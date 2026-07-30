Continuity Biosciences nomme Vicky Papoutsis au conseil d'administration

Une responsable du développement commercial et de la stratégie d'entreprise rejoint le conseil d'administration alors que la société poursuit ses programmes cliniques et ses activités de partenariat

BRADENTON, Floride, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Continuity Biosciences a annoncé aujourd'hui la nomination de Vicky Papoutsis au sein de son conseil d'administration. Mme Papoutsis apporte au conseil d'administration plus de 25 ans d'expérience dans le développement commercial et la stratégie d'entreprise dans le secteur biopharmaceutique, alors que la société poursuit ses programmes cliniques et précliniques et intensifie ses activités de partenariat.

Cette nomination intervient à un moment crucial, Continuity Biosciences passant du développement de sa plateforme à la phase clinique. Son programme phare consacré au cancer du pancréas étant désormais en phase clinique et d'autres programmes progressant au sein de son portefeuille, la société accorde désormais une importance accrue aux partenariats stratégiques. Mme Papoutsis rejoint le conseil d'administration forte d'une expérience directe dans la mise en place d'opérations de concession de licences et de développement d'entreprise, ce qui s'inscrit parfaitement dans le cadre des activités de partenariats stratégiques en pleine expansion de Continuity.

Mme Paputsis occupe actuellement le poste de vice-présidente exécutive et directrice de la stratégie chez TerSera Therapeutics. Au cours d'une carrière s'étendant sur plus de 25 ans, elle a dirigé des projets liés aux accords de licence, aux fusions et acquisitions, aux opérations internationales et à la stratégie d'entreprise dans le secteur biopharmaceutique. Tout au long de sa carrière, elle a négocié plus de 30 opérations stratégiques et a créé trois start-ups prospères dans le domaine des sciences de la vie, soutenues par des fonds d'investissement privés.

« J'ai eu le privilège de travailler avec Vicky sur de nombreuses transactions au fil des ans et j'admire depuis longtemps son professionnalisme, son sens stratégique et son extraordinaire capacité à créer de la valeur par le biais de partenariats », a déclaré Robert Whitehead, cofondateur et président exécutif de Continuity Biosciences. « Au fur et à mesure du développement de nos programmes cliniques et précliniques et de nos activités de partenariats stratégiques, l'expérience de Vicky nous sera d'une aide inestimable. Nous sommes ravis de l'accueillir chez Continuity. »

« C'est un honneur pour moi de rejoindre le conseil d'administration de Continuity Biosciences à un moment aussi décisif du développement de la société », a déclaré Mme Papoutsis. « Continuity a constitué une équipe de direction, un comité de conseillers scientifiques et un conseil d'administration exceptionnels, tout en développant un portefeuille innovant de technologies d'administration ciblée de médicaments dans de nombreux domaines thérapeutiques. Je me réjouis de soutenir la stratégie à long terme de l'entreprise, de contribuer au développement de ses partenariats stratégiques et de participer à sa mission visant à améliorer les résultats pour les patients. »

La nomination de Mme Papoutsis apporte une solide expérience en matière de développement commercial et de transactions à un conseil d'administration délibérément constitué pour offrir une expertise dans les domaines de l'innovation biotechnologique, du développement pharmaceutique, de la santé, de la gouvernance d'entreprise, de la finance, des opérations, des affaires réglementaires et du développement commercial stratégique.

« À eux tous, les membres de notre conseil d'administration ont fondé des entreprises de biotechnologie, développé et commercialisé des médicaments innovants, dirigé des organismes de santé de renommée mondiale, créé des marques grand public emblématiques, conseillé les principales entreprises du secteur des sciences de la vie, géré des investissements se chiffrant en milliards de dollars et mené à bien des opérations stratégiques de transformation », a déclaré M. Whitehead. « Cette expérience combinée offre à Continuity Biosciences une base exceptionnelle pour mener à bien notre mission, qui consiste à transformer la manière dont les médicaments sont administrés. »

Continuity développe une gamme de plateformes d'administration ciblée de médicaments, conçues pour délivrer des traitements de manière locale, en continu et sur de longues périodes. Ses technologies couvrent l'administration intratumorale de médicaments pour les tumeurs solides, les implants nanofluidiques pour une libération locale prolongée, les implants sous-cutanés à action prolongée, les dispositifs implantables destinés à la thérapie cellulaire et les systèmes à micro-aiguilles pour une administration intradermique de précision. Le portefeuille de projets de la société comprend des programmes dans les domaines de l'oncologie, du diabète de type 1, de l'endocrinologie, de la prévention du VIH et de l'esthétique médicale, soutenus par des collaborations avec des établissements universitaires de premier plan, des conseillers scientifiques et des partenaires stratégiques.

À propos de Continuity Biosciences

Continuity Biosciences est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des plateformes d'administration ciblée de médicaments permettant une administration locale, prolongée et contrôlée avec précision de traitements thérapeutiques. Les programmes de la société couvrent l'oncologie, le diabète de type 1, l'endocrinologie, la prévention du VIH et la médecine esthétique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur continuitybiosciences.com.

À propos du conseil d'administration

Michael Fowler, responsable des investissements et des opérations et président-directeur général d'Affordable Housing Partners, Inc., une filiale de Berkshire Hathaway, possède plusieurs décennies d'expérience dans les investissements fiscalement avantageux, la promotion immobilière et le financement du logement social.

Vicky Papoutsis, vice-présidente exécutive et directrice de la stratégie chez TerSera Therapeutics, est reconnue dans l'ensemble du secteur pour son leadership dans les domaines des accords de licence stratégiques, du développement d'entreprise, des fusions et acquisitions, ainsi que des partenariats pharmaceutiques.

Dr Monica Reed, présidente-directrice générale d'UChicago Medicine AdventHealth - région des Grands Lacs, apporte une vaste expérience acquise à la tête de l'un des principaux systèmes de santé intégrés du pays et offre une expertise inestimable en matière de prestation de soins, d'opérations cliniques et de prise en charge des patients.

Josephine M. Torrente, ancienne associée du cabinet Hyman, Phelps & McNamara, P.C., l'un des principaux cabinets d'avocats américains spécialisés dans le secteur de la santé et le droit de la FDA, où elle a conseillé des entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux sur des questions complexes liées à la réglementation, aux transactions et à la gouvernance d'entreprise.

Ramakrishna (Krishna) Venugopalan, docteur en sciences, cofondateur et président-directeur général, est un dirigeant chevronné du secteur pharmaceutique qui possède une vaste expérience en matière de recherche et développement, d'innovation produit et de stratégie pharmaceutique internationale. Plus récemment, le Dr Venugopalan a dirigé des projets de développement de médicaments combinés chez AbbVie.

Allen Weiss, ancien président des opérations mondiales de Walt Disney Parks and Resorts, reconnu à l'échelle internationale pour avoir mis en place l'une des structures opérationnelles et de service client les plus admirées au monde.

Robert Whitehead, cofondateur et président exécutif, est un entrepreneur chevronné dans le domaine des biotechnologies qui a fondé, financé et dirigé plusieurs entreprises prospères du secteur des sciences de la vie, qu'il a accompagnées tout au long de leur développement clinique, de leur commercialisation et de leurs opérations stratégiques. Il occupe actuellement le poste de président de Sprout Pharmaceuticals, reconnu par le magazine TIME comme l'une des dix entreprises les plus influentes du secteur de la santé et des sciences de la vie en 2026.