Better by MTA amplia sua rede global de elite com novos e renomados membros Platinum

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 29 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Better by MTA, a principal plataforma global que conecta pacientes em busca de tratamento médico a facilitadores de confiança e prestadores de serviços de saúde credenciados, tem o orgulho de anunciar a incorporação de novos e renomados membros Platinum. Esses líderes em atendimento hospitalar internacional, oftalmologia, cirurgia estética e facilitação de cuidados de saúde elevam ainda mais o compromisso da plataforma com a qualidade, a inovação e a experiência perfeita dos pacientes em todo o mundo.

Os membros Platinum mais recentes são:

Centro de Pesquisa e Hospital Especializado King Faisal (KFSH)

No Centro de Pesquisa e Hospital Especializado King Faisal (KFSH), pacientes internacionais de todo o mundo são recebidos com atendimento médico atencioso, personalizado e inovador. Por meio de seus Serviços Internacionais de Saúde, o hospital se dedica a orientar os pacientes em cada etapa de sua jornada de assistência médica—garantindo conforto, clareza e confiança desde a primeira consulta até a recuperação total.

A missão do KFSH é prestar atendimento médico excepcional e personalizado a pacientes internacionais, conectando-os a especialistas de renome mundial e instalações avançadas, garantindo uma experiência perfeita, confortável e sem estresse. Seu objetivo é ser o destino global preferido para atendimento médico internacional, reconhecido por suas tecnologias médicas avançadas, atendimento centrado no paciente e pesquisa pioneira.

Esse trabalho conta com o apoio de uma equipe certificada internacionalmente, dedicada a proporcionar uma experiência tranquila e acolhedora aos pacientes e suas famílias. Profissionais certificados em viagens médicas gerenciam os detalhes do processo de atendimento, enquanto os representantes médicos e os gerentes de caso facilitam uma comunicação clara e contínua entre pacientes, prestadores de serviços de saúde e médicos solicitantes. Uma equipe de apoio multilíngue oferece assistência com sensibilidade cultural nos idiomas preferidos dos pacientes, garantindo uma comunicação clara e um acompanhamento personalizado durante todo o processo de tratamento.

Hospital FV – Vietnã

O Hospital FV é um hospital privado, de capital totalmente estrangeiro, fundado por um grupo de médicos franceses liderado pelo Dr. Jean-Marcel Guillon. O hospital abriu formalmente suas portas em 11 de abril de 2003. Em 2024, o FV se tornou membro do Thomson Medical Group - um dos principais prestadores de serviços de saúde do Sudeste Asiático, com sede em Singapura.

O FV foi o primeiro hospital da região a receber a certificação HAS (Haute Autorité de Santé) da Autoridade Nacional de Saúde da França desde 2007. Também é o único hospital no Vietnã do Sul a ter obtido a certificação internacional JCI quatro vezes consecutivas, de 2016 a 2025. Essas prestigiadas certificações internacionais refletem o compromisso do Hospital FV com a segurança do paciente e os padrões de atendimento reconhecidos internacionalmente.

Atualmente, o FV emprega 1.500 funcionários, incluindo mais de 200 médicos do Vietnã, França, Alemanha e vários outros países. Em funcionamento 24 horas por dia, o FV oferece uma gama completa de serviços médicos em mais de 45 especialidades. Ao longo de mais de duas décadas, o FV atendeu a mais de seis milhões de consultas de pacientes, incluindo bem mais de um milhão de pacientes internacionais de mais de 170 países.

Com a ambição de se tornar um dos principais prestadores de serviços de saúde na Ásia, o FV oferece faturamento direto junto a mais de 100 companhias de seguros e aceita o regime nacional de seguro de saúde do Vietnã, junto com uma série de outras opções de apoio financeiro. Como resultado, os pacientes podem acessar serviços de saúde credenciados internacionalmente por aproximadamente 50% do custo de hospitais comparáveis na região.

Dr. Isaac Hindi

American British Cowdray Medical Center (ABC), Campus Santa Fé – México

Dr. Isaac Hindi é um oftalmologista altamente respeitado especializado em Córnea, Catarata e Cirurgia Refrativa no American British Cowdray Medical Center (ABC) – Campus Santa Fé, na Cidade do México. O ABC Medical Center foi reconhecido pela Newsweek como um dos melhores hospitais do mundo em 2024 e é amplamente considerado o hospital privado de maior prestígio do México.

Certificado pelo Conselho Mexicano de Oftalmologia e pelo Conselho Internacional de Oftalmologia (ICO), Dr. Hindi concluiu o treinamento avançado de bolsas internacionais em Córnea e Cirurgia Refrativa, com outros programas especializados em Israel e na América Latina.

O ABC Medical Center é credenciado pela Joint Commission International (JCI) e reconhecido pelo Magnet® pelo American Nurses Credentialing Center (ANCC), reconhecimentos que refletem os mais altos padrões em qualidade global, segurança e cuidado centrado no paciente em saúde. Por mais de 14 anos consecutivos, ambos os campi do ABC mantiveram a certificação JCI, ressaltando seu compromisso inabalável com a excelência internacional.

Dr. Hindi oferece serviços oftalmológicos completos, incluindo cirurgia avançada de catarata, transplante de córnea, tratamento e cirurgia de glaucoma, tratamentos de retina, cirurgia ICL, implante de anel intracorneano e procedimentos refrativos. Os serviços estão disponíveis em inglês, espanhol e hebraico.

Dr. Patrick Tonnard, MD, PhD

CEO e fundador do Coupure Center for Plastic Surgery & Aesthetic Medical Center 2 (EMC²) – Ghent, Bélgica

Dr. Patrick Tonnard é um cirurgião plástico e reconstrutivo de renome mundial, certificado pelo conselho, reconhecido globalmente como pioneiro no rejuvenescimento facial. Como CEO e fundador do Coupure Center for Plastic Surgery e EMC² na Bélgica, ele lidera duas das instituições de estética mais respeitadas da Europa.

Dr. Tonnard é o criador de técnicas inovadoras, incluindo o enxerto MACS-lift e nanofat, inovações que transformaram os padrões globais para o rejuvenescimento facial natural e minimamente invasivo. Sua abordagem regenerativa integra técnicas cirúrgicas avançadas com métodos de enxerto de gordura à base de células-tronco, proporcionando resultados que parecem naturais e duram de 10 a 15 anos.

Com mais de 100 publicações científicas revisadas por pares, mais de 250 palestras internacionais e demonstrações cirúrgicas ao vivo e sete livros publicados, Dr. Tonnard combina o domínio clínico com a liderança acadêmica. Sua prática é especialmente reconhecida pelo rejuvenescimento facial natural e estética facial masculina especializada, oferecendo aos pacientes resultados refinados que restauram a vitalidade, preservando a individualidade.

Emerge Medical Travel

A Emerge Medical Travel é uma plataforma confiável de facilitação de cuidados de saúde que conecta pacientes de todo o mundo com hospitais credenciados pela AACI e profissionais médicos indianos bem conhecidos. Nossa missão é criar uma jornada médica tranquila e personalizada, orientada pela compaixão, segurança e clareza em todas as etapas.

A excelente experiência do paciente está no centro de nossa filosofia. Além dos cuidados médicos, garantimos que cada pessoa tenha um ambiente de cura confortável, coordenação perfeita e apoio substancial.

A Emerge incorpora o Better App, uma ferramenta digital que simplifica a comunicação entre pacientes e hospitais, o compartilhamento de documentos e a coordenação de tratamentos, em colaboração com a Medical Tourism Association (MTA). Esse sistema aprimorado eleva o padrão de atendimento dos pacientes em todo o mundo, aumenta a transparência e promove a confiança.

A Emerge Medical Travel possibilita que os pacientes tenham acesso a cuidados de saúde de primeira linha, combinando excelência clínica, atendimento atencioso e tecnologias inovadoras. A empresa é movida por um compromisso com a qualidade e a integridade.

Fortalecimento do ecossistema global de viagens médicas

A adição desses membros Platinum reforça a missão da Better by MTA de construir um ecossistema confiável e orientado pela tecnologia que conecta pacientes com provedores e facilitadores aprovados que atendem aos mais altos padrões internacionais.

Jonathan Edelheit, CEO da Medical Tourism Association, afirmou:

"A Better by MTA foi criada para trazer maior transparência, qualidade e coordenação ao setor global de viagens médicas. Dar as boas-vindas a esses novos membros Platinum fortalece ainda mais nossa rede de provedores e facilitadores de classe mundial comprometidos com a segurança, a inovação e a excelência do paciente. Esses líderes são um exemplo do nível de qualidade e profissionalismo que os turistas médicos merecem."

À medida que a demanda global por serviços de saúde estrangeiros continua a crescer, a Better by MTA mantém-se na vanguarda do fomento da confiança, da integração tecnológica e de soluções centradas no paciente em todo o mundo.

Sobre a Better by MTA

A Better by MTA é uma plataforma global que conecta os principais atores do ecossistema do turismo médico, conectando viajantes médicos, facilitadores qualificados e prestadores credenciados para impulsionar um processo de viagem médica sem problemas. A Better oferece acesso a profissionais de confiança, educação robusta, opções de financiamento e atendimento de qualidade incomparável, melhorando a experiência de viagem médica.

Para saber mais, acesse better.medicaltourism.com.

FONTE Medical Tourism Association