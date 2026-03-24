A Continuity Biosciences e a Breakthrough T1D fazem parceria para levar adiante a plataforma de terapia celular NICHE® rumo ao primeiro estudo em seres humanos

A parceria apoia o desenvolvimento de um fármaco candidato a IND e um estudo clínico de Fase 1/2a, o primeiro em seres humanos, para diabetes tipo 1

CARY, Carolina do Norte, e NOVA YORK, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Continuity Biosciences e a Breakthrough T1D, organização líder mundial na defesa das pessoas com diabetes tipo 1 (DT1), anunciaram hoje uma parceria estratégica para desenvolver a plataforma de terapia celular NICHE® da Continuity rumo ao primeiro estudo clínico em seres humanos planejado para pessoas que vivem com DT1.

A iniciativa conta com o apoio do programa Industry Discovery and Development Partnership (IDDP) da Breakthrough T1D, que financia projetos de pesquisa destinados a acelerar programas terapêuticos promissores para o tratamento, a cura e a prevenção da DT1.

Se for bem-sucedida, a plataforma NICHE poderá representar um novo paradigma de administração para terapias baseadas em células para DT1, permitindo a vascularização direta das células e a proteção imunológica localizada, ao mesmo tempo em que minimiza a imunossupressão sistêmica.

A parceria une a experiência da Continuity em sistemas implantáveis de liberação controlada de medicamentos com a liderança global da Breakthrough T1D na aceleração da inovação em todo o ecossistema da DT1. O programa apoiará o desenvolvimento de tecnologias facilitadoras de IND e um estudo clínico de Fase 1/2a, o primeiro em seres humanos, da NICHE - uma plataforma de terapia celular extra-hepática implantável, recuperável e recarregável, projetada para enfrentar dois desafios fundamentais que limitam o transplante de ilhotas: a vascularização do enxerto e a proteção imunológica.

A NICHE integra uma câmara de enxerto pré-vascularizado para células produtoras de insulina com um reservatório de medicamento específico, capaz de administrar agentes imunomoduladores localizados diretamente no microambiente do enxerto. Ao combinar células produtoras de insulina com proteção imunológica localizada, a plataforma foi projetada para restaurar a capacidade do organismo de produzir insulina, ao mesmo tempo em que protege essas células contra ataques imunológicos. Essa abordagem controlada por precisão permite uma modulação imunológica direcionada, minimizando a exposição sistêmica, com o objetivo de melhorar a durabilidade do enxerto e os resultados terapêuticos em longo prazo.

"Esta parceria reflete nossa convicção de que o futuro do diabetes tipo 1 será definido não apenas por terapias celulares inovadoras, mas também pela eficácia com que essas terapias podem ser administradas, protegidas e mantidas ao longo do tempo", afirmou Ramakrishna Venugopalan, PhD, MBA, cofundador e diretor executivo da Continuity Biosciences. "A Breakthrough T1D desempenhou um papel fundamental na promoção de avanços em toda a área. Juntos, estamos promovendo tanto o avanço científico quanto o rigor do protocolo clínico necessário para transformar a inovação em um impacto mensurável para os pacientes."

O programa de desenvolvimento em fases foi concebido para definir a viabilidade e a segurança do conceito antes de avançar para o desenvolvimento de todos os recursos do produto combinados, incorporando a modulação imunológica localizada em modelos pré-clínicos. O estudo de Fase 1/2a planejado avaliará a segurança do dispositivo, a vascularização e a viabilidade das ilhotas em adultos com DT1 de longa duração.

"Como cofundador da Continuity, meu foco tem sido traduzir descobertas científicas revolucionárias em tecnologias clinicamente viáveis e escalonáveis", afirmou Alessandro Grattoni, PhD, cofundador e consultor científico-chefe da Continuity Biosciences. "A NICHE foi desenvolvida para oferecer um ambiente controlado e pré-vascularizado, onde as células terapêuticas podem sobreviver e desempenhar suas funções, enquanto a imunoterapia localizada ajuda a proteger essas células contra ataques do sistema imunológico. Nosso objetivo é viabilizar terapias celulares duradouras que possam, em última instância, restaurar a capacidade do organismo de produzir insulina."

"O desenvolvimento de terapias celulares seguras e eficazes que possam, um dia, levar à cura do diabetes tipo 1 é uma prioridade fundamental para a Breakthrough T1D", afirmou Asja Guzman, PhD, diretora associada de pesquisa em terapia celular da Breakthrough T1D. "A rejeição imunológica após o transplante continua a ser um desafio. Estamos entusiasmados em trabalhar com a Continuity nesta nova abordagem para manter as células transplantadas saudáveis e protegidas contra a rejeição imunológica, por meio de uma imunossupressão localizada, em vez de generalizada."

Essa parceria impulsionará uma nova geração de tecnologia projetada para servir de infraestrutura para terapias celulares de última geração, contribuindo para que as terapias celulares duradouras para o DT1 se tornem uma realidade clínica.

Sobre a Continuity Biosciences

A Continuity Biosciences é uma empresa de biotecnologia em fase clínica que desenvolve tecnologias de plataforma implantáveis e baseadas em dispositivos, na intersecção entre a administração de medicamentos, produtos biológicos e dispositivos médicos. As plataformas da empresa foram desenvolvidas para superar as principais barreiras translacionais na terapia celular e na oncologia, permitindo a administração localizada e precisamente controlada de medicamentos, ao mesmo tempo em que minimizam a toxicidade sistêmica. Seu pipeline inclui a plataforma NICHE® para diabetes tipo 1 e um portfólio oncológico de tecnologias de administração intratumoral, incluindo seu sistema iontoforético (IOP), que está avançando rumo aos primeiros estudos clínicos em humanos para o câncer de pâncreas.

Saiba mais em

www.continuitybiosciences.com

Sobre a Breakthrough T1D, antiga JDRF

Como organização líder mundial em pesquisa e defesa da causa do diabetes tipo 1, a Breakthrough T1D ajuda a melhorar o dia a dia das pessoas com diabetes tipo 1, enquanto busca encontrar curas. Para tanto, investimentos nas pesquisas mais promissoras, promovendo o avanço por meio da parceria com o governo para abordar questões que afetam a comunidade de pessoas com diabetes tipo 1 e ajudando a educar e capacitar as pessoas que vivem com essa condição.

Saiba mais em

www.breakthrought1d.org

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FONTE Continuity Biosciences LLC