A Cúpula Global de Turismo Médico e Seguros retorna como o evento de negociação de portas fechadas mais influente do setor

Onde as maiores ofertas do setor são feitas

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 19 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Cúpula Global de Turismo e Seguros Médicos retorna como o encontro a portas fechadas mais poderoso e influente do ecossistema global de turismo e seguros médicos. Com um legado de mais de 15 anos, este evento emblemático reúne mais de 200 dos principais tomadores de decisão do setor, incluindo CEOs e executivos seniores dos principais hospitais, companhias de seguros, grupos de empregadores, seguradoras de viagens e facilitadores de turismo médico de todas as principais regiões do mundo.

Esta não é uma conferência ou feira tradicional. A Cúpula Global de Turismo Médico e Seguros é um fórum de negócios de alto impacto projetado exclusivamente para líderes que moldam fluxos de pacientes, políticas de cobertura de seguro, estratégias de saúde de empregadores e parcerias internacionais de saúde. Ano após ano, ele serve como o ponto de encontro central onde os principais negócios internacionais de saúde são iniciados, negociados e finalizados, ajudando a definir a direção do setor para o próximo ano.

Uma Cúpula Comprovada para a Criação de Negócios Globais

Ao longo dos últimos 15 anos, o Summit construiu uma reputação baseada em resultados. Os participantes incluíram líderes seniores de organizações como UnitedHealthcare Global e Cigna, bem como CEOs de hospitais que representam o Oriente Médio, Europa, Ásia, África e Américas. Seu crescimento e influência contínuos ressaltam sua posição como a reunião anual mais importante para o turismo médico e a comunidade internacional de seguros.

Projetado para líderes seniores

A Cúpula é construída exclusivamente para tomadores de decisão seniores em serviços de saúde, seguros, benefícios patrocinados pelo empregador e viagens médicas.

Mais de 200 Líderes Seniores se reúnem em um ambiente focado projetado para a colaboração em nível de liderança.





Mais de 1.000 reuniões individuais são pré-organizadas e estruturadas para conduzir discussões diretas e baseadas em resultados que levam a parcerias mensuráveis.





A participação com curadoria garante um envolvimento significativo com as partes interessadas certas, eliminando interações superlotadas e de baixo valor.





O Acesso Exclusivo fornece conexão direta com líderes que controlam os fluxos de pacientes, redes de seguros, decisões de compra de assistência médica do empregador e parcerias globais.

Local do evento: Amrit Ocean Resort

Hospedado no deslumbrante Amrit Ocean Resort, à beira-mar, em Singer Island, no condado de Palm Beach, o Summit oferece um cenário que reflete o futuro dos cuidados de saúde - onde o luxo, a ciência e o bem-estar convergem. Como parte desse ambiente, o Amrit Ocean Resort está apresentando "Life Unlocked: Precision Recovery for Cardiothoracic Surgeons", uma imersão de três dias com informações médicas projetada para atender às demandas cognitivas, emocionais e fisiológicas de profissionais cirúrgicos de alto desempenho. Desenvolvido pelo psiquiatra treinado em Harvard, Dr. Srini Pillay, em colaboração com a psiquiatra nutricional Dra. Uma Naidoo, o programa integra neurociência, nutrição anti-inflamatória, regulação do sistema nervoso autônomo e terapias avançadas de recuperação para otimizar a resiliência, o desempenho e a longevidade do médico.

Como parte desta introdução, os membros da Medical Tourism Association estão entre os primeiros a serem convidados a experimentar o programa, com acesso prioritário às próximas sessões. Enraizada em metodologias baseadas em evidências, a experiência oferece resultados mensuráveis e equipa os participantes com um protocolo estruturado do mundo real para sustentar o desempenho máximo além do programa. Os membros interessados em saber mais ou garantir a participação antecipada são incentivados a consultar diretamente a disponibilidade futura clicando aqui.

Um ambiente de portas fechadas que gera resultados

O que distingue a Cúpula Global de Turismo Médico e Seguros é seu ambiente fechado e de alta confiança. É aqui que os líderes falam com franqueza, exploram alinhamentos estratégicos e vão além do diálogo no nível da superfície para abordar como os cuidados de saúde são prestados, financiados e acessados além das fronteiras.

De seguradoras que avaliam redes de provedores internacionais a hospitais que expandem programas globais de pacientes, a empregadores que repensam soluções de saúde transfronteiriças, a Cúpula cria um ambiente em que as decisões são tomadas, não apenas discutidas.

"A Cúpula Global de Turismo Médico e Seguros é onde o futuro dos cuidados de saúde transfronteiriços é moldado", disse Jonathan Edelheit, CEO da Medical Tourism Association. "Há mais de 15 anos, esta Cúpula reúne os líderes que controlam o fluxo de pacientes, a cobertura de seguros e as estratégias de saúde dos empregadores. As ofertas que definem o próximo ano começam nesta sala. Se você leva a sério as parcerias globais de saúde, é aqui que você precisa estar."

Presença limitada. Impacto Máximo.

A participação é estritamente limitada para preservar a exclusividade e a eficácia da Cúpula. Essa escassez intencional garante que cada participante tenha acesso direto às partes interessadas de alto nível alinhadas com seus objetivos estratégicos.

Para os líderes do setor, perder a Cúpula significa perder a oportunidade de participar das conversas e parcerias que moldarão o próximo ano. As ofertas avançarão, quer você esteja na sala ou não.

Inscrições abertas agora

As inscrições para a Cúpula Global de Turismo Médico e Seguros já estão abertas, com disponibilidade limitada. Cadastre-se clicando aqui.

Os membros New Gold e Platinum Better by MTA recebem um passe de inscrição gratuito, sujeito à disponibilidade.

Por mais de 15 anos, a Cúpula Global de Turismo e Seguros Médicos tem servido como a plataforma mais confiável do setor para colaboração, crescimento estratégico e negociação. À medida que o cenário global de saúde continua a evoluir, esta Cúpula continua sendo o único lugar onde os líderes se reúnem para definir o que está por vir.

Para aqueles comprometidos em moldar o futuro do turismo médico e dos seguros internacionais, este não é um evento a ser observado. É um evento para participar.

FONTE Medical Tourism Association