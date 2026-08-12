- Context Labs firma un acuerdo plurianual con Trafigura y adquiere Kinertic para impulsar el comercio de materias primas con información sobre emisiones de carbono

La plataforma de IA industrial conectará los datos primarios de emisiones con las entidades operativas y las mesas de negociación de petróleo, gas y metales en toda la cartera global de Trafigura

ÁMSTERDAM, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Context Labs B.V. ("Context Labs"), la empresa de infraestructura de IA industrial, ha dado a conocer hoy tres transacciones vinculadas con Trafigura PTE Ltd ("Trafigura"): la adquisición de Agora (Europe) Limited y su plataforma de inteligencia del carbono Kinertic, desarrollada por Trafigura; una inversión estratégica de capital por parte de Trafigura en Context Labs; y un acuerdo de licencia de plataforma y servicios maestros plurianual en virtud del cual Trafigura puede desplegar la plataforma combinada en sus mesas de negociación de materias primas.

Context Labs enter multi-year agreement with Trafigura and acquires Kinertic

Kinertic proporciona a productores, comerciantes y compradores de materias primas una plataforma de inteligencia de carbono integrada en sus sistemas existentes, conectada con sistemas de captura de operaciones para mapear flujos, agregar carteras y generar informes regulatorios y para clientes. Al incorporar Kinertic a la familia de soluciones de IA de Context Labs y conectarlo a su infraestructura de datos fiable, los comerciantes podrán visualizar precios, volumen, logística y métricas de carbono fiables en un único entorno, de forma directa por medio de las herramientas que ya utilizan. Con el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) de la UE en su fase definitiva, los valores de emisiones predeterminados se traducen directamente en el coste de cada carga incluida en el ámbito de aplicación. A medida que el Reglamento de Metano de la UE avanza de la presentación de informes a la monitorización y la verificación, la intensidad del metano se convierte en un requisito previo para el acceso al mercado del gas, el GNL y el petróleo que fluyen hacia la UE. Los datos de carbono verificados y específicos para cada operación son ahora un requisito de adquisición y comercio, no una consideración posterior en la presentación de informes.

Como parte de la transacción:

Context Labs ha adquirido Agora (Europe) Limited, la filial de Trafigura propietaria y operadora de la plataforma Kinertic.

Trafigura ha realizado, por separado, una inversión estratégica de capital en Context Labs para apoyar el desarrollo continuo de la plataforma y la integración de las funcionalidades de Kinertic.

Context Labs y Trafigura han firmado un acuerdo de licencia de plataforma plurianual con Trafigura para licenciar la plataforma a múltiples mesas de negociación de materias primas.

Context Labs proporciona la infraestructura digital de confianza para poder llevar a cabo la monitorización y cálculo de manera fiable los datos de intensidad de carbono de las materias primas, desde la producción hasta el transporte y el mercado final. Context Labs genera confianza en los programas de IA industrial y de carbono, al convertir los datos brutos en resultados controlados y listos para auditoría que crean valor empresarial cuantificable en los mercados comerciales y de cumplimiento normativo.

"La oportunidad no reside en generar más datos, sino en contextualizar los datos que nuestros clientes ya poseen", explicó Dan Harple, fundador y consejero delegado de Context Labs. "Donde otros ven conjuntos de datos inconexos, nosotros vemos la base para una nueva capa de inteligencia. Al integrar Kinertic con la IA de Context Labs y nuestra infraestructura de datos de alta calidad, transformamos la información fragmentada en conocimiento conectado y verificable, de modo que cada resultado sea rastreable hasta su origen, reproducible y fiable para fundamentar la fijación de precios, gestionar el riesgo y orientar la asignación de capital".

"El carbono es ahora una dimensión fundamental del riesgo y la oportunidad del mercado", declaró Hannah Hauman, directora global de Comercio de Carbono en Trafigura. "Nuestros operadores necesitan el mismo nivel de precisión en las emisiones que en los precios y la logística. En Trafigura hemos tenido el privilegio de apoyar la evolución de Kinertic hasta convertirla en una plataforma líder en el sector de análisis e informes de carbono desde sus inicios. Confiamos en que Context Labs aprovechará esta sólida base e impulsará el crecimiento continuo de la plataforma".

"Esta combinación busca transformar el carbono, pasando de ser un mero ejercicio de reporte a una señal fundamental del mercado", afirmó Pelle Sommansson, consejero delegado y cofundador de Kinertic. "Junto con Context Labs, estamos impulsando un nuevo nivel de transparencia, donde la intensidad de carbono se convierte en un atributo fiable y medible en la valoración y comercialización de la energía".

Para los productores, comerciantes, financieros y compradores de materias primas, la oferta combinada de Context Labs–Kinertic ofrece:

Comercio con información sobre carbono: análisis de cartera, generadores de flujos comerciales e informes que cuantifican la intensidad de carbono y metano en toda la cadena de valor de las materias primas, lo que permite precios diferenciados, acuerdos estructurados y una mejor cobertura.

IA industrial a gran escala: una capa de datos preparada para IA y con información detallada sobre la procedencia que conecta datos de IoT, operativos, de terceros y de certificación en una única capa de emisiones y atributos.

Preparación para la normativa y la presentación de informes: resultados estandarizados y auditables para el Reglamento de Metano de la UE, el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) y otros regímenes de divulgación relevantes, incluyendo informes de la huella de carbono del producto de principio a fin.

Acerca de Context Labs BV

Context Labs es una plataforma de infraestructura de datos empresariales que transforma datos complejos en información continuamente verificable. Su software con inteligencia artificial ayuda a las organizaciones industriales a convertir datos operativos y de emisiones fragmentados en inteligencia fiable, auditable y lista para la toma de decisiones para la gestión del carbono, el cumplimiento normativo y el uso comercial. La empresa se formó a partir de la investigación del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y está dirigida por un equipo que ha sido fundamental en el crecimiento a gran escala de Internet a través de empresas anteriores. Context Labs tiene oficinas en Ámsterdam, Cambridge (Massachusetts) y Houston. Obtenga más información en www.contextlabs.com

Acerca de Trafigura

Trafigura proporciona recursos esenciales al mundo. Fundado hace más de 30 años y propiedad de sus empleados, el grupo se encuentra en el centro del suministro global, utilizando su profundo conocimiento de los mercados de materias primas para hacer que las cadenas de suministro sean más eficientes, seguras y sostenibles.

Trabajando por medio de una red global, el grupo despliega infraestructura, logística, financiación y experiencia en el mercado para transportar energía y materias primas desde donde se producen hasta donde se necesitan. Al conectar a productores y consumidores, aportamos resiliencia y confianza a cadenas de suministro complejas.

La empresa se encarga de llevar a cabo el suministro de energía y las materias primas que el mundo necesita en la actualidad, incluyendo petróleo y productos derivados del petróleo, metales y minerales, gas y electricidad, al tiempo que invierte en soluciones bajas en carbono para el futuro.

El grupo Trafigura también comprende activos industriales y negocios operativos, entre los que se incluyen el productor de metales múltiples Nyrstar, la empresa de almacenamiento y distribución de combustible Puma Energy, el proveedor y distribuidor de combustible Greenergy y la empresa conjunta Impala Terminals. El grupo emplea a aproximadamente 14.500 personas, de las cuales más de 1.400 son accionistas, y opera en más de 150 países.

Visite: www.trafigura.com

Contacto para medios

Organización: Context Labs

Email: [email protected]

Teléfono: 1-617-902-0932

Página web: contextlabs.com/resources