulos para Ingeniería y Organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad (CAMO), Mantenimiento (en línea, en hangar y en taller), Gestión de la cadena de suministro, Seguridad, Calidad y Cumplimiento normativo, así como mantenimiento, reparación y revisión (MRO), y venta de piezas, Ramco Aviation Software proporciona a Royal Jordanian una plataforma digital única y unificada que mejorará la eficiencia operativa y garantizará el control y el cumplimiento normativo mediante documentación técnica centralizada e informes listos para auditorías. Ramco también proporcionará sus herramientas digitales, entre las que se incluyen fichas de tareas digitales, soluciones de movilidad y paneles de control, adaptadas a las operaciones de Royal Jordanian, lo que mejorará la agilidad gracias a la visibilidad en tiempo real y permitirá llevar a cabo operaciones sin papel. Ramco Aviation Software se integrará a la perfección en el entorno informático actual de Royal Jordanian, garantizando un perfecto flujo de datos entre todas las funciones.

Samer Majali, vicepresidente y director ejecutivo de Royal Jordanian Airlines, afirmó: "La transformación digital es un pilar fundamental de la estrategia de crecimiento de Royal Jordanian. Conforme seguimos modernizando nuestra flota y ampliando nuestra red, mantenemos el mismo compromiso de invertir en tecnologías avanzadas que mejoren el rendimiento operativo, aumenten la eficiencia y garanticen los más altos estándares de seguridad. Nuestra colaboración con Ramco refleja ese compromiso y refuerza las capacidades digitales necesarias para respaldar nuestro crecimiento futuro".

Sandesh Bilagi, director ejecutivo de Ramco Systems, declaró: "El hecho de que Royal Jordanian Airlines nos haya elegido es una prueba de la confianza que nos hemos ganado al prestar servicio al sector de la aviación y de nuestro profundo conocimiento de lo que necesitan las aerolíneas para operar de forma confiable a gran escala. A medida que Royal Jordanian siga creciendo, nuestra plataforma contribuirá a simplificar las operaciones de mantenimiento e ingeniería, mientras que nuestras inversiones en tecnologías de última generación, como la IA y la automatización basada en agentes, ayudarán a sus equipos a alcanzar una mayor resiliencia operativa".

Más de 24 000 usuarios confían en Ramco Aviation Software para gestionar más de 4000 aeronaves en todo el mundo. Con más de 90 organizaciones del sector de la aviación entre sus clientes, Ramco es la solución preferida por las principales aerolíneas, empresas externas de MRO, grandes operadores de helicópteros, organizaciones líderes del sector de la defensa y las principales empresas de movilidad aérea urbana de todo el mundo. Disponible en la nube, Ramco Aviation Suite ofrece accesibilidad gracias a "Anywhere Apps", lo que acelera considerablemente la eficiencia y la agilidad de la organización. Ramco está cambiando el paradigma del software empresarial con soluciones basadas en la Inteligencia Artificial, una experiencia de usuario inteligente con funciones de voz y características avanzadas como fichas de tareas digitales, capacidad de mantenimiento sin conexión, chatbots conversacionales, HUBs y soluciones cognitivas.

Acerca de Royal Jordanian Airlines:

Royal Jordanian Airlines, la aerolínea de bandera de Jordania, se fundó en 1963 y tiene su sede en Amán. Con una flota moderna que incluye aviones Boeing 787-8 y 787-9 Dreamliner, la familia Airbus A320neo y aviones Embraer E2, la aerolínea conecta Jordania y el Levante mediterráneo con el resto del mundo. Desde su centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional Reina Alia, Royal Jordanian opera vuelos a más de 55 destinos de Medio Oriente, Europa, Asia y América del Norte, y ofrece acceso a casi 900 destinos en todo el mundo por formar parte de la alianza oneworld. Comprometida con la innovación, la sostenibilidad y una experiencia de viaje fluida para los pasajeros, Royal Jordanian sigue ampliando y modernizando su flota para satisfacer las necesidades cambiantes de los viajeros.

Acerca de Ramco Systems:

Ramco Systems es un proveedor de productos/plataformas de software empresarial de primera categoría que irrumpe en el mercado con su software empresarial basado en la nube multiinquilino y móvil, que impulsa con éxito la innovación desde hace más de 25 años. A lo largo de los años, Ramco ha mantenido una trayectoria constante prestando servicio a más de 800 clientes en todo el mundo, con más de dos millones de usuarios, y aportando un valor empresarial tangible en los sectores de gestión global de nóminas, aviación, aeroespacial y defensa, y ERP. El principal factor diferenciador de Ramco es su enfoque innovador en el desarrollo de productos a través de su revolucionaria plataforma de montaje y entrega de aplicaciones empresariales. En el ámbito de la innovación, Ramco está aprovechando tecnologías de vanguardia relacionadas con la Inteligencia Artificial, el Aprendizaje Automático, la automatización de procesos robóticos (RPA) y la cadena de bloques, entre otras, para ayudar a las organizaciones a llevar a cabo su transformación digital.

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FUENTE Ramco Systems