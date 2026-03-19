La Cumbre Mundial de Turismo Médico y Seguros vuelve como el evento de negociación a puerta cerrada más influyente de la industria

Dónde se realizan las mayores ofertas de la industria

PALM BEACH GARDENS, Florida, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La Cumbre Mundial de Turismo Médico y Seguros regresa como la reunión a puerta cerrada más poderosa e influyente en el ecosistema mundial de turismo médico y seguros. Con un legado de más de 15años, este evento emblemático reúne a más de 200 de los principales responsables de la toma de decisiones de la industria, incluidos directores ejecutivos y altos ejecutivos de los principales hospitales, compañías de seguros, grupos de empleadores, aseguradoras de viajes y facilitadores de turismo médico de todas las principales regiones del mundo.

Esta no es una conferencia o feria comercial tradicional. La Cumbre Mundial de Turismo Médico y Seguros es un foro empresarial de alto impacto diseñado exclusivamente para líderes que dan forma a los flujos de pacientes, las políticas de cobertura de seguros, las estrategias de atención médica de los empleadores y las asociaciones internacionales de atención médica. Año tras año, sirve como punto de encuentro central donde se inician, negocian y finalizan los principales acuerdos de atención médica transfronteriza, lo que ayuda a establecer la dirección de la industria para el próximo año.

Una cumbre probada para la negociación mundial

En los últimos 15 años, la Cumbre se ha forjado una reputación basada en los resultados. Los asistentes han incluido altos directivos de organizaciones como UnitedHealthcare Global y Cigna, así como directores generales de hospitales que representan a Medio Oriente, Europa, Asia, África y las Américas. Su continuo crecimiento e influencia subrayan su posición como la reunión anual más importante para la comunidad de turismo médico y seguros internacionales.

Diseñado para altos directivos

La Cumbre está diseñada exclusivamente para tomadores de decisiones de alto nivel en la prestación de atención médica, seguros, beneficios patrocinados por el empleador y viajes médicos.

Más de 200 líderes sénior se reúnen en un entorno enfocado diseñado para la colaboración a nivel de liderazgo.





Más de 1000 reuniones individuales están preestablecidas y estructuradas para impulsar discusiones directas y basadas en resultados que conduzcan a asociaciones mensurables.





La asistencia seleccionada garantiza un compromiso significativo con las partes interesadas adecuadas al tiempo que elimina las interacciones superpobladas y de bajo valor.





El acceso exclusivo proporciona una conexión directa con los líderes que controlan los flujos de pacientes, las redes de seguros, las decisiones de compra de la atención médica del empleador y las asociaciones mundiales.

Lugar del evento: Amrit Ocean Resort

Alojado en el impresionante Amrit Ocean Resort frente a la playa en Singer Island, en el condado de Palm Beach, el Summit ofrece un entorno que refleja el futuro de la atención médica, donde convergen el lujo, la ciencia y el bienestar. Como parte de este entorno, Amrit Ocean Resort presenta "Life Unlocked: Precision Recovery for Cardiothoracic Surgeons", una inmersión de tres días con información médica diseñada para abordar las demandas cognitivas, emocionales y fisiológicas de los profesionales quirúrgicos de alto rendimiento. Desarrollado por la psiquiatra entrenada en Harvard, la Dra. Srini Pillay, en colaboración con la psiquiatra nutricional, la Dra. Uma Naidoo, el programa integra la neurociencia, la nutrición antiinflamatoria, la regulación del sistema nervioso autónomo y las terapias avanzadas de recuperación para optimizar la resiliencia, el rendimiento y la longevidad del médico.

Como parte de esta introducción, los miembros de la Asociación de Turismo Médico se encuentran entre los primeros en ser invitados a experimentar el programa, con acceso prioritario a las próximas sesiones. Basada en metodologías basadas en la evidencia, la experiencia ofrece resultados medibles y equipa a los participantes con un protocolo estructurado del mundo real para mantener el máximo rendimiento más allá del programa. Se anima a los miembros interesados en obtener más información o en asegurar una participación temprana a que consulten directamente la próxima disponibilidad haciendo clic aquí.

Un entorno de puertas cerradas que impulsa los resultados

Lo que distingue a la Cumbre Mundial de Turismo Médico y Seguros es su entorno de puertas cerradas y alta confianza. Aquí es donde los líderes hablan con franqueza, exploran las alineaciones estratégicas y van más allá del diálogo superficial para abordar cómo se brinda, financia y accede a la atención médica a través de las fronteras.

Desde las aseguradoras que evalúan las redes internacionales de proveedores, hasta los hospitales que amplían los programas globales para pacientes y los empleadores que reconsideran las soluciones de atención médica transfronteriza, la Cumbre crea un entorno en el que se toman decisiones, no solo se discuten.

"La Cumbre Mundial de Turismo Médico y Seguros es donde se forma el futuro de la atención médica transfronteriza", dijo Jonathan Edelheit, director ejecutivo de la Asociación de Turismo Médico. "Durante más de 15 años, esta Cumbre ha reunido a los líderes que controlan los flujos de pacientes, la cobertura de seguros y las estrategias de atención médica de los empleadores. Las ofertas que definen el año que viene comienzan en esta sala. Si se toma en serio las asociaciones mundiales de atención médica, aquí es donde debe estar ".

Asistencia limitada. Impacto máximo.

La asistencia está estrictamente limitada para preservar la exclusividad y eficacia de la Cumbre. Esta escasez intencional garantiza que cada participante tenga acceso directo a las partes interesadas de alto nivel alineadas con sus objetivos estratégicos.

Para los líderes de la industria, perderse la Cumbre significa perder la oportunidad de participar en las conversaciones y asociaciones que darán forma al próximo año. Las ofertas avanzarán tanto si estás en la sala como si no.

Inscripciones abiertas ahora

La inscripción para la Cumbre Mundial de Turismo Médico y Seguros ya está abierta, con disponibilidad limitada. Regístrese haciendo clic aquí.

Los nuevos miembros Gold y Platinum Better by MTA reciben un pase de registro gratuito, sujeto a disponibilidad.

Durante más de 15 años, la Cumbre Mundial de Turismo Médico y Seguros ha servido como la plataforma más confiable de la industria para la colaboración, el crecimiento estratégico y la negociación. A medida que el panorama mundial de la salud continúa evolucionando, esta Cumbre sigue siendo el único lugar donde los líderes se reúnen para definir lo que viene a continuación.

Para aquellos comprometidos con dar forma al futuro del turismo médico y los seguros internacionales, este no es un evento para observar. Es un evento para asistir.

FUENTE Medical Tourism Association