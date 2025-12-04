DJI definiert die Luftzustellung mit der DJI FlyCart 100 neu

DJIs Lieferdrohne der nächsten Generation ermöglicht höhere Zustellraten, transportiert Lasten bis zu 100 kg, erreicht größere Flugdistanzen und bietet eine verbesserte Energieeffizienz.

SHENZHEN, China, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und innovativer Kameratechnologie, bringt heute die DJI FlyCart 100 (FC100) auf den globalen Markt. Aufbauend auf der branchenprägenden FlyCart 30, die Luftlieferungenam Mount Everest ermöglicht hat, bietet die nächste Generation von DJIs Lieferdrohne eine höhere Nutzlastkapazität von bis zu 100 kg, schnelleres Laden und ein intelligentes Sicherheitssystem mit LiDAR, Fallschirm und multisensorischer Hindernisvermeidung. Für ein optimiertes Management von Flugoperationen stellt DJI außerdem die DJI Delivery App und den DJI DeliveryHub vor.

„DJI setzt seine Innovationen fort, um den Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Selbst in den Anfangszeiten der Luftzustellung ist unsere fortschrittliche zivile Drohnentechnologie weltweit zur zuverlässigen Lösung für Notfalleinsätze, das Bauwesen und die Logistik der Lieferkette geworden – vom Transport von Sauerstoffflaschen und Müll am Mount Everest bis hin zur Lieferung von Notfallmaterialien nach Überschwemmungen", sagt Hao Jin, Leiterin des DJI Delivery-Vertriebs bei DJI. „Mit der DJI FC100 haben wir eine Drohne entwickelt, die mehr leisten kann – mit größerer Nutzlastkapazität, Ausdauer und Sicherheit – und noch mehr Anwendungen in verschiedensten Branchen unterstützt."

Größere Tragfähigkeit bis zu 100 kg (maximales Startgewicht bis zu 170 kg)

Die FC100 ist dafür konzipiert, selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen zu operieren, Berge zu erklimmen und Flüsse, Seen sowie Buchten zu überqueren. Aufbauend auf der koaxialen Vierachser-, Achtblatt- und Multirotor-Konfiguration ihres Vorgängers verfügt die FC100 über ein optimiertes Flügeldesign, 62-Zoll-Propeller aus Carbonfaser und größere Motoren mit mehr Drehmoment. Mit diesen Verbesserungen kann sie mit der Dual-Akku-Konfiguration bis zu 65 kg Nutzlast über eine Strecke von bis zu 12 km transportieren – eine deutliche Steigerung gegenüber der Nutzlast von 30 kg des Vorgängermodells. Ebenso kann sie mit der Notfall-Einzelbatteriekonfiguration jetzt bis zu 80 kg über eine Distanz von bis zu 6 km transportieren (FlyCart 30: 40 kg).

Ultraschnelles Laden

Das Energiesystem der FC100 unterstützt jetzt das ultraschnelle Laden mit einem C12000-Ladegerät oder einem D14000iE-Generator. In Kombination mit dem Hot-Swapping der beiden Akkus und dem redundanten Akkudesign können die Einsätze ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. Jede 41-Ah-Batterie kann mithilfe des DJI Battery Incubators beheizt werden, um eine optimale Leistung bei kaltem Wetter zu gewährleisten. Die Akkus können mit verschiedenen Ladegeräten sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden.

Neues Flaggschiff-Windensystem

Die FC100 ist mit dem neuen Flaggschiff-Windensystem, das mit einem elektrischen Haken für ein effizienteres Be- und Entladen sorgt. Die Winde verfügt über ein 30 Meter langes Kabel und bietet sowohl automatische als auch manuelle Optionen zum Aus- und Einziehen. Zudem kann sie eine Einzugs­geschwindigkeit von 1,2 m/s bei schweren Lasten aufrechterhalten und gewährleistet so einen effizienten und zuverlässigen Betrieb.

Verbesserte Betriebssicherheit für verschiedene Szenarien

Das intelligente Sicherheitssystem der FC100 ist mit mehreren Sensoren ausgestattet, darunter ein hochpräzises LiDAR-System für die Geländekartierung, ein Millimeterwellen-Radar für die Rundum-Erkennung sowie ein Penta-Vision-System für eine bessere Wahrnehmung der Umgebung. Außerdem verfügt sie über einen integrierten Fallschirm, der im Notfall geöffnet werden kann, um die Landegeschwindigkeit effektiv auf 7 m/s zu verringern und das Risiko für Menschen und Eigentum zu minimieren. Mit einer Wasser- und Staubschutzklasse von IP55 kann die FC100 bei Temperaturen von -20 °C bis 40 °C betrieben werden, Windgeschwindigkeiten von bis zu 12 m/s standhalten und in Höhen von bis zu 6.000 Metern fliegen.

Behalte die Kontrolle mit der DJI Delivery App und dem DJI DeliveryHub

Die brandneue DJI Delivery App ermöglicht es Nutzer:innen, die FC100 mit ihrem Controller zu steuern und bietet dabei neue Funktionen wie den A-B-Routenbetrieb und die AR-Anzeige. Über die übersichtliche Benutzeroberfläche können Nutzer:innen außerdem den Echtzeit-Flugstatus der Drohne sowie Details zum Warentransport einsehen. Der DJI DeliveryHub dient in der Zwischenzeit als zentrale Plattform für das Luftlieferungsmanagement und ermöglicht eine effiziente Zusammenarbeit über mehrere Plattformen hinweg. Er unterstützt eine effiziente Einsatzplanung, eine umfassende Überwachung des Einsatzstatus, eine zentrale Verwaltung von Teamressourcen sowie die Datenerfassung und -analyse. Die FC100 kann individuell angepasst werden, um PSDK- und Hochleistungs-Schnittstellen für Nutzlasten von Drittanbietern zu unterstützen.

Verfügbarkeit

Die FC100 ist bei autorisierten DJI Delivery-Händlern erhältlich. Erfahren Sie mehr: https://www.dji.com/flycart-100

* Alle Daten wurden mit einem Produktionsmodell in einer kontrollierten Umgebung gemessen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer offiziellen Website:https://www.dji.com/flycart-100

Über DJI

Seit 2006 hat DJI die Welt mit Innovationen im Bereich ziviler Drohnen angeführt, die es Einzelpersonen ermöglicht haben, zum ersten Mal abzuheben, Visionärinnen und Visionären, ihre Vorstellungskraft in die Realität umzusetzen, und Fachleuten, ihre Arbeit vollständig zu transformieren. Heute trägt DJI dazu bei, die Welt zu verbessern, indem das Unternehmen kontinuierlich den menschlichen Fortschritt vorantreibt. Mit einer lösungsorientierten Denkweise und echter Neugier hat DJI ihre Ambitionen auf Bereiche wie Radsport, erneuerbare Energien, Landwirtschaft, öffentliche Sicherheit, Vermessung und Kartierung sowie Infrastrukturinspektion ausgeweitet. In jeder Anwendung bieten die DJI Produkte Erlebnisse, die das Leben von Menschen weltweit auf eine tiefgreifendere Weise bereichern als je zuvor.

