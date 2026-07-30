Continuity Biosciences nombra a Vicky Papoutsis miembro de su consejo de administración

Esta ejecutiva especializada en desarrollo empresarial y estrategia corporativa pasa a formar parte del consejo en un momento en que la empresa impulsa sus programas clínicos y sus actividades de colaboración

BRADENTON, Fla., 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Continuity Biosciences ha dado a conocer hoy el nombramiento de Vicky Papoutsis como miembro de su consejo de administración. Vicky aporta al consejo más de 25 años de experiencia en desarrollo empresarial y estrategia corporativa en el sector biofarmacéutico, en un momento en que la empresa impulsa sus programas clínicos y preclínicos y amplía su actividad de colaboración con socios.

Este nombramiento se lleva a cabo durante una etapa clave, en la que Continuity Biosciences pasa del desarrollo de plataformas a la ejecución clínica. Ahora que su programa estrella contra el cáncer de páncreas se encuentra en fase clínica y que otros programas de su cartera siguen avanzando, la empresa está intensificando su enfoque en las alianzas estratégicas. Vicky pasa a ser miembro del consejo de administración contando con experiencia directa en la estructuración de operaciones de concesión de licencias y desarrollo corporativo, lo que encaja perfectamente con las crecientes actividades de alianzas estratégicas de Continuity.

Actualmente, Vicky ocupa el cargo de vicepresidenta ejecutiva y directora de estrategia en TerSera Therapeutics. A lo largo de una carrera de más de 25 años, se ha encargado de poner en marcha la dirección de iniciativas de concesión de licencias, fusiones y adquisiciones, operaciones internacionales y estrategia corporativa en el sector biofarmacéutico. Ha negociado más de 30 operaciones estratégicas a lo largo de su trayectoria y ha creado tres exitosas empresas emergentes del sector de las biociencias respaldadas por capital de riesgo.

«He tenido el privilegio de trabajar con Vicky en múltiples operaciones a lo largo de los años y admiro desde hace tiempo su profesionalidad, su criterio estratégico y su extraordinaria capacidad para generar valor a través de las alianzas», declaró Robert Whitehead, cofundador y presidente ejecutivo de Continuity Biosciences. «A medida que avanzamos en nuestros programas clínicos y preclínicos y ampliamos nuestras actividades de colaboración estratégica, la experiencia de Vicky será inestimable. Estamos encantados de darle la bienvenida a Continuity».

«Es un honor para mí poder incorporarme al consejo de administración de Continuity Biosciences en un momento tan decisivo para el desarrollo de la empresa», afirmó Papoutsis. «Continuity ha reunido un equipo directivo, unos asesores científicos y un consejo de administración excepcionales, al mismo tiempo que ha creado una cartera innovadora de tecnologías de administración precisa de fármacos en múltiples áreas terapéuticas. Estoy ansiosa por poder apoyar la estrategia a largo plazo de la empresa, ayudar a ampliar sus alianzas estratégicas y contribuir a su misión de mejorar los resultados para los pacientes».

El nombramiento de Papoutsis aporta una amplia experiencia en desarrollo empresarial y transacciones a un consejo de administración formado deliberadamente para aportar conocimientos especializados en innovación biotecnológica, desarrollo farmacéutico, prestación de asistencia sanitaria, gobierno corporativo, finanzas, operaciones, asuntos regulatorios y desarrollo empresarial estratégico.

«De forma conjunta, los miembros de nuestro consejo de administración han fundado empresas de biotecnología, desarrollado y comercializado medicamentos innovadores, dirigido organizaciones sanitarias reconocidas a nivel mundial, creado marcas de consumo emblemáticas, asesorado a las empresas líderes del sector de las ciencias de la vida, gestionado inversiones por valor de miles de millones de dólares y llevado a cabo operaciones estratégicas transformadoras», indicó Whitehead. «Esa experiencia combinada sirve para proporcionar a Continuity Biosciences una base extraordinaria para llevar a cabo nuestra misión de transformar la forma en que se administran los medicamentos».

Continuity está llevando a cabo el desarrollo de una cartera de plataformas de administración de fármacos de precisión diseñadas para administrar terapias de forma local, continua y durante períodos prolongados. Sus tecnologías abarcan la administración intratumoral de fármacos para tumores sólidos, implantes nanofluídicos para la liberación local sostenida, implantes subcutáneos de acción prolongada, dispositivos implantables para terapia celular y sistemas de microagujas para la administración intradérmica de precisión. La cartera de productos de la empresa incluye programas en oncología, diabetes tipo 1, endocrinología, prevención del VIH y estética médica, respaldados por colaboraciones con instituciones académicas líderes, asesores científicos y socios estratégicos.

Acerca de Continuity Biosciences

Continuity Biosciences es una empresa de biotecnología en fase clínica dedicada al desarrollo de plataformas de administración de fármacos de precisión para la administración local, sostenida y controlada con precisión de tratamientos terapéuticos. Los programas de la empresa abarcan la oncología, la diabetes tipo 1, la endocrinología, la prevención del VIH y la estética médica. Para obtener más información, visite continuitybiosciences.com.

Acerca del consejo de administración

Michael Fowler, ejecutivo de inversiones y operaciones y consejero delegado de Affordable Housing Partners, Inc., una filial de Berkshire Hathaway, con décadas de experiencia en inversiones con ventajas fiscales, promoción inmobiliaria y financiación de viviendas asequibles.

Vicky Papoutsis, vicepresidenta ejecutiva y directora de estrategia de TerSera Therapeutics, reconocida en todo el sector por su liderazgo en licencias estratégicas, desarrollo corporativo, fusiones y adquisiciones, y alianzas farmacéuticas.

La doctora Monica Reed, presidenta y consejera delegada de UChicago Medicine AdventHealth Great Lakes Region, proporciona una amplia experiencia al frente de uno de los principales sistemas sanitarios integrados del país y ofrece una visión inestimable sobre la prestación de asistencia sanitaria, las operaciones clínicas y la atención al paciente.

Josephine M. Torrente, antigua socia de Hyman, Phelps & McNamara, P.C., uno de los principales bufetes de abogados del país especializado en el sector sanitario y en la normativa de la FDA, donde asesoró a empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos sobre cuestiones complejas relacionadas con la normativa, las transacciones y el gobierno corporativo.

Ramakrishna (Krishna) Venugopalan, Ph.D., cofundador y consejero delegado, un consumado ejecutivo del sector farmacéutico con amplia experiencia en liderazgo en investigación y desarrollo, innovación de productos y estrategia farmacéutica global. Más recientemente, el Dr. Venugopalan dirigió iniciativas de desarrollo de medicamentos combinados en AbbVie

Allen Weiss, antiguo presidente de Operaciones Mundiales de Walt Disney Parks and Resorts, reconocido internacionalmente por haber creado una de las organizaciones operativas y de atención al cliente más admiradas del mundo.

Robert Whitehead, cofundador y presidente ejecutivo, un emprendedor en serie del sector de la biotecnología que ha fundado, financiado y dirigido con éxito múltiples empresas de ciencias de la vida a lo largo de sus fases de desarrollo clínico, comercialización y operaciones estratégicas. En la actualidad ocupa el cargo de presidente de Sprout Pharmaceuticals, reconocida por la revista TIME como una de las 10 empresas más influyentes del sector de la salud y las ciencias de la vida de 2026.