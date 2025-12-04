DJI redéfinit la livraison aérienne avec DJI FlyCart 100

Réalisez davantage de livraisons avec le drone de livraison nouvelle génération DJI, transportant jusqu'à 100 kg sur une plus longue Distance et avec une Efficacité énergétique améliorée.

SHENZHEN, China, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial de drones civils et de technologies de caméras innovantes, lance aujourd'hui DJI FlyCart 100 (FC100) à l'échelle mondiale. S'appuyant sur le FlyCart 30, référence de l'industrie qui a rendu possible la livraison aérienne sur l'Everest, la nouvelle génération de drone de livraison DJI offre une Capacité de charges utile accrue jusqu'à 100 kg, une recharge plus rapide et un système de sécurité intelligent intégrant LiDAR, un parachute et l'évitement d'obstacles multi-capteurs. Pour améliorer la gestion des opérations de vol, DJI lance également DJI Delivery App et DJI DeliveryHub.

DJI Redefines Aerial Delivery with DJI FlyCart 100

« DJI continue d'innover pour répondre aux besoins de l'industrie. » Même aux débuts de la livraison aérienne, notre technologie avancée de drones civils est devenue la solution de confiance à l'échelle mondiale pour les interventions d'urgence, la construction et la logistique de la chaîne d'approvisionnement – du transport de bouteilles d'air et de déchets sur l'Everest à la livraison de fournitures d'urgence après des inondations dévastatrices », souligne Hao Jin, responsable des ventes DJI Delivery chez DJI. « Avec la nouvelle génération DJI FC100, nous avons conçu un drone capable de livrer davantage – en charges utile, en autonomie et en sécurité – et de répondre à plus d'applications dans de nombreux secteurs. »

Capacité de charges utile supérieure jusqu'à 100 kg (poids au décollage maximal jusqu'à 170 kg)

Le FC100 est conçu pour fonctionner dans les environnements les plus exigeants, franchissant des montagnes ainsi que des rivières, des lacs et des baies. S'appuyant sur la configuration multirotor coaxiale à quatre axes et huit pales de son prédécesseur, FC100 propose une conception d'aile optimisée, des hélices en fibre de carbone de 62 pouces ainsi que des moteurs plus grands offrant davantage de couple. Grâce à ces améliorations, il peut transporter jusqu'à 65 kg de charge utile sur 12 km avec la configuration à double batterie – une amélioration significative par rapport aux 30 kg précédents. De même, avec la configuration d'urgence à une seule batterie, il peut désormais transporter jusqu'à 80 kg sur 6 km, contre 40 kg auparavant.

Recharge ultra-rapide

Le système d'Énergie du FC100 prend désormais en charge la recharge ultra-rapide avec un chargeur C12000 ou un générateur D14000iE. Combiné au remplacement à chaud des deux batteries et à la conception redondante des batteries, les opérations peuvent se poursuivre sans interruption. Chaque batterie de 41 Ah peut être chauffée grâce à l'incubateur de batterie DJI afin d'assurer des performances optimales par temps froid. Les batteries peuvent fonctionner avec différents chargeurs en intérieur et en extérieur.

Nouveau système de treuil phare

Le FC100 est doté du nouveau système de treuil phare, équipé d'un crochet électrique pour un chargement et un déchargement plus efficaces. Le treuil est équipé d'un câble de 30 mètres, offrant des options de déploiement et de récupération automatiques et manuelles. Il peut également maintenir une vitesse rétractable de 1,2 m/s lors de la gestion de charges lourdes, garantissant ainsi un fonctionnement efficace et fiable.

Sécurité opérationnelle améliorée pour plusieurs scénarios

Le système de Sécurité intelligent du FC100 est équipé de plusieurs capteurs, dont un LiDAR haute précision pour la cartographie du terrain, un radar à ondes millimétriques pour une détection à 360 degrés, et un système penta-vision pour une meilleure perception de l'environnement. Il dispose également d'un parachute intégré qui peut être déployé en cas d'urgence afin de ralentir efficacement la vitesse d'atterrissage à 7 m/s et de minimiser les risques pour les personnes et les biens. Doté d'un indice de protection IP55 contre l'eau et la poussière, FC100 peut fonctionner à des températures comprises entre -20 °C et 40 °C, résister à des vents allant jusqu'à 12 m/s et voler à des altitudes allant jusqu'à 6 000 mètres.

Gardez le contrôle avec DJI Delivery App et DJI DeliveryHub

La toute nouvelle application DJI Delivery permet aux pilotes de faire fonctionner FC100 avec leur radiocommande, avec de nouvelles fonctionnalités telles que le mode d'opération en itinéraire A-B et l'affichage AR. Ils peuvent également consulter en temps réel le statut du vol du drone et les détails du transport de la cargaison depuis l'interface épurée. Parallèlement, DJI DeliveryHub sert de plateforme tout-en-un pour la gestion des livraisons aériennes, facilitant une collaboration efficace entre plusieurs plateformes. Elle facilite la planification efficace des opérations, la surveillance complète de l'état des opérations, la gestion centralisée des ressources de l'équipe, ainsi que la collecte et l'analyse des données. FC100 peut être personnalisé pour prendre en charge PSDK et des interfaces haute puissance pour des charges utiles tierces.

Disponibilité

Le FC100 est disponible à l'achat auprès des revendeurs agréés DJI Delivery. En savoir plus : https://www.dji.com/flycart-100

1Toutes les données ont été collectées avec un modèle de production dans un environnement contrôlé. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web officiel :https://www.dji.com/flycart-100

À propos de DJI

Depuis 2006, l'entreprise DJI s'est imposée comme leader mondial des innovations de drones civils, permettant aux particuliers de voler pour la première fois, aux visionnaires de transformer leur imagination en réalité et aux professionnels de révolutionner complètement leur travail. Aujourd'hui, DJI œuvre à la construction d'un monde meilleur en promouvant continuellement le progrès humain. Mue par un état d'esprit orienté vers les solutions et une véritable curiosité, l'entreprise DJI a poussé ses ambitions dans des domaines tels que le cyclisme, les énergies renouvelables, l'agriculture, la sécurité publique, l'arpentage et la cartographie, ainsi que l'inspection des infrastructures. Dans chaque application, les produits DJI offrent des expériences qui améliorent considérablement le quotidien des populations du monde entier comme jamais auparavant.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

Site web : www.dji.com/global/delivery

Facebook : www.facebook.com/DJI

Instagram : https://www.instagram.com/djidelivery_official/

X : https://x.com/DJI_Delivery

LinkedIn : www.linkedin.com/company/dji

YouTube : https://www.youtube.com/@DJIDelivery

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838637/DJI_Redefines_Aerial_Delivery_DJI_FlyCart_100.jpg