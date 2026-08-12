Context Labs、Trafiguraと複数年契約を締結し、炭素情報を反映した商品取引を推進するためKinerticを買収

産業用AIプラットフォームは、Trafiguraのグローバルポートフォリオ全体にわたる石油、ガス、金属分野の事業体やトレーディングデスクと、一次排出量データを連携させることになる

アムステルダム, 2026年8月13日 /PRNewswire/ --産業用AIインフラ企業である Context Labs B.V. （「Context Labs」）は、Trafigura PTE Ltd（「Trafigura」）との間で、3件の関連取引（Agora (Europe) Limitedおよび同社がTrafiguraによって開発されたカーボン・インテリジェンス・プラットフォーム「Kinertic」の買収、TrafiguraによるContext Labsへの戦略的出資、ならびにTrafiguraが自社の商品取引部門全体に統合プラットフォームを導入する内容を含む、複数年にわたるマスターサービスおよびプラットフォームライセンス契約）を発表しました。

Context Labs enter multi-year agreement with Trafigura and acquires Kinertic

Kinerticは、商品生産者、トレーダー、バイヤーに対し、既存のシステムに統合されたカーボン・インテリジェンス・プラットフォームを提供しています。このプラットフォームは、 取引記録システムと連携し、フローの可視化、ポートフォリオの集計、規制当局や顧客向けのレポート作成を可能にします。KinerticをContext LabsのAIソリューション群に組み込み、同社の信頼性の高いデータインフラと連携させることで、トレーダーは、すでに使用しているツール上で、価格、取引量、物流、そして信頼性の高い炭素関連指標を単一の環境内で一元的に確認できるようになります。EUの炭素国境調整メカニズム（CBAM）が最終段階に入ったことで、デフォルトの排出量は、対象となるすべての貨物のコストに直接反映されることとなります。EUのメタン規制が報告段階から監視・検証段階へと移行するにつれ、メタン排出強度は、EUに流入するガス、LNG、および石油の市場参入における前提条件となっています。検証済みの業界固有の炭素データは、もはや報告の付随事項ではなく、調達および取引における必須要件となっています。

本取引の一環として、以下を実施しています。

Context Labsは、Kinerticプラットフォームを所有・運営するTrafiguraの子会社であるAgora (Europe) Limitedを買収しました。

Trafiguraは、プラットフォームの継続的な開発およびKinerticの機能の統合を支援するため、別途、Context Labsへの戦略的出資を行っています。

Context LabsとTrafiguraは、Trafiguraの複数の商品取引部門において同プラットフォームの利用権を許諾する、複数年にわたるプラットフォームライセンス契約を締結しました。

Context Labsは、生産から輸送、最終市場に至るまで、商品の炭素強度データを確実に監視・算出するためのデジタル・トラスト・インフラストラクチャを提供しています。Context Labsは、生の入力を、コンプライアンスおよび商業市場において測定可能な企業価値を生み出す、ガバナンスが確立され、監査対応可能な出力へと変換することで、産業用AIおよびカーボンプログラムの信頼性を高めています。

「チャンスは、より多くのデータを生成することにあるのではなく、顧客がすでに保有しているデータに文脈を与えることにあります」と、Context Labsの創業者兼CEOであるDan Harpleは述べています。 「他者が断片的なデータセットとしか見ないところにも、私たちは新たなインテリジェンス層の基盤を見出しています。KinerticをContext LabsのAIおよび当社の資産グレードのデータインフラストラクチャと統合することで、断片化された入力を相互に関連付けられ、検証可能な知識へと変換します。これにより、すべての出力は情報源まで遡ることができ、プロセスの再現性が確保され、価格設定、リスク管理、資本配分の指針として信頼性の高い情報を提供します。」

「炭素は今や、市場リスクと機会の中核をなす要素となっています」と、 Trafiguraの炭素取引グローバル責任者であるHannah Hauman氏は述べています。「当社のトレーダーは、価格や物流と同様に、排出量についても同等の精度を必要としています。Trafiguraは、Kinerticが創業当初から業界をリードするカーボン・レポーティングおよび分析プラットフォームへと発展していく過程を、光栄にも支援してきました。Context Labsがその強固な基盤を土台として、プラットフォームの継続的な成長を牽引していくと確信しています。」

「この組み合わせは、炭素を単なる報告上の取り組みから、市場の中核となるシグナルへと転換することを目指すものです」と、 Kinerticの最高経営責任者（CEO）兼共同創業者であるPelle Sommansson氏は述べています。「Context Labsと協力し、エネルギーの評価や取引において、炭素強度が信頼性が高く測定可能な指標となる、新たなレベルの透明性を実現しています。」

商品生産者、トレーダー、金融関係者、およびバイヤーにとって、Context LabsとKinerticの統合ソリューションは、以下のメリットをもたらします。

炭素情報を反映した取引：ポートフォリオ分析、取引フロー構築ツール、および商品バリューチェーン全体における炭素・メタン排出強度を定量化するレポートにより、差別化された価格設定、ストラクチャード・ディール、およびヘッジ戦略の改善を可能にします。

大規模な産業用AI：IoTデータ、運用データ、サードパーティデータ、認証データを単一の排出量および属性レイヤーに統合する、AI対応で出所情報が豊富なデータレイヤーを実現します。

規制対応および報告体制の整備：EUメタン規制、炭素国境調整メカニズム（CBAM）、およびエンド・ツー・エンドの製品カーボンフットプリント報告を含むその他の関連する開示制度に対応した、標準化され、監査可能な成果物を実現します。

Context Labs BVについて

Context Labsは、複雑なデータを継続的に検証された情報へと変換する、エンタープライズ向けデータインフラストラクチャ・プラットフォームです。同社のAI搭載ソフトウェアは、産業組織が断片化された運用データや排出データを、カーボンマネジメント、コンプライアンス、および商業利用に向けた、信頼性が高く、監査可能で、意思決定に直ちに活用できる知見へと変換することを支援します。同社はMIT（Massachusetts Institute of Technology）の研究を基盤として設立され、過去の企業を通じてインターネットの大規模な成長に大きく貢献してきたチームが率いています。Context Labsは、アムステルダム、マサチューセッツ州ケンブリッジ、およびヒューストンに拠点を置いています。詳細は www.contextlabs.com をご覧ください。

Trafiguraについて

Trafiguraは、世界中に不可欠な資源を供給しています。30年以上前に設立され、従業員が所有する当グループは、グローバルな供給体制の中核を担っており、商品市場に対する深い知見を活かし、サプライチェーンの効率性、安全性、持続可能性の向上に努めています。

当グループは、グローバルなネットワークを活用し、インフラ、物流、資金調達、市場に関する専門知識を駆使して、エネルギーやコモディティを生産地から需要地へと輸送しています。生産者と消費者をつなぐことで、複雑なサプライチェーンにレジリエンスと信頼をもたらします。

同社は、石油および石油製品、金属・鉱物、ガス、電力など、現代の世界が必要とするエネルギーや資源を供給するとともに、将来に向けた低炭素ソリューションへの投資も行っています。

Trafigura Groupには、多金属生産企業のNyrstar、燃料貯蔵・流通企業のPuma Energy、燃料供給・流通企業のGreenergy、および Impala Terminals合弁事業など、産業資産や事業部門も含まれています。当グループの従業員数は約14,500人で、そのうち1,400人以上が株主であり、150カ国以上で事業を展開しています。

アクセス： www.trafigura.com

メディア連絡先

企業名：Context Labs

メールアドレス：[email protected]

電話：1-617-902-0932

ウェブ：contextlabs.com/resources

SOURCE Context Labs