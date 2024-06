A Cúpula de 1 Bilhão de Seguidores divulga novos programas, iniciativas e embaixadores para a sua 3ª Edição

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 10 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Cúpula de 1 Bilhão de Seguidores, organizada pela New Media Academy, divulgou uma série de anúncios de sua tão aguardada terceira edição, incluindo a introdução de novos embaixadores, um programa de financiamento e um prêmio de US $ 1 milhão para conteúdo orientado por objetivos.

O anúncio foi feito após os encontros preparatórios realizados de 6 a 8 de junho na Emirates Towers, em Dubai. Os encontros, que reuniram mais de 25 especialistas globais e criadores de conteúdo, moldaram com sucesso uma agenda rica e envolvente para a nova edição, com o tema "Conteúdo para o Bem", agendada para 11-13 de janeiro de 2025

Sua Excelência Alia Al Hammadi, CEO da New Media Academy, disse que a Cúpula de 1 Bilhão de Seguidores reflete as visões de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro Ministro dos Emirados Árabes Unidos e Governante de Dubai, para estabelecer a posição dos Emirados Árabes Unidos como um polo global de economia digital, e suas diretrizes para a criação das condições ideais para atrair criadores e inovadores capazes de enriquecer o cenário da mídia árabe e global.

Ela enfatizou a missão da cúpula de gerar impacto positivo no cenário da mídia digital, com base no sucesso das edições anteriores que atraíram muita atenção do mundo inteiro. "A próxima edição ressalta a missão da Cúpula de 1 Bilhão de Seguidores de gerar impacto positivo em nível regional e global, alimentada pelas ideias inovadoras geradas durante esses encontros preparatórios", afirmou Al Hammadi.

Principais iniciativas e programas

Os encontros preparatórios da Cúpula divulgaram um prêmio de US $ 1 milhão para criadores de conteúdo cujo trabalho incorpore o tema "Conteúdo para o Bem" e gere um impacto positivo nas comunidades.

O público poderá indicar seus criadores de conteúdo favoritos para esse prêmio, e os finalistas pré-selecionados serão determinados por votação pública, com os vencedores finais selecionados por um painel de especialistas durante os três dias da cúpula.

Os encontros também comunicaram o 1B Pitches; um programa-chave para a próxima cúpula e uma iniciativa para fornecer financiamento e apoio aos criadores de conteúdos com ideias inovadoras. O programa ressalta a dedicação da cúpula em promover a inovação e capacitar empreendedores de mídia e conteúdo.

Os participantes terão a oportunidade de apresentar suas ideias a grandes investidores e empresas que buscam patrocinar projetos inovadores. As pessoas interessadas devem enviar suas ideias através do site da cúpula (https://www.1billionsummit.com).

Os encontros também anunciaram os Embaixadores da Cúpula de 1 Bilhão de Seguidores, que incluem Ahmed El Ghandour, e a Família Anazala, incluindo Anas Marwah e Asala Maleh, que ajudarão a promover o evento e ampliar sua missão. Outros embaixadores devem ser anunciados em um momento posterior.

El Ghandour é conhecido por seu popular programa no YouTube "Al Daheeh" e foi nomeado uma das pessoas mais influentes do mundo árabe em 2018. Marwah e Asala são a dupla por trás do bem-sucedido canal da família Anazala no YouTube, que estabeleceu 3 recordes mundiais do Guinness e ganhou o Kids' Choice Award.

