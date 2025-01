Kupfersparte der Adani Group tritt der International Copper Association bei

WASHINGTON, 17. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Kutch Copper Ltd, Teil der Adani Group, ist der International Copper Association (ICA) als neuestes Mitglied beigetreten. Die ICA mit Hauptsitz in Washington, D.C., ist ein gemeinnütziger Handelsverband, der die Hälfte der weltweiten Kupferproduktion vertritt und 33 Mitglieder auf sechs Kontinenten hat.

Kutch Copper ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Flaggschiff-Inkubators der Unternehmensgruppe, Adani Enterprises, und ist strategisch günstig in Mundra, Gujarat (Indien), ansässig. Adani Enterprises investiert rund 1,2 Mrd. US-Dollar in die Errichtung einer Kupferhütte mit einer Anfangskapazität von 0,5 Mio. Jahrestonnen (MTPA) in der Anfangsphase. Die hochmoderne Anlage von Kutch Copper wird auch Kupferkathoden, Stangen und andere Nebenprodukte produzieren und damit einen wichtigen Beitrag zu Indiens Ziel leisten, in der Kupferproduktion unabhängig zu werden.

Dr. Vinay Prakash, Managing Director bei Kutch Copper, äußert sich optimistisch über den Eintritt in die ICA: „In den kommenden Jahrzehnten wird Indien zu einem bedeutenden Zentrum für Kupfer und Produkte aus Kupfer werden. Wir sind davon überzeugt, dass die Mitgliedschaft von Kutch Copper in der ICA uns ermöglichen wird, aktiv zu Nachhaltigkeitsinitiativen beizutragen und innovative Anwendungen und Produkte im Kupfersektor zu entwickeln. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der weltweiten Kupfergemeinschaft, um die Wertschöpfungskette für dieses wichtige Metall zu verbessern, das eine entscheidende Rolle auf dem Weg zu Netto-Null spielt."

Juan Ignacio Díaz, President und CEO bei ICA, bringt seine Begeisterung über die neue Partnerschaft so zum Ausdruck: „Wir freuen uns, Adani Metals Kutch Copper Ltd. in unserer Gemeinschaft willkommen zu heißen. Sein Einsatz für eine nachhaltige und innovative Kupferproduktion stärkt unsere gemeinsame Mission zur Förderung, zum Schutz und zur Verteidigung der wesentlichen Rolle von Kupfer bei der Bereitstellung der für die globale Dekarbonisierung erforderlichen Technologien und Infrastrukturen. Wir freuen uns besonders darauf, mit ihrer Präsenz das Wachstum von Kupfer in Regionen zu unterstützen, in denen seine wichtigsten Anwendungen expandieren."

Stephen Rowland von Glencore, Chairman of the Board der ICA, ergänzt: „Die Mitgliedschaft von KCL in der ICA erweitert unser Engagement für die Förderung nachhaltiger Praktiken und die Entwicklung neuer Anwendungen für Kupfer. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um ihre Anstrengungen für einen positiven Wandel in der Branche zu unterstützen."

Bei erfolgreichem Abschluss der zweiten Phase, in der eine gleichwertige Kapazität hinzukommt, wird Kutch Copper eine Gesamtkapazität von 1 MTPA erreichen und damit zu einer der weltweit größten Kupferhütten an einem Standort werden. Das Unternehmen strebt an, hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) einzuhalten und zugleich fortschrittliche Technologien und die Digitalisierung zu nutzen. Kutch Copper plant, im Rahmen seiner Vorwärtsintegrationsstrategie Kupferrohre in sein Portfolio aufzunehmen.

Informationen zu Kutch Copper Ltd.

Kutch Copper Ltd. (KCL), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Adani Enterprises, dem Flaggschiff-Inkubator der Adani Group, errichtet einen hochmodernen Kupferverhüttungs- und Raffinationskomplex auf der grünen Wiese. KCL ist gut aufgestellt, um einen wesentlichen Beitrag zur grünen Energieinfrastruktur Indiens zu leisten, und hat sich dazu verpflichtet, den wachsenden Kupferbedarf des Landes zu decken. Das Unternehmen konzentriert sich auf nachhaltige und innovative Produktionsverfahren, die mit Indiens umfassenderer Vision der Förderung von Wirtschaftswachstum und Entwicklung übereinstimmen. KCL ist in der Metall- und Materialbranche tätig, einem der vier großen Geschäftsbereiche der Adani Group, neben den Bereichen Energie und Versorgung, Transport und Logistik sowie Konsumgüter.

Weitere Informationen unter www.adanimetals.com.

Informationen zur International Copper Association

Die International Copper Association (ICA) ist die Stimme der Kupferindustrie und setzt sich für die Aufklärung über Kupfer, den Schutz seiner Märkte und die Verteidigung und Aufrechterhaltung seiner Nachfrage ein. Wir sind ein gemeinnütziger Handelsverband, der die Hälfte der weltweiten Kupferproduktion vertritt und 33 Mitglieder auf 6 Kontinenten hat. Unser Hauptsitz befindet sich in Washington, D.C., und wir sind in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika tätig.

Weitere Informationen finden Sie unter internationalcopper.org.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2600060/Adani_Enterprises_Logo.jpg