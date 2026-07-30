A DXC anuncia nomeações para cargos de liderança com o objetivo de acelerar sua estratégia de futuro centrada em IA

Paul Taylor foi nomeado presidente da DXC, e Dan Gray liderará os Serviços Globais de Infraestrutura.

ASHBURN, Virgínia, 30 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma das principais parceiras globais em tecnologia corporativa e inovação, anunciou hoje uma série de nomeações para cargos de liderança, com efeito imediato, que consolidam a próxima geração de líderes com foco em IA na linha de frente da empresa, além de tornar sua estrutura organizacional ainda mais ágil e eficiente para clientes, parceiros e colaboradores.

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Paul Taylor foi nomeado presidente da DXC Technology, assumindo o cargo de Raúl Fernández, que continua como diretor executivo. Além disso, Dan Gray foi nomeado presidente de Serviços Globais de Infraestrutura (GIS). Ramnath Venkataraman, presidente da Consulting & Engineering Services (CES), e Ray August, presidente da Insurance Software & Business Process Services (ISB), continuarão à frente de seus respectivos negócios, enquanto os três presidentes das áreas de ofertas passarão a se reportar a Taylor. Chris Drumgoole, atual presidente da GIS, deixará a DXC para assumir um cargo de liderança ainda mais estratégico fora da empresa e passará a integrar, como membro fundador, o recém-criado Conselho Consultivo de CEOs da DXC.

As nomeações complementam o anúncio de Holly Grant como presidente de Inovação e Estratégia de IA e LabX, responsável pelo trabalho de incubação de produtos nativos de IA da DXC e pelo AI Platforms Engine, além de serem um importante impulsionador de crescimento da estratégia Fast Track da empresa. Em conjunto, essas medidas representam um avanço estratégico na construção de um futuro da empresa orientado por IA.

"Essas nomeações colocam uma nova liderança com foco em IA no centro das atenções da DXC e aceleram nossa estratégia dupla, baseada nos pilares Core e Fast Track", disse Raul Fernandez, CEO da DXC Technology. "A mentalidade empreendedora de Paul é exatamente o que precisamos para unificar nossas organizações comerciais e operacionais, permitindo que aproveitemos plenamente nossa tecnologia de ponta e atuemos com mais agilidade, responsabilidade e foco no cliente. Ele nos permitirá oferecer valor ainda maior aos nossos clientes à medida que eles conduzem a transformação de seus negócios. Paul e Dan, juntamente com Holly Grant, anunciada no início desta semana como presidente de Inovação e Estratégia de IA e LabX, trazem consigo uma capacidade comprovada de construir, simplificar e entregar resultados em larga escala. Juntos, eles irão acelerar o impulso que construímos para nossos clientes, em parceria com nossos parceiros e em benefício de nossos colaboradores. Gostaria também de parabenizar Chris por essa nova e empolgante oportunidade e agradecê-lo por seus anos de dedicação, serviço e liderança. Tenho orgulho do que ele conquistou e fico feliz que ele continue contribuindo como membro fundador do nosso recém-criado Conselho Consultivo de CEOs."

Paul Taylor, presidente da DXC Technology

Como presidente, Taylor liderará os negócios operacionais globais da DXC, sendo responsável integralmente pelo crescimento da base de clientes, pela execução comercial, pelo desempenho operacional, pela lucratividade e pela entrega em toda a empresa, que movimenta aproximadamente US$ 13 bilhões em negócios, tendo responsabilidade comercial tanto nas estratégias Core quanto Fast Track da DXC. Suas atribuições abrangem os cinco mercados geográficos e as três unidades de negócios globais da DXC: Serviços Globais de Infraestrutura, Serviços de Consultoria e Engenharia, e Software para Seguros e Serviços de Processos de Negócios. Reunir essas organizações sob uma única liderança operacional fortalece a responsabilidade, simplifica a tomada de decisões e permite uma execução mais rápida, possibilitando que a DXC ofereça mais valor e inovação aos clientes de todas as partes do mundo.

Taylor traz consigo mais de 30 anos de experiência em liderança em tecnologia e negócios, incluindo atuação nos mercados financeiros e no setor de tecnologia corporativa. Ele foi sócio da IHS Markit durante um período de expressivo crescimento e expansão lucrativa, que culminou na venda da empresa para a S&P Global. Mais recentemente, ele fundou e liderou a HUB, empresa de tecnologia financeira orientada por IA, adquirida pela OSTTRA. Nela, agentes de IA e automação de fluxo de trabalho eram fundamentais para o modelo operacional.

"A DXC possui uma base de clientes excepcional, profissionais talentosos com profundo conhecimento técnico e uma oportunidade única de ajudar muitas das maiores organizações do mundo a modernizar e transformar seus negócios por meio da IA", disse Taylor. "Ao reunir nossos mercados e ofertas globais sob uma única organização operacional, poderemos agir com mais rapidez, executar com mais eficácia e oferecer mais valor aos nossos clientes. Nosso foco será impulsionar o crescimento sustentável da receita, fortalecer as parcerias com os clientes, oferecer excelência operacional e gerar resultados comerciais mensuráveis. Estou entusiasmado em trabalhar com nossas equipes ao redor do mundo enquanto construímos sobre os pontos fortes da DXC e desbloqueamos a próxima fase de criação de valor para nossos clientes, funcionários e acionistas."

Chris Drumgoole — Conselho Consultivo de CEOs

Drumgoole, que liderou a GIS como presidente, deixará a DXC para assumir uma nova posição de liderança fora da empresa após muitos anos de dedicação e serviço. Durante sua gestão, Drumgoole consolidou uma base sólida para o negócio de SIG (Sistemas de Informação Geográfica) e seus clientes. Ele permanecerá estreitamente ligado à DXC como membro do Conselho Consultivo do CEO, onde continuará a aconselhar Fernandez e membros da equipe de liderança.

Dan Gray — presidente, Serviços Globais de Infraestrutura

Gray é um líder sênior da DXC que passou dezenove anos na empresa, liderando a estratégia e a implementação de tecnologia para alguns dos maiores clientes globais da companhia, além de atuar como vice-CIO de TI corporativa.

Mais recentemente, como vice-presidente e diretor de tecnologia da GIS, ele liderou as Operações Técnicas Globais para clientes, uma equipe de mais de 45 mil profissionais de tecnologia que fornecem serviços de infraestrutura, nuvem, segurança cibernética, mainframe, ambiente de trabalho e processos de negócios para muitas das maiores empresas do mundo. Nessa função, ele coliderou a construção e a implementação técnica do DXC OASIS, ajudando a levar a plataforma do conceito à produção em pouco mais de um ano. Como presidente da GIS, Gray trabalhará em estreita colaboração com Taylor para fortalecer o foco da organização, acelerar o crescimento por meio da adoção de serviços baseados em IA e ajudar os clientes da DXC a maximizar o valor dos sistemas e serviços de missão crítica dos quais dependem diariamente.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo software, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público. A empresa ajuda seus clientes a aproveitar a IA para impulsionar resultados em um momento de mudanças exponenciais. Com vasta experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicativos e soluções de software específicas para o setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos parques tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

Declarações prospectivas

Todas as declarações neste comunicado à imprensa que não se relacionam direta e exclusivamente com fatos históricos constituem "declarações prospectivas". Estas declarações representam as expectativas e crenças atuais, e nenhuma garantia pode ser dada de que os resultados descritos nessas declarações serão alcançados.

FONTE DXC Technology Company