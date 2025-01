A divisão Copper do Adani Group se junta à International Copper Association

WASHINGTON, 17 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Kutch Copper Ltd, parte do Adani Group, se juntou à International Copper Association (ICA) como seu mais novo membro. Com sede em Washington, D.C., a ICA é uma associação comercial sem fins lucrativos que representa metade da produção mundial de cobre, com 33 membros em seis continentes.

Localizada estrategicamente em Mundra, Gujarat, a Kutch Copper é uma subsidiária totalmente controlada pelo incubadora principal do grupo, Adani Enterprises. A Adani Enterprises está investindo aproximadamente US$ 1,2 bilhão para estabelecer uma fundição de cobre com uma capacidade inicial de 0,5 milhão de toneladas por ano (million tons per annum, MTPA) na primeira fase. A instalação de ponta da Kutch Copper também produzirá catodos de cobre, varetas e outros subprodutos, contribuindo significativamente para a meta da Índia de se tornar autossuficiente na produção de cobre.

O Dr. Vinay Prakash, diretor executivo da Kutch Copper, compartilhou seu otimismo em relação à adesão à ICA. Ele disse que "a Índia está preparada para se tornar um importante centro de cobre e seus derivados nas próximas décadas. Acreditamos que a adesão da Kutch Copper à ICA nos permitirá contribuir ativamente para iniciativas de sustentabilidade e desenvolver aplicações e produtos inovadores no setor de cobre. Estamos ansiosos para colaborar com a comunidade global de cobre para aprimorar a cadeia de valor desse metal essencial, que desempenha um papel vital na transição para a emissão líquida zero".

O presidente e CEO da ICA, Juan Ignacio Díaz, expressou sua empolgação pela nova parceria, afirmando: "Estamos encantados em receber a Adani Metals Kutch Copper Ltd. em nossa comunidade. Seus esforços em avançar na produção sustentável e inovadora de cobre fortalecem nossa missão coletiva de promover, proteger e defender o papel essencial desse material na viabilização das tecnologias e infraestruturas necessárias para a descarbonização global. Com a presença deles, estamos especialmente entusiasmados em apoiar o crescimento do cobre em regiões onde suas principais aplicações estão se expandindo".

O presidente do Conselho da ICA, Stephen Rowland da Glencore, acrescentou que "a adesão da KCL à ICA fortalece nosso compromisso com a promoção de práticas sustentáveis e o desenvolvimento de novas aplicações para o cobre. Estamos empolgados em colaborar com eles e apoiar seus esforços para promover uma mudança positiva no setor".

Após a conclusão bem-sucedida da segunda fase, que adicionará uma capacidade equivalente, a Kutch Copper alcançará uma capacidade total de 1 MTPA, posicionando-se como uma das maiores fundições personalizadas de cobre em uma única localização no mundo. A empresa está comprometida em manter altos padrões de desempenho ambiental, social e de governança (ESG) enquanto aproveita a tecnologia avançada e a digitalização. A Kutch Copper está trabalhando para adicionar tubos de cobre ao seu portfólio como parte de sua estratégia de expansão de suas operações.

Sobre a Kutch Copper Ltd.

A Kutch Copper Ltd. (KCL), uma subsidiária totalmente controlada pela Adani Enterprises, principal incubadora do Adani Group, está estabelecendo um complexo de fundição e refinamento de cobre de última geração em um terreno virgem. Posicionada para se tornar um importante contribuidor para a infraestrutura de energia limpa da Índia, a KCL está comprometida em atender à crescente demanda de cobre do país. A empresa está focada em práticas de produção sustentáveis e inovadoras, alinhando-se à visão mais ampla da Índia de promover o crescimento econômico e o desenvolvimento. A KCL opera no segmento de metais e materiais, um dos quatro principais segmentos de negócios do Adani Group, ao lado de energia e serviços públicos, transporte e logística, e segmentos voltados para o consumidor.

Saiba mais em www.adanimetals.com

Sobre a International Copper Association

A International Copper Association (ICA) é a voz do cobre e trabalha para promover a sua história, proteger seus mercados e defender e sustentar sua demanda. Somos uma associação comercial sem fins lucrativos que representa metade da produção mundial de cobre, com 33 membros distribuídos por 6 continentes. Com sede em Washington, D.C., operamos nos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

Saiba mais em internationalcopper.org.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2600060/Adani_Enterprises_Logo.jpg

FONTE Adani Enterprises Ltd