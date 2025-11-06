Corero Network Security se apoya en la ejecución del tercer trimestre con importantes logros y avances de productos en el cuarto trimestre

La importante renovación de clientes, la expansión mundial y las nuevas innovaciones posicionan a Corero para un crecimiento continuo en 2026

LONDRES, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Corero Network Security (AIM: CNS) (OTCQX: DDOSF), líder reconocida en protección contra ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS, por sus siglas en inglés) y defensora de la disponibilidad de servicios adaptativos en tiempo real, anunció hoy un crecimiento acelerado a nivel mundial en el tercer trimestre de 2025, impulsado por el aumento de los pedidos recibidos y la innovación continua en toda su plataforma SmartWall ONE™ y comenzó el cuarto trimestre con una importante renovación y expansión con un proveedor líder de computación en la nube de EE. UU.

Gracias a su sólida gestión, Corero alcanzó los 7,4 millones de dólares en pedidos recibidos en el tercer trimestre (frente a los 6,0 millones del tercer trimestre de 2024) y consiguió nuevos clientes en EE. UU., Reino Unido, Europa, Brasil y Singapur. Además, Corero sumó dos implementaciones adicionales del ecosistema de observabilidad y resiliencia de Corero (CORE) y consiguió una renovación y ampliación por un monto de 6,8 millones de dólares y tres años de duración con un proveedor de servicios en la nube que presta servicio a desarrolladores y empresas digitales en crecimiento con lo que amplía la protección de Corero a toda la cartera de centros de datos del cliente y refuerza la confianza en la tecnología y la experiencia de Corero.

Corero también anunció mejoras clave en la plataforma:

La protección TLS de capa 7 bloquea los ataques de gran volumen en la capa de aplicación en tiempo real en el perímetro, sin latencia añadida, sin falsos positivos y sin hardware adicional.

bloquea los ataques de gran volumen en la capa de aplicación en tiempo real en el perímetro, sin latencia añadida, sin falsos positivos y sin hardware adicional. El control de admisión de confianza cero (ZTAC, por sus siglas en inglés) utiliza análisis de comportamiento para detectar y bloquear anomalías en los portales de inicio de sesión, lo que reduce el riesgo de uso indebido de credenciales y ataques impulsados por bots.

utiliza análisis de comportamiento para detectar y bloquear anomalías en los portales de inicio de sesión, lo que reduce el riesgo de uso indebido de credenciales y ataques impulsados por bots. La seguridad ampliada de cortafuegos de aplicaciones Web (WAF, por sus siglas en inglés) y aplicaciones para proveedores de servicios ofrece visibilidad nativa en la nube, inteligencia sobre amenazas y gestión, combinadas con la aplicación local. Estas características protegen las aplicaciones web y las API mediante análisis adaptativos, modelado de amenazas y capacidades antibots, lo que permite a los proveedores de servicios ofrecer seguridad de alto valor en la capa de aplicaciones como servicio gestionado.

ofrece visibilidad nativa en la nube, inteligencia sobre amenazas y gestión, combinadas con la aplicación local. Estas características protegen las aplicaciones web y las API mediante análisis adaptativos, modelado de amenazas y capacidades antibots, lo que permite a los proveedores de servicios ofrecer seguridad de alto valor en la capa de aplicaciones como servicio gestionado. Las opciones de implementación en metal expuesto y con componentes comerciales estándar ofrecen a los clientes opciones de implementación flexibles en entornos de software, virtualizados o con dispositivos Corero.

ofrecen a los clientes opciones de implementación flexibles en entornos de software, virtualizados o con dispositivos Corero. Las implementaciones iniciales de CORE incluyen un importante proveedor de servicios de salud y proveedor líder de servicios gestionados (MSP, por sus siglas en inglés) y coubicación, lo que demuestra el temprano interés y la creciente demanda del ecosistema de observabilidad y resiliencia de Corero.

"El impulso que estamos observando refleja un mercado que avanza con urgencia hacia una protección contra DDoS basada en el rendimiento, flexible y escalable", declaró Carl Herberger, director ejecutivo de Corero Network Security. "Las ampliaciones para clientes existentes en el sector de los servicios en la nube demuestran cómo nuestro enfoque en la simplicidad y la rapidez se alinea con su misión de ayudar a las empresas a implementar y escalar con confianza".

Con una expansión mundial, una sólida gestión en el cuarto trimestre y una creciente adopción de capacidades de última generación, Corero entra en 2026 con impulso y una clara trayectoria de crecimiento.

Acerca de Corero Network Security

Corero Network Security es un proveedor líder de soluciones de protección DDoS, especializado en soluciones de detección y protección automáticas con visibilidad de red, análisis y herramientas de generación de informes. La tecnología de Corero protege frente a amenazas DDoS externas e internas en entornos complejos de frontera y suscriptores, y garantiza la disponibilidad del servicio de Internet. Con centros operativos en Marlborough, Massachusetts, Estados Unidos y Edimburgo, Reino Unido, Corero tiene su sede en Londres y cotiza en el mercado AIM de la Bolsa de Londres (ticker: CNS) y en el mercado OTCQX de EE. UU. (OTCQX: DDOSF).

