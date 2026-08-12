A Context Labs firma acordo plurianual com a Trafigura e adquire a Kinertic para ampliar a negociação de commodities com base em dados de carbono

A plataforma de IA industrial conectará dados primários de emissões a entidades operacionais e mesas de negociação de petróleo, gás e metais em todo o portfólio da Trafigura.

AMSTERDÃ, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ --A Context Labs B.V. ("Context Labs"), empresa de infraestrutura de IA industrial, anunciou hoje três transações relacionadas com a Trafigura PTE Ltd ('Trafigura'): a aquisição da Agora (Europe) Limited e de sua plataforma de inteligência de carbono Kinertic, desenvolvida pela Trafigura; um investimento estratégico de capital da Trafigura na Context Labs; e um contrato plurianual de serviços e licenciamento de plataforma, segundo o qual a Trafigura poderá implantar a plataforma combinada em suas mesas de negociação de commodities.

A Context Labs firma acordo plurianual com a Trafigura e adquire a Kinertic

A Kinertic fornece aos produtores, comerciantes e compradores de commodities uma plataforma de inteligência de carbono integrada aos seus sistemas existentes, conectada a sistemas de captura de transações para mapear fluxos, agregar portfólios e gerar relatórios regulatórios e relatórios para clientes. Ao integrar o Kinertic à família de soluções de IA da Context Labs e conectá-lo à sua infraestrutura de dados confiável, os operadores poderão visualizar dados confiáveis de preço, volume, logística e métricas de carbono em um único ambiente, diretamente nas ferramentas que já utilizam. Com o Mecanismo de Ajustamento de Carbono nas Fronteiras (CBAM) da UE em sua fase definitiva, os valores padrão de emissões se traduzem diretamente em custos para cada carga abrangida. À medida que o Regulamento da UE sobre o Metano avança da fase de reporte para a de monitoramento e verificação, a intensidade de metano passa a ser um requisito de acesso ao mercado para gás, GNL e petróleo destinados à UE. Dados de carbono verificados e específicos de cada operação comercial passam a ser um requisito para compras e negociações, e não apenas um aspecto secundário do reporte.

Como parte da transação:

A Context Labs adquiriu a Agora (Europe) Limited, subsidiária da Trafigura que detém e opera a plataforma Kinertic.

A Trafigura realizou, separadamente, um investimento estratégico em ações da Context Labs para apoiar o desenvolvimento contínuo da plataforma e a integração das funcionalidades da Kinertic.

A Context Labs e a Trafigura firmaram um contrato de licenciamento de plataforma multianual, no qual a Trafigura licenciará a plataforma para várias mesas de operação de commodities.

A Context Labs fornece a infraestrutura digital de confiança para monitorar e calcular, de forma precisa, os dados de intensidade de carbono de commodities, desde a produção até o transporte e o mercado final. A Context Labs torna os programas industriais de IA e carbono confiáveis, transformando dados brutos em resultados auditáveis e sob controle, que criam valor corporativo mensurável tanto nos mercados de conformidade quanto nos comerciais.

"A oportunidade não está em gerar mais dados, mas sim em contextualizar os dados que nossos clientes já possuem", disse Dan Harple, fundador e CEO da Context Labs. "Onde outros veem conjuntos de dados desconectados, nós vemos a base para uma nova camada de inteligência. Ao integrar a Kinertic com a Context Labs AI e nossa infraestrutura de dados de alta qualidade, transformamos entradas fragmentadas em conhecimento conectado e verificável, de modo que cada resultado seja rastreável até a origem, reproduzível no processo e confiável para subsidiar a definição de preços, gerenciar riscos e orientar a alocação de capital."

"O carbono é agora uma dimensão central do risco e da oportunidade do mercado", disse Hannah Hauman, chefe global de Negociação de Carbono da Trafigura. "Nossos operadores precisam ter o mesmo nível de precisão em relação às emissões que têm em relação aos preços e à logística. A Trafigura tem o privilégio de apoiar a evolução da Kinertic desde a sua criação como plataforma líder do setor de relatórios e análises de carbono. Estamos confiantes de que a Context Labs aproveitará essa base sólida e impulsionará o crescimento contínuo da plataforma."

"Esta combinação visa transformar o carbono de um exercício de reporte em um indicador central de mercado", disse Pelle Sommansson, CEO e cofundador da Kinertic. "Juntamente com a Context Labs, estamos possibilitando um novo nível de transparência, no qual a intensidade de carbono se torna um atributo confiável e mensurável na forma como a energia é avaliada e comercializada."

Para produtores, comerciantes, financiadores e compradores de commodities, a oferta conjunta da Context Labs e da Kinertic proporciona:

Negociação com base em critérios de carbono: análises de portfólio, ferramentas de análise de fluxos comerciais e relatórios que quantificam a intensidade de carbono e metano em toda a cadeia de valor das commodities, permitindo a diferenciação de preços, a estruturação de negócios e uma melhor proteção contra riscos.

Inteligência artificial industrial em grande escala: uma camada de dados rica em informações de origem e preparada para IA, que conecta dados de IoT, operacionais, de terceiros e de certificação em uma única camada de emissões e atributos.

Preparação para regulamentação e elaboração de relatórios: resultados padronizados e auditáveis para o Regulamento de Metano da UE, o Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM) e outros regimes de divulgação relevantes, incluindo relatórios abrangentes da pegada de carbono dos produtos.

Sobre a Context Labs BV

A Context Labs é uma plataforma de infraestrutura de dados empresariais que transforma informações complexas em dados continuamente comprovados. Seu software de inteligência artificial auxilia organizações industriais na transformação de dados operacionais e de emissões fragmentados em informações confiáveis, auditáveis e prontas para a tomada de decisões relacionadas ao gerenciamento de carbono, à conformidade e ao uso comercial. A empresa surgiu a partir de pesquisas do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) e é liderada por uma equipe que teve papel fundamental no crescimento em larga escala da internet por meio de empresas anteriores. A Context Labs está sediada em Amsterdã, Cambridge (Massachusetts) e Houston. Saiba mais em www.contextlabs.com

Sobre a Trafigura

A Trafigura fornece recursos essenciais para o mundo. Fundado há mais de 30 anos e de propriedade de seus funcionários, o Grupo está no centro do abastecimento global, utilizando seu profundo conhecimento dos mercados de commodities para tornar as cadeias de suprimentos mais eficientes, seguras e sustentáveis.

Atuando em uma rede global, o Grupo utiliza infraestrutura, logística, financiamento e conhecimento de mercado para transportar energia e commodities dos locais onde são produzidas para aqueles onde são necessárias. Ao conectar produtores e consumidores, trazemos resiliência e confiança às cadeias de suprimentos complexas.

A empresa fornece a energia e as commodities de que o mercado precisa atualmente, incluindo petróleo e derivados, metais e minerais, gás e energia elétrica, ao mesmo tempo que investe em soluções de baixo carbono para o futuro.

O Grupo Trafigura também possui ativos industriais e empresas operacionais, como a Nyrstar (produtora de múltiplos metais), a Puma Energy (empresa de armazenamento e distribuição de combustíveis), a Greenergy (fornecedora e distribuidora de combustíveis) e a Impala Terminals (joint venture). Com cerca de 14,5 mil funcionários, dos quais mais de 1,4 mil são acionistas, o grupo está presente em mais de 150 países.

Acesse: www.trafigura.com

Contato para a mídia

Organização: Context Labs

E-mail: [email protected]

Telefone: 1-617-902-0932

Site: contextlabs.com/resources

FONTE Context Labs