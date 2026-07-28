DXC e ElevenLabs anunciam parceria estratégica para impulsionar a inovação em IA e tecnologias de voz voltadas às empresas

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DXC Technology Company

28 jul, 2026, 13:00 GMT

ASHBURN, Virgínia, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), líder global em tecnologia e inovação para o setor corporativo, anunciou hoje uma parceria estratégica com a ElevenLabs, empresa de inteligência artificial especializada em modelos de áudio e agentes de voz. A colaboração acelerará a estratégia de transformação da DXC centrada em IA, ao incorporar recursos avançados de IA de voz às suas operações internas e às soluções oferecidas aos clientes. A DXC também anunciou sua participação na recente rodada de financiamento Série D da ElevenLabs, que captou US$ 500 milhões e avaliou a empresa em aproximadamente US$ 11 bilhões.

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DXC and ElevenLabs Announce Strategic Partnership to Scale Enterprise AI and Voice Innovation
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Como parte dessa parceria, a DXC incorporará recursos avançados de IA de voz em toda a sua operação global, aumentando a produtividade dos funcionários, modernizando o relacionamento com os clientes e viabilizando novas ofertas de serviços baseadas em IA.

Ben Budde, diretor de receita da ElevenLabs, disse: "A DXC opera em escala global, atendendo alguns dos ambientes corporativos mais complexos do mundo. A parceria com a DXC nos permite integrar nossa tecnologia de IA de voz a fluxos de trabalho de missão crítica, abrindo novas possibilidades para automação, acessibilidade e para a maneira como as pessoas interagem com a tecnologia."

Impulsionando a estratégia de aceleração da IA da DXC

A parceria também está alinhada à agenda de inovação Fast Track da DXC, voltada à expansão de soluções de IA, SaaS e plataformas de última geração em diversos setores. Ao integrar as tecnologias da ElevenLabs, a DXC fortalecerá sua capacidade de oferecer experiências digitais diferenciadas e humanizadas em grande escala, expandindo esses recursos para clientes globais em áreas-chave:

  • Produtividade corporativa e força de trabalho digital
    Implantação de agentes de voz e copilotos de IA para aprimorar as operações de suporte técnico, treinamento e gestão do conhecimento.
  • Transformação da experiência do cliente
    Incorporação de interfaces de voz multilíngues com linguagem natural às plataformas de atendimento ao cliente, proporcionando interações mais intuitivas e personalizadas.
  • Soluções específicas para o setor
    Integração da IA de voz às ofertas da DXC para simplificar processos, aprimorar assistentes virtuais e elevar a qualidade da prestação de serviços.
  • Engenharia de plataformas e aplicações modernas
    Combinação dos recursos de voz da ElevenLabs com as plataformas de modernização e orquestração de aplicações da DXC para criar soluções empresariais nativas em IA.

"A voz está se tornando a principal interface pela qual as empresas interagem com clientes e funcionários", disse Raul Fernandez, presidente e CEO da DXC. "Nossa parceria com a ElevenLabs permite que a DXC acelere a incorporação da IA em tudo o que fazemos — desde as operações internas até as soluções que oferecemos aos clientes. Este é um passo fundamental para acelerar o desenvolvimento de nossos produtos e soluções nativos de IA."

Aprofundando o alinhamento estratégico por meio de investimentos

A parceria da DXC com a ElevenLabs fortalece um relacionamento estratégico já existente, uma vez que a DXC participou da mais recente rodada de financiamento da ElevenLabs. Este investimento reforça a convicção da DXC no potencial transformador da IA generativa de voz e fortalece o alinhamento entre as duas empresas, que colaboram na criação de soluções inovadoras para clientes corporativos.

Explorando o potencial da próxima geração de IA empresarial.

A parceria inclui uma estratégia conjunta de entrada no mercado, com o potencial de abranger múltiplos casos de uso, aproveitando as capacidades da ElevenLabs e a profunda experiência da DXC no setor e seus relacionamentos com clientes para trazer novos casos de uso nativos de IA para toda a sua base global.  A DXC continuará expandindo sua colaboração com a ElevenLabs por meio do LabX — a incubadora de produtos nativos de IA e o mecanismo de plataformas de IA da DXC —, com o objetivo de desenvolver soluções em conjunto e levar essas capacidades ao mercado globalmente, como parte de sua estratégia mais ampla de IA. 

Sobre a DXC Technology 

A DXC Technology (NYSE: A DXC é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo software, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público. A empresa ajuda seus clientes a aproveitar a IA para impulsionar resultados em um momento de mudanças exponenciais. Com vasta experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicativos e soluções de software específicas para o setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos parques tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

Sobre a ElevenLabs

A ElevenLabs é uma empresa de pesquisa e implementação de IA, especializada em síntese de voz avançada e tecnologias de áudio generativo. Com isso, desenvolvedores e empresas podem criar experiências de voz realistas e escaláveis.

ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ashley Houk-Temple, Relações com a Imprensa, [email protected]

FONTE DXC Technology Company

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