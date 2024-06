Le Sommet 1 Billion Followers dévoile de nouveaux programmes, initiatives et ambassadeurs pour la 3e édition à venir

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 10 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le Sommet 1 Billion Followers, organisé par la New Media Academy, a dévoilé une série d'annonces pour sa troisième édition très attendue, notamment l'introduction de nouveaux ambassadeurs, d'un programme de financement et d'un prix d'un million de dollars pour un contenu axé sur les objectifs.

Cette annonce fait suite aux réunions préparatoires qui se sont tenues du 6 au 8 juin à l'Emirates Towers de Dubaï. Ces réunions, qui ont rassemblé plus de 25 experts mondiaux et créateurs de contenu, ont permis d'élaborer un programme riche et attrayant pour la nouvelle édition, dont le thème est « Content for Good » (Le contenu au service du bien), prévue du 11 au 13 janvier 2025.

Son Excellence Alia Al Hammadi, PDG de la New Media Academy, a déclaré que le Sommet 1 Billion Followers reflète la vision de Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et dirigeant de Dubaï, d'établir la position des Émirats arabes unis en tant que centre mondial de l'économie numérique, et ses directives de créer les conditions idéales pour attirer des créatifs et des innovateurs capables d'enrichir le paysage médiatique arabe et mondial.

Elle a mis l'accent sur la mission du Sommet, qui consiste à avoir un impact positif sur le paysage des médias numériques, en s'appuyant sur le succès des éditions précédentes, qui ont attiré l'attention du monde entier. « La prochaine édition souligne la mission du Sommet 1 Billion Followers, qui consiste à avoir un impact positif à la fois au niveau régional et mondial, grâce aux idées novatrices générées lors de ces réunions préparatoires », a déclaré Al Hammadi.

Initiatives et programmes clés

Les réunions préparatoires du Sommet ont dévoilé un prix d'un million de dollars pour les créateurs de contenu dont le travail incarne le thème « Content for Good » (Le contenu au service du bien) et génère un impact positif sur les communautés.

Le public aura le pouvoir de nommer ses créateurs de contenu préférés pour ce prix, et les finalistes seront déterminés par un vote public, les gagnants finaux étant sélectionnés par un panel d'experts au cours du Sommet de trois jours.

Les réunions ont également dévoilé les présentations 1B, un programme clé du prochain Sommet et une initiative visant à fournir un financement et un soutien aux créateurs de contenu ayant des idées révolutionnaires. Ce programme souligne la volonté du Sommet à encourager l'innovation et à donner des moyens d'action aux entrepreneurs du secteur des médias et du contenu.

Les participants auront l'occasion de présenter leurs idées aux principaux investisseurs et entreprises qui cherchent à parrainer des projets innovants. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs idées sur le site Web du Sommet ( https://www.1billionsummit.com ).

Les réunions ont également dévoilé les ambassadeurs du Sommet 1 Billion Followers, parmi lesquels Ahmed El Ghandour, et la famille Anazala, dont Anas Marwah et Asala Maleh, qui aideront à promouvoir l'événement et à amplifier sa mission, et d'autres ambassadeurs seront annoncés plus tard.

El Ghandour est connu pour son programme populaire sur YouTube « Al Daheeh » et a été nommé parmi les personnes les plus influentes du monde arabe en 2018. Marwah et Asala sont le duo à l'origine de la chaîne YouTube familiale à succès Anazala, qui a établi 3 records du monde Guinness et remporté le Kids' Choice Award.