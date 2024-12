DAR GLOBAL UND DIE TRUMP ORGANISATION ERWEITERN IHRE ZUSAMMENARBEIT MIT DER ERÖFFNUNG DES 2 MILLIARDEN SAR TEUREN TRUMP TOWER JEDDAH

DUBAI, VAE, 16. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, der in London börsennotierte Entwickler von Luxusimmobilien, und die Trump Organization kündigen den Trump Tower Jeddah an, ein SAR 2 Milliarden teures, 47-stöckiges architektonisches Meisterwerk an der Corniche der Stadt. Dieses prestigeträchtige Projekt definiert Opulenz und Exklusivität neu und wird einer der höchsten Wohntürme Jeddahs sein.

Der Trump Tower Jeddah wird den ersten exklusiven Trump Club für Mitglieder des Königreichs beherbergen, der unvergleichliche Privatsphäre, Luxus und maßgeschneiderte Erlebnisse bietet, darunter maßgeschneiderte Veranstaltungen und außergewöhnliche Restaurants für die Elite von Jeddah. Mit einem atemberaubenden Blick auf das Rote Meer bieten die verschiedenen Luxusresidenzen des Trump Tower Jeddah eine hochwertige Ausstattung und erstklassige Einrichtungen wie Einzelhandelsflächen, Fitnesscenter, Spas und Gourmetrestaurants. Die intelligente Stadtplanung des Projekts umfasst integrierte Grünflächen für ein unvergleichliches, umweltbewusstes Lebensgefühl.

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, , hob die Bedeutung des Projekts hervor: „Jeddah macht eine bemerkenswerte Entwicklung durch, weg von traditionellen Wohngebäuden, hin zu dynamischen Hochhäusern und gemischt genutzten Gebäuden, die die modernen Wohnvorlieben widerspiegeln. Der Trump Tower Jeddah ist einer der wichtigsten Wegbereiter dieses Wandels, denn er verbindet Luxus mit der Lebendigkeit des modernen Lebens. Unsere fortlaufende Zusammenarbeit mit der Trump Organization definiert nicht nur luxuriöses Wohnen neu, sondern stärkt auch die Position Jeddahs als urbanes Zentrum von Weltrang."

Eric Trump, Executive Vice President der Trump Organization, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Dar Global bei unserem dritten gemeinsamen Projekt, mit dem wir unsere Präsenz im Nahen Osten weiter ausbauen und den Trump-Standard für Luxus in der Region erhöhen. Der Trump Tower Jeddah ist ein Zeugnis für unser gemeinsames Engagement für Spitzenleistungen und Innovation. Gemeinsam schaffen wir ein bahnbrechendes Projekt, das die Visionen und Bestrebungen von Jeddah widerspiegelt und ein unvergleichliches Wohn- und Lifestyle-Erlebnis bietet, das in den kommenden Jahren den Standard für Luxus setzen wird."

Dieses Projekt baut auf der erfolgreichen, jahrzehntelangen Beziehung zwischen der Trump Organization und Dar Global auf, mit Projekten wie dem mit Spannung erwarteten AIDA-Projekt in Oman, dem Trump International Resort, Golf Club & Residences und dem Trump International Tower Dubai.

Haftungsausschluss: Trump Tower Jeddah ist nicht im Besitz, entwickelt , oder verkauft von der Trump Organization oder ihren derzeitigen oder früheren Auftraggebern oder verbundenen Unternehmen. Dar Global PLC , der Eigentümer und Bauträger der Immobilie, verwendet den Namen und die Marke "Trump" unter einer Lizenz, die gemäß den Bestimmungen von beendet oder widerrufen werden kann.

