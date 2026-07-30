A Continuity Biosciences anuncia a nomeação de Vicky Papoutsis para o Conselho de Administração.

Executiva de desenvolvimento de negócios e estratégia corporativa passa a integrar o Conselho de Administração enquanto a empresa dá continuidade ao avanço de seus programas clínicos e fortalece suas iniciativas de parceria.

BRADENTON, Flórida, 30 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Continuity Biosciences anunciou hoje a nomeação de Vicky Papoutsis para seu Conselho de Administração. Vicky passa a integrar o Conselho trazendo mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de negócios biofarmacêuticos e estratégia corporativa, em um momento em que a empresa avança com seus programas clínicos e pré-clínicos e expande suas parcerias estratégicas.

A nomeação ocorre em um momento decisivo, marcado pela transição da Continuity Biosciences da fase de desenvolvimento de sua plataforma tecnológica para a execução de seus programas clínicos. Com seu principal programa para câncer de pâncreas já em fase clínica e outros avançando por todo o portfólio, a empresa está intensificando seu foco em parcerias estratégicas. Com experiência direta na estruturação de transações de licenciamento e desenvolvimento corporativo, Vicky se junta ao Conselho, alinhando-se estreitamente com as crescentes atividades de parceria estratégica da Continuity.

Atualmente, Vicky ocupa o cargo de vice-presidente executiva e diretora de estratégia da TerSera Therapeutics. Ao longo de sua carreira de mais de 25 anos, ela liderou iniciativas de licenciamento, fusões e aquisições, operações internacionais e estratégia corporativa em toda a indústria biofarmacêutica. Ela negociou mais de 30 transações estratégicas e construiu três startups de biociências de sucesso, apoiadas por capital privado.

"Tive o privilégio de trabalhar com a Vicky em diversas transações ao longo dos anos e sempre admirei seu profissionalismo, seu discernimento estratégico e sua extraordinária capacidade de criar valor por meio de parcerias", disse Robert Whitehead, cofundador e presidente-executivo da Continuity Biosciences. "À medida que avançamos com nossos programas clínicos e pré-clínicos e expandimos nossas parcerias estratégicas, a experiência de Vicky será fundamental. "Estamos muito satisfeitos em recebê-la na equipe da Continuity."

"É uma honra ingressar no Conselho de Administração da Continuity Biosciences em um momento tão decisivo para sua trajetória", disse Papout "A Continuity reuniu uma equipe de gestão, consultores científicos e um Conselho de Administração de excelência, além de desenvolver um portfólio inovador de tecnologias voltadas à administração precisa de medicamentos em diversas áreas terapêuticas. Aguardo com expectativa a oportunidade de apoiar a estratégia de longo prazo da empresa, contribuir para a expansão de suas parcerias estratégicas e fortalecer sua missão de melhorar os resultados dos pacientes."

A nomeação de Papoutsis acrescenta ao Conselho de Administração uma vasta experiência em desenvolvimento de negócios e transações, fortalecendo uma estrutura cuidadosamente composta para reunir expertise em inovação biotecnológica, desenvolvimento farmacêutico, prestação de serviços de saúde, governança corporativa, finanças, operações, assuntos regulatórios e desenvolvimento estratégico de negócios.

"Em conjunto, os membros do nosso Conselho fundaram empresas de biotecnologia, participaram do desenvolvimento e da comercialização de terapias inovadoras, lideraram organizações de saúde de referência mundial, construíram marcas de consumo icônicas, assessoraram algumas das principais empresas do setor de ciências da vida, administraram bilhões de dólares em investimentos e conduziram transações estratégicas de grande impacto", disse Whitehead. "Essa experiência coletiva confere à Continuity Biosciences uma base sólida e diferenciada para cumprir sua missão de transformar a forma como os medicamentos são administrados."

A Continuity está desenvolvendo um portfólio de plataformas de administração de medicamentos de precisão, projetadas para fornecer terapias de forma local, contínua e por períodos prolongados. Suas tecnologias abrangem a administração intratumoral de medicamentos para tumores sólidos, implantes nanofluídicos para liberação local sustentada, implantes subcutâneos de longa duração, dispositivos implantáveis para terapia celular e sistemas de microagulhas para administração intradérmica precisa. Seu portfólio inclui programas nas áreas de oncologia, diabetes tipo 1, endocrinologia, prevenção do HIV e estética médica, apoiados por colaborações com importantes instituições acadêmicas, consultores científicos e parceiros estratégicos.

Sobre a Continuity Biosciences

A Continuity Biosciences é uma empresa de biotecnologia em fase clínica que desenvolve plataformas de administração de medicamentos de precisão para a aplicação local, sustentada e controlada com precisão de terapias. Os programas da empresa abrangem as áreas de oncologia, diabetes tipo 1, endocrinologia, prevenção do HIV e estética médica. Para obter informações adicionais, visite continuitybiosciences.com.

Sobre o Conselho de Administração

Michael Fowler, executivo das áreas de investimentos e operações e diretor-executivo da Affordable Housing Partners, Inc., uma subsidiária da Berkshire Hathaway, com décadas de experiência em investimentos com benefícios fiscais, desenvolvimento imobiliário e financiamento de empreendimentos de habitação acessível.

Vicky Papoutsis, vice-presidente executiva e diretora de estratégia da TerSera Therapeutics, é reconhecida em toda a indústria por sua liderança em licenciamento estratégico, desenvolvimento corporativo, fusões e aquisições, e parcerias farmacêuticas.

Mônica Reed, M.D., presidente e diretora-executiva da UChicago Medicine AdventHealth Great Lakes Region, traz vasta experiência em liderar um dos principais sistemas integrados de saúde do país, além de fornecer informações valiosas sobre a prestação de cuidados de saúde, operações clínicas e atendimento ao paciente.

Josephine M. Torrente, ex-sócia da Hyman, Phelps & McNamara, P.C., um dos principais escritórios de advocacia especializados em saúde e regulamentação da FDA dos Estados Unidos, onde assessorou empresas farmacêuticas, de biotecnologia e de dispositivos médicos em complexas questões regulatórias, transacionais e de governança corporativa.

Ramakrishna (Krishna) Venugopalan, Ph.D., cofundador e diretor-executivo, é um executivo farmacêutico experiente, com ampla experiência em liderança em pesquisa e desenvolvimento, inovação de produtos e estratégia farmacêutica global. Mais recentemente, o Dr. Venugopalan liderou programas de desenvolvimento de terapias combinadas na AbbVie.

Allen Weiss é reconhecido internacionalmente por construir uma das organizações de atendimento ao cliente e operacionais mais admiradas do mundo. Ele foi presidente de Operações Mundiais da Walt Disney Parks and Resorts.

Robert Whitehead, cofundador e presidente-executivo, é um empreendedor serial de biotecnologia que fundou, financiou e liderou várias empresas de ciências da vida de sucesso, desde o desenvolvimento clínico até a comercialização e transações estratégicas. Atualmente, ele atua como presidente do Conselho da Sprout Pharmaceuticals, reconhecida pela TIME como uma das 10 empresas mais influentes de 2026 nos setores de saúde e ciências da vida.

FONTE Continuity Biosciences LLC