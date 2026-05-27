La creciente importancia de las importaciones de manzanas en Colombia: la campaña de MANZANAS de la UE en Alimentec 2026

La misma tendencia es claramente visible en la categoría de frutas. Debido a su clima, Colombia depende de las manzanas importadas, con suministros que tradicionalmente provienen principalmente de países del hemisferio sur. Sin embargo, los productores europeos están ganando terreno en el mercado de manera constante.

Según datos de la Comisión Europea, las exportaciones de manzanas de la UE a Colombia están mostrando una clara tendencia al alza. Ya en esta etapa de la temporada 2025/2026, las exportaciones han alcanzado las 25.411 toneladas, superando el total de toda la temporada 2024/2025, que se situó en 22.360 toneladas.

La creciente demanda entre los consumidores colombianos de una oferta de frutas más diversa, junto con el desarrollo del comercio minorista y el servicio de alimentos, está creando oportunidades para los proveedores internacionales. Según el Servicio Agrícola Exterior del USDA, el sector de servicios de alimentos de Colombia generó alrededor de USD 19 mil millones en 2025, lo que confirma su papel como canal de distribución clave para los alimentos importados.

Ferias como puerta de entrada a la cooperación internacional

En este contexto, los eventos de la industria desempeñan un papel vital. Permiten a los productores y socios comerciales reunirse y establecer relaciones. Uno de los eventos líderes en la región es Alimentec 2026, que se llevará a cabo en Bogotá del 9 al 12 de junio. La feria reúne a representantes clave de la industria alimentaria, incluidos importadores, distribuidores y profesionales de HoReCa.

La edición de este año contará con la campaña de información y promoción cofinanciada por la UE "Have an apple day! Conoce manzanas de alta calidad de la UE". La campaña destaca las fortalezas de la producción de manzanas de la UE, incluido el control de calidad, la trazabilidad y el suministro confiable. Estas son ventajas clave para los importadores, distribuidores y socios de HoReCa que buscan productos consistentes y de alta calidad.

En el stand de la campaña, expertos y representantes del sector frutícola europeo presentarán las cualidades de las manzanas de la Unión Europea. Discutirán su potencial en el mercado colombiano y las oportunidades de cooperación.

Como parte de sus actividades en torno a Alimentec, la campaña también organizará un evento de prensa específico. Ofrecerá un espacio para reuniones directas con los medios de comunicación y mostrará las manzanas de la UE en un entorno culinario atractivo.

Más información sobre la campaña: www.euapples.eu/es

Contacto para los medios: [email protected]

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FUENTE Association of Polish Fruit and Vegetables Distributors "FRUIT UNION"