A DAR GLOBAL E A ORGANIZAÇÃO TRUMP EXPANDEM A COLABORAÇÃO COM O LANÇAMENTO DO SAR 2 BILLION TRUMP TOWER JEDDAH

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 16 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Dar Global, incorporadora imobiliária de luxo listada em Londres, e a Trump Organization anunciam a Trump Tower Jeddah, uma obra-prima arquitetônica de 2 bilhões de SAR e 47 andares ao longo da Corniche da cidade. Este empreendimento de prestígio redefine a opulência e a exclusividade e se tornará uma das torres residenciais mais altas de Jeddah.

A DAR GLOBAL E A ORGANIZAÇÃO TRUMP EXPANDEM A COLABORAÇÃO COM O LANÇAMENTO DA TORRE TRUMP DE 2 BILHÕES DE SAR JEDDAH

O Trump Tower Jeddah sediará o primeiro Trump Club exclusivo para membros do Reino, oferecendo privacidade, luxo e experiências sob medida incomparáveis, incluindo eventos selecionados e refeições excepcionais para a elite de Jeddah. Com vistas deslumbrantes do Mar Vermelho, as diversas residências de luxo da Trump Tower Jeddah apresentam acabamentos premium e instalações de classe mundial, incluindo espaços comerciais, academias de ginástica, spas e refeições gourmet. O planejamento urbano inteligente do projeto incorpora espaços verdes integrados para uma experiência de vida incomparável e ambientalmente consciente.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, destacou a importância do projeto: "Jeddah está passando por uma evolução notável, passando de habitações tradicionais para arranha-céus dinâmicos e empreendimentos de uso misto, refletindo as preferências de vida modernas. A Trump Tower Jeddah é um dos principais facilitadores dessa mudança, combinando o ultraluxo com a vibração da vida moderna. Nossa colaboração contínua com a The Trump Organization não apenas redefine a vida de luxo, mas também fortalece a posição de Jeddah como um centro urbano de classe mundial."

Eric Trump, vice-presidente executivo da The Trump Organization, acrescentou: "Estamos muito satisfeitos em colaborar com a Dar Global em nosso terceiro projeto juntos, expandindo ainda mais nossa presença no Oriente Médio e aumentando o padrão de luxo da Trump na região. A Trump Tower Jeddah é uma prova do nosso compromisso compartilhado com a excelência e a inovação. Juntos, estamos criando um projeto de referência que reflete a visão e as aspirações de Jeddah, oferecendo uma experiência residencial e de estilo de vida incomparável que definirá o padrão de luxo nos próximos anos."

Este empreendimento se baseia no relacionamento bem-sucedido de uma década entre a The Trump Organization e a Dar Global, com projetos como o tão esperado desenvolvimento da Aida em Omã, o Trump International Resort, o Golf Club & Residences e o Trump International Tower Dubai.

Isenção de responsabilidade: A Trump Tower Jeddah não é de propriedade, desenvolvida , ou vendida pela The Trump Organization ou seus diretores ou afiliados atuais ou antigos. A Dar Global PLC , proprietária e incorporadora do imóvel, utiliza o nome "Trump" e marca sob licença, podendo ser rescindida ou revogada de acordo com seus termos .

