Costa Rica ist laut der RepCore-Studie "Nations 2025" führend in Lateinamerika in Sachen Reputation

SAN JOSÉ, Costa Rica, 17.Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Laut der neuesten RepCore Nations 2025 Studie von Reputation Lab ist Costa Rica das Land mit dem besten Ruf in Lateinamerika. Die Analyse untersuchte die öffentliche Wahrnehmung in den weltweit führenden Industrieländern (G7: Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und Kanada), womit Costa Rica unter den 20 Ländern der Region, die von diesem Wirtschaftsblock bewertet wurden, das am besten bewertete lateinamerikanische Land ist. Peru und Puerto Rico folgten auf den Plätzen zwei und drei.

Der Bericht hebt die ESG-Faktoren - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung - als entscheidende Triebkräfte für die Reputation eines Landes beim G7-Publikum hervor, wobei sich ethische Standards und die Umweltleistung als die einflussreichsten Dimensionen erweisen. In diesem Zusammenhang erreichte Costa Rica die beste Gesamtbewertung.

Die Studie untersuchte auch die Reputationswahrnehmung in Lateinamerika selbst. Auf der Grundlage der Bewertungen der sechs größten Volkswirtschaften der Region - Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Chile, Mexiko und Peru - belegte Costa Rica nach Uruguay und Brasilien den dritten Platz.

Laut Adriana Acosta, Direktorin der essential COSTA RICA Nation Brand, "bestätigen die Ergebnisse von RepCore Nations 2025 etwas, das wir in Costa Rica gut kennen: Wenn ein Land Nachhaltigkeit, Ethik und das Wohlergehen seiner Bevölkerung in den Vordergrund stellt, schafft es Vertrauen. Unser internationales Renommee spiegelt dieses gemeinsame Engagement und die koordinierten Anstrengungen der öffentlichen Einrichtungen, des Privatsektors und der Bürger wider".

Der Bericht stellt ferner fest, dass Länder mit einem guten Ruf tendenziell mehr Touristen anziehen, mehr ausländische Direktinvestitionen erhalten und ihre Exportleistung steigern.

Auf der Grundlage einer historischen Analyse, bei der vier Jahre lang Daten von UN Tourism und UN Trade and Development mit dem RepScore-Indikator von RepCore Nations verglichen wurden, geht ein Anstieg des RepScore um einen Punkt im Durchschnitt mit einem Anstieg des wirtschaftlichen Werts der Touristenankünfte um 7,2 % und der ausländischen Direktinvestitionen um 1 % einher.

Die Methodik der Studie basiert auf mehr als 61.000 Umfragen in 38 Ländern und unterstreicht die Position Costa Ricas als vertrauenswürdige und bewunderte Nation, die für ihre führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit, ihren starken institutionellen Rahmen und ihre Lebensqualität anerkannt ist. Diese Attribute stärken weiterhin die internationale Ausstrahlung des Landes und unterstützen die strategischen Bemühungen der essential COSTA RICA Nation Brand.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847234/Cuadro_Ranking_2.jpg