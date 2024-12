DAR GLOBAL ET L'ORGANISATION TRUMP RENFORCENT LEUR COLLABORATION EN LANÇANT SAR 2 BILLION TRUMP TOWER JEDDAH

DUBAI, UAE, 16 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, le promoteur immobilier de luxe coté à Londres, et la Trump Organization annoncent la Trump Tower Jeddah, un chef-d'œuvre architectural de 47 étages, d'une valeur de SAR 2 milliards, situé le long de la Corniche de la ville. Ce projet prestigieux redéfinit l'opulence et l'exclusivité et deviendra l'une des plus hautes tours résidentielles de Jeddah.

La Trump Tower Jeddah accueillera le premier club Trump du Royaume, réservé aux membres, qui offrira une intimité et un luxe inégalés, ainsi que des expériences sur mesure, notamment des événements personnalisés et des repas exceptionnels pour l'élite de Jeddah. Offrant une vue imprenable sur la mer Rouge, les diverses résidences de luxe de la Trump Tower Jeddah sont dotées de finitions haut de gamme et d'installations de classe mondiale, notamment des espaces commerciaux, des centres de remise en forme, des spas et des restaurants gastronomiques. La planification urbaine intelligente du projet intègre des espaces verts pour une expérience de vie inégalée et respectueuse de l'environnement.

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, , a souligné l'importance du projet : « Jeddah connaît une évolution remarquable, passant de l'habitat traditionnel à des tours dynamiques et à des développements à usage mixte, reflétant les préférences modernes en matière de mode de vie. La Trump Tower Jeddah est un élément clé de cette évolution, alliant l'ultra-luxe à l'effervescence de la vie moderne. Notre collaboration continue avec The Trump Organization redéfinit non seulement l'habitat de luxe, mais renforce également la position de Jeddah en tant que centre urbain de classe mondiale. »

Eric Trump, vice-président exécutif de The Trump Organization, a ajouté : « Nous sommes ravis de collaborer avec Dar Global sur notre troisième projet commun, ce qui nous permet d'étendre notre empreinte au Moyen-Orient et de développer la norme de luxe Trump dans la région. La Trump Tower Jeddah témoigne de notre engagement commun en faveur de l'excellence et de l'innovation. Ensemble, nous créons un projet phare qui reflète la vision et les aspirations de Jeddah, en offrant une expérience résidentielle et un style de vie inégalés qui établiront la norme en matière de luxe pour les années à venir. »

Cette initiative s'appuie sur la relation fructueuse qui existe depuis dix ans entre The Trump Organization et Dar Global, avec des projets tels que le très attendu projet AIDA à Oman, le Trump International Resort, Golf Club & Residences, et la Trump International Tower Dubai.

Avis de non-responsabilité : Trump Tower Jeddah n'est pas détenu, développé , ou vendu par l'Organisation Trump ou ses directeurs ou affiliés actuels ou anciens. Dar Global PLC , propriétaire et promoteur de la propriété, utilise le nom et la marque ‹Trump› sous licence, qui peut être résiliée ou révoquée conformément à ses conditions .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2582179/Dar_Global_Trump_Tower.jpg