Le Costa Rica est en tête de l'Amérique latine en matière de réputation, selon l'étude RepCore Nations 2025

SAN JOSÉ, Costa Rica, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Costa Rica est le pays qui jouit de la meilleure réputation en Amérique latine, selon la dernière étude RepCore Nations 2025 menée par Reputation Lab. L'analyse a évalué la perception du public dans les principales économies industrialisées du monde (G7 : États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon et Canada), ce qui fait du Costa Rica la nation latino-américaine la mieux notée parmi les 20 pays de la région évalués par ce bloc économique. Le Pérou et Porto Rico suivent respectivement en deuxième et troisième position.

Le rapport souligne que les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont des moteurs essentiels de la réputation nationale parmi les publics du G7, les normes éthiques et les performances environnementales apparaissant comme les dimensions les plus influentes. Dans ce contexte, le Costa Rica a obtenu la meilleure note globale.

L'étude a également examiné les perceptions de la réputation au sein de l'Amérique latine elle-même. Sur la base des évaluations des six plus grandes économies de la région (Argentine, Brésil, Colombie, Chili, Mexique et Pérou), le Costa Rica s'est classé troisième, après l'Uruguay et le Brésil.

Selon Adriana Acosta, directrice de la marque nationale essential COSTA RICA, "les résultats de RepCore Nations 2025 confirment quelque chose que nous connaissons bien au Costa Rica : Lorsqu'un pays donne la priorité à la durabilité, à l'éthique et au bien-être de sa population, il instaure la confiance. Notre réputation internationale reflète cet engagement commun et les efforts coordonnés des institutions publiques, du secteur privé et des citoyens".

Le rapport indique également que les pays jouissant d'une meilleure réputation ont tendance à attirer davantage de touristes, à recevoir des investissements directs étrangers plus importants et à accroître leurs performances à l'exportation.

Sur la base d'une analyse historique comparant quatre années de données de l'ONU Tourisme et de l'ONU Commerce et Développement avec l'indicateur RepScore de RepCore Nations, une augmentation d'un point du RepScore est associée, en moyenne, à une augmentation de 7,2 % de la valeur économique des arrivées de touristes et à une augmentation de 1 % de l'investissement direct étranger.

La méthodologie de l'étude s'appuie sur plus de 61 000 enquêtes menées dans 38 pays, soulignant la position du Costa Rica en tant que nation fiable et admirée, reconnue pour son leadership en matière de développement durable, son cadre institutionnel solide et sa qualité de vie. Ces attributs continuent de renforcer la projection internationale du pays et soutiennent les efforts stratégiques de la marque nationale essential COSTA RICA.

