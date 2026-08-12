Context Labs schließt mehrjährige Vereinbarung mit Trafigura und übernimmt Kinertic zur Förderung des CO2-informierten Rohstoffhandels

Eine industrielle KI-Plattform wird Primäremissionsdaten mit operativen Einheiten und Handelsabteilungen für Öl, Gas und Metalle im gesamten globalen Portfolio von Trafigura verknüpfen

AMSTERDAM, 12. August 2026 /PRNewswire/ -- Context Labs B.V.(„Context Labs"), das Unternehmen für industrielle KI-Infrastruktur, gab heute drei miteinander verknüpfte Transaktionen mit Trafigura PTE Ltd („Trafigura") bekannt: die Übernahme von Agora (Europe) Limited und der von Trafigura entwickelten Kinertic-Plattform für Carbon-Intelligence; eine strategische Kapitalbeteiligung von Trafigura an Context Labs sowie einen mehrjährigen Rahmenvertrag über Dienstleistungen und Plattformlizenzen, der es Trafigura ermöglicht, die integrierte Plattform in allen seinen Rohstoffhandelsabteilungen einzusetzen.

Context Labs enter multi-year agreement with Trafigura and acquires Kinertic

Kinertic bietet Rohstoffproduzenten, -händlern und -abnehmern eine in ihre bestehenden Systeme integrierte Plattform für CO₂-Daten, die mit Handelserfassungssystemen vernetzt ist, um Ströme abzubilden, Portfolios zu aggregieren und Berichte für Aufsichtsbehörden und Kunden zu erstellen. Durch die Einbindung von Kinertic in die KI-Lösungsfamilie von Context Labs und die Anbindung an dessen bewährte Dateninfrastruktur können Händler Preise, Volumina, Logistikdaten und verifizierte CO₂-Kennzahlen in einer einzigen Umgebung einsehen – direkt in den Tools, die sie bereits nutzen. Da sich der EU-Mechanismus zur CO₂-Grenzausgleichsabgabe (CBAM) in seiner endgültigen Phase befindet, schlagen sich Standardemissionswerte direkt in Kosten für jede betroffene Ladung nieder. Da sich der Schwerpunkt der EU-Methanverordnung von der Berichterstattung hin zur Überwachung und Überprüfung verlagert, wird die Methanintensität zu einer Voraussetzung für den Marktzugang von Gas, LNG und Öl, das in die EU eingeführt wird. Verifizierte, handelsspezifische CO₂-Daten sind mittlerweile eine Anforderung für Beschaffung und Handel und nicht mehr nur eine nachträgliche Anforderung für die Berichterstattung.

Im Rahmen der Transaktion:

hat Context Labs Agora (Europe) Limited übernommen, die Tochtergesellschaft von Trafigura, die die Kinertic-Plattform besitzt und betreibt.

hat Trafigura separat eine strategische Kapitalbeteiligung an Context Labs erworben, um die weitere Entwicklung der Plattform und die Integration der Kinertic-Funktionen zu unterstützen.

haben Context Labs und Trafigura einen mehrjährigen Plattform-Lizenzvertrag abgeschlossen, um die Plattform für mehrere Rohstoffhandelsabteilungen zu lizenzieren.

Context Labs stellt die digitale Vertrauensinfrastruktur bereit, um CO₂-Intensitätsdaten für Rohstoffe zuverlässig zu überwachen und zu berechnen – von der Produktion über den Transport bis hin zum Endmarkt. Context Labs sorgt für Vertrauen in industrielle KI- und CO₂-Programme, indem es Rohdaten in geregelte, prüfungsfähige Ergebnisse umwandelt, die messbaren Unternehmenswert in Compliance- und kommerziellen Märkten schaffen.

„Die Chance liegt nicht darin, mehr Daten zu generieren, sondern darin, den Daten, über die unsere Kunden bereits verfügen, einen Kontext zu geben", sagte Dan Harple, Gründer und CEO von Context Labs.„Wo andere unzusammenhängende Datensätze sehen, sehen wir die Grundlage für eine neue Ebene der Intelligenz. Indem wir Kinertic mit der KI von Context Labs und unserer Dateninfrastruktur auf Asset-Niveau zusammenführen, verwandeln wir fragmentierte Eingaben in vernetztes, überprüfbares Wissen, sodass jede Ausgabe bis zur Quelle zurückverfolgbar, im Prozess reproduzierbar und glaubwürdig ist, um die Preisgestaltung zu beeinflussen, Risiken zu steuern und die Kapitalallokation zu lenken."

„Kohlenstoff ist mittlerweile eine zentrale Dimension von Marktrisiken und -chancen", sagte Hannah Hauman, Global Head of Carbon Trading bei Trafigura. „Unsere Händler benötigen bei den Emissionen dasselbe Maß an Genauigkeit wie bei Preisen und Logistik. Trafigura hatte das Privileg, die Entwicklung von Kinertic zu einer branchenführenden Plattform für CO₂-Berichterstattung und -Analytik von Anfang an zu unterstützen. Wir sind zuversichtlich, dass Context Labs auf diesem soliden Fundament aufbauen und das weitere Wachstum der Plattform vorantreiben wird."

„Bei diesem Zusammenschluss geht es darum, CO₂ von einer reinen Berichtspflicht zu einem zentralen Marktsignal zu machen", sagte Pelle Sommansson, CEO und Mitbegründer von Kinertic. „Gemeinsam mit Context Labs ermöglichen wir ein neues Maß an Transparenz, bei dem die CO₂-Intensität zu einem vertrauenswürdigen, messbaren Merkmal bei der Bewertung und dem Handel mit Energie wird."

Für Rohstoffproduzenten, Händler, Finanzierer und Käufer bietet das kombinierte Angebot von Context Labs und Kinertic folgende Vorteile:

Kohlenstofforientierter Handel: Portfolioanalysen, Tools zur Gestaltung von Handelsströmen und Berichte, die die Kohlenstoff- und Methanintensität entlang der gesamten Rohstoff-Wertschöpfungskette quantifizieren und so eine differenzierte Preisgestaltung, strukturierte Geschäfte und eine verbesserte Absicherung ermöglichen.

Industrielle KI in großem Maßstab: eine KI-fähige, herkunftsreiche Datenschicht, die IoT-, Betriebs-, Drittanbieter- und Zertifizierungsdaten zu einer einzigen Emissions- und Attributschicht verbindet.

Vorbereitung auf regulatorische Anforderungen und Berichterstattung: standardisierte, überprüfbare Ergebnisse für die EU-Methanverordnung, den CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) und andere relevante Offenlegungsvorschriften, einschließlich der durchgängigen Berichterstattung zum CO₂-Fußabdruck von Produkten.

Informationen zu Context Labs BV

Context Labs ist eine Plattform für Unternehmensdateninfrastruktur, die komplexe Daten in kontinuierlich verifizierte Informationen umwandelt. Die KI-gestützte Software des Unternehmens hilft Industrieunternehmen dabei, fragmentierte Betriebs- und Emissionsdaten in vertrauenswürdige, überprüfbare und entscheidungsreife Erkenntnisse für das CO₂-Management, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und kommerzielle Zwecke umzuwandeln. Das Unternehmen entstand aus Forschungen am MIT (Massachusetts Institute of Technology) und wird von einem Team geleitet, das durch frühere Unternehmen maßgeblich zum massiven Wachstum des Internets beigetragen hat. Context Labs hat Standorte in Amsterdam, Cambridge (Massachusetts) und Houston. Weitere Informationen finden Sie unter www.contextlabs.com

Informationen zu Trafigura

Trafigura versorgt die Welt mit lebenswichtigen Ressourcen. Die vor über 30 Jahren gegründete und im Besitz ihrer Mitarbeiter befindliche Gruppe steht im Zentrum der globalen Versorgung und nutzt ihr tiefgreifendes Verständnis der Rohstoffmärkte, um Lieferketten effizienter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten.

Im Rahmen eines globalen Netzwerks nutzt die Gruppe ihre Expertise in den Bereichen Infrastruktur, Logistik, Finanzierung und Märkte, um Energie und Rohstoffe von den Produktionsorten dorthin zu transportieren, wo sie benötigt werden. Indem wir Produzenten und Verbraucher miteinander verbinden, sorgen wir für Widerstandsfähigkeit und Vertrauen in komplexen Lieferketten.

Das Unternehmen liefert die Energie und Rohstoffe, die die Welt heute benötigt, darunter Öl und Erdölprodukte, Metalle und Mineralien, Gas und Strom, und investiert gleichzeitig in kohlenstoffärmere Lösungen für die Zukunft.

Zur Trafigura Group gehören außerdem Industrieanlagen und operative Unternehmen, darunter der Multimetallproduzent Nyrstar, das Kraftstofflager- und -vertriebsunternehmen Puma Energy, der Kraftstofflieferant und -vertreiber Greenergy sowie das Joint Venture Impala Terminals. Die Gruppe beschäftigt rund 14.500 Mitarbeitende, von denen mehr als 1.400 Aktionäre sind, und ist in über 150 Ländern tätig.

Besuchen Sie: www.trafigura.com

Medienkontakt

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