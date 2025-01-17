الذراع النحاسية لمجموعة Adani Group تنضم إلى جمعية النحاس الدولية

واشنطن، 17 يناير 2025 /PRNewswire/ -- انضمت شركة "كوتش كوبر ليمتد" (Kutch Copper Ltd)، وهي جزء من مجموعة "أداني جروب" (Adani Group)، إلى جمعية النحاس الدولية (ICA) كأحدث عضو فيها. جمعية النحاس الدولية (ICA)، التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، هي اتحاد صناعي غير ربحي ﯿمثل نصف إنتاج النحاس في العالم، مع 33 عضوا في ست قارات.

شركة "كوتش كوبر"، ذات الموقع الاستراتيجي في مدينة موندرا بولاية غوجارات، هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "أداني إنتربرايزس" (Adani Enterprises)، الحاضنة الرئيسية للمجموعة. تستثمر "أداني إنتربرايزس" حوالي 1.2 مليار دولار لإنشاء مسبك نحاس بطاقة أوليّة تبلغ 0.5 مليون طن سنويًا في المرحلة الأولى. ستنتِج منشأة "كوتش كوبر" الحديثة أيضًا الكاثودات والقضبان وغيرها من المنتجات الثانوية، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق هدف الهند في أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج النحاس.

شارك الدكتور "فيناي براكاش"، العضو المنتدب لشركة "كوتش كوبر"، تفاؤله بشأن الانضمام إلى جمعية النحاس الدولية (ICA). وقال: "تستعد الهند لتصبح مركزًا مهمًا للنحاس ومنتجاته في العقود المقبلة. نعتقد أن عضوية "كوتش كوبر" في جمعية النحاس الدولية (ICA) ستسمح لنا بالمساهمة بنشاط في مبادرات الاستدامة وتطوير تطبيقات ومنتجات مبتكرة في قطاع النحاس. نتطلع إلى التعاون مع مجتمع النحاس العالمي لتعزيز سلسلة القيمة لهذا المعدن الأساسي، الذي يلعب دورًا حيويًا في الانتقال إلى صافي الصفر."

أعرب الرئيس والرئيس التنفيذي لجمعية النحاس الدولية (ICA)، "خوان إجناثيو دياز"، عن حماسه للشراكة الجديدة، قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بشركة "كوتش كوبر" التابعة لشركة "أداني ميتالز" (Adani Metals) في مجتمعنا. وتعزز جهودهم في تعزيز الإنتاج المستدام والمبتكر للنحاس مهمتنا الجماعية للتعريف بالدور الأساسي للنحاس وحمايته والدفاع عنه في إطار تمكين التقنيات والبُنى التحتية اللازمة لنزع الكربون على المستوى العالمي. مع وجودهم، فنحن متحمسون بشكل خاص لدعم نمو النحاس في المناطق التي تتوسع فيها تطبيقاتها الرئيسية."

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية النحاس الدولية (ICA)، "ستيفن رولاند" من شركة "جلينكور" (Glencore)، "إن عضوية [كيه سي إل] (KCL) في جمعية النحاس الدولية (ICA) تعزز التزامنا بالترويج للممارسات المستدامة وتطوير تطبيقات جديدة للنحاس. نحن متحمسون للتعاون معهم ودعم جهودهم لتحفيز التغيير الإيجابي في الصناعة."

عند الانتهاء بنجاح من المرحلة الثانية، والتي ستضيف قدرة مكافئة، ستحقق "كوتش كوبر" قدرة إجمالية تبلغ 1 مليون طن سنويًا، مما يجعلها واحدة من أكبر مسابك النحاس المخصصة في موقع واحد على مستوى العالم. تلتزم الشركة بالحفاظ على المعايير العالية للأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة مع الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة. تعمل "كوتش كوبر" على إضافة أنابيب النحاس إلى محفظتها كجزء من استراتيجيتها للتكامل الأمامي.

حول شركة Kutch Copper Ltd.

تقوم شركة "كوتش كوبر ليمتد" [كيه سي إل]، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة "أداني إنتربرايزس"، الحاضنة الرائدة لمجموعة "أداني جروب"، بإنشاء مجمع سبك وتكرير للنحاس هو الأول من نوعه على أحدث طراز. تلتزم شركة "كيه سي إل"، التي أصبحت مساهمة رئيسية في البنية التحتية للطاقة الخضراء في الهند، بتلبية الطلب المتزايد على النحاس في البلاد. تركز الشركة على ممارسات الإنتاج المستدامة والمبتكرة، والتي تتماشى مع رؤية الهند الأوسع لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. تعمل شركة "كيه سي إل" في قطاع المعادن والمواد، الذي يمثل أحد قطاعات الأعمال الرئيسية الأربعة لمجموعة "أداني جروب"، إلى جانب قطاعات الطاقة والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والمنتجات الاستهلاكية.

تعرف على المزيد من المعلومات على موقع الويب www.adanimetals.com

نبذة عن جمعية النحاس الدولية

جمعية النحاس الدولية (ICA) هي صوت قطاع النحاس وتعمل على التعريف بقطاع النحاس، وحماية أسواقه، والدفاع عن استمرارية طلبه واستدامتها. نحن اتحاد صناعي غير ربحي يمثل نصف إنتاج النحاس في العالم، مع 33 عضوًا في 6 قارات. ومع وجود مقرنا الرئيسي في واشنطن العاصمة، فنحن نعمل في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

تعرف على المزيد من المعلومات على موقع الويب internationalcopper.org.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2600060/Adani_Enterprises_Logo.jpg