DXC nomeia Holly Grant como presidente da LabX, expandindo o papel da unidade como um importante motor de crescimento da IA

Holly Grant nomeada presidente de inovação e estratégia em IA e da LabX, ampliando sua liderança no trabalho de incubação de produtos nativos de IA e na AI Platforms Engine da DXC

A LabX expandida reúne a expertise da DXC em plataformas de IA líderes de mercado para projetar, construir e implementar soluções práticas de IA em escala

O ecossistema de IA aberta oferece aos clientes a flexibilidade de selecionar as tecnologias que melhor se adaptam aos seus negócios, com o suporte da expertise da DXC no setor e da sua capacidade de fornecimento global

A expansão da LabX reforça a estratégia Fast Track da DXC, acelerando as oportunidades de IA de alto crescimento, enquanto a DXC continua fortalecendo e expandindo seu negócio principal

ASHBURN, Virgínia, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), parceira líder em tecnologia e inovação empresarial, anunciou hoje a nomeação de Holly Grant como presidente de inovação e estratégia em IA e da LabX, a incubadora de produtos nativos de IA da DXC e motor de crescimento da IA. Grant continuará a se reportar diretamente ao CEO da DXC, Raul Fernandez.

Holly Grant, President, AI Innovation and Strategy & LabX, DXC Technology

A nomeação de Grant representa uma expansão do escopo da LabX e amplia sua liderança no avanço da estratégia de IA da DXC. Como presidente, ela liderará tanto o trabalho de incubação de produtos nativos de IA da LabX quanto o lado comercial da estratégia de plataforma de parceiros de IA da DXC por meio do AI Platforms Engine, reunindo desenvolvimento de produtos nativos de IA, conhecimento da plataforma e capacidades de entrega para ajudar a DXC a construir e ampliar soluções práticas de IA para clientes juntamente com seus parceiros estratégicos. Grant também continuará liderando a estratégia e a inovação da DXC.

"Holly tem sido a força motriz por trás da nossa estratégia de IA e transformou a LabX em uma importante fonte de inovação para a DXC e nossos clientes", afirmou Raul Fernandez, presidente e CEO da DXC Technology. "O que ela construiu nos dá uma base sólida para o que está por vir. Com a expansão da LabX, Holly trará maior foco, agilidade e responsabilidade a algumas das nossas maiores oportunidades de crescimento em IA. Isso também reforça o modelo operacional que temos construído em toda a DXC: uma via rápida para impulsionar oportunidades de alto crescimento, juntamente com uma via principal focada no fortalecimento e na expansão dos nossos negócios consolidados. Ela tem a visão e a perspicácia para transformar ideias ousadas em ação com rapidez, e estou confiante de que ela fará da LabX um motor de crescimento ainda mais poderoso para a DXC."

Lançada em abril, a LabX foi criada para transformar a inovação em IA em soluções práticas que podem ser testadas dentro da DXC e com clientes antes de serem implementadas em larga escala. Esse trabalho continuará à medida que a LabX se expande de forma a incluir o AI Platforms Engine, reunindo as soluções da DXC no Amazon Quick, no Claude da Anthropic e no Microsoft Copilot. Com as capacidades de IA de ponta de alguns dos parceiros estratégicos da DXC, a LabX permitirá que a DXC projete, construa e implemente novas soluções de IA, levando as tecnologias certas aos clientes com base em suas necessidades específicas, inclusive por meio de uma força de trabalho dedicada de dezenas de milhares de engenheiros de campo (FDEs, forward-deployed engineers), que serão integrados diretamente aos ambientes dos clientes para acelerar a transformação da IA agêntica.

"Nossos clientes não estão mais perguntando se a IA importa. Eles estão perguntando quem pode transformá-la em resultados comerciais significativos", afirmou Holly Grant, presidente de inovação e estratégia de IA e da LabX da DXC Technology. "Esse é o negócio que estamos construindo, e ele está no cerne da razão de ser da DXC: ajudar as empresas a projetar, executar e dimensionar os sistemas que são essenciais para seu funcionamento e crescimento. Ao combinar nosso profundo conhecimento do setor com experiência em plataformas de IA líderes de mercado, a LabX ajudará os clientes a superar a fase de testes-piloto e a implantar IA em escala em seus sistemas principais."

A ampliação do escopo da LabX fortalecerá a capacidade da DXC de desenvolver soluções nativas de IA e ajudará os clientes a navegar, integrar e construir com base nas principais tecnologias de IA. A LabX operará por meio de um ecossistema de IA aberto, refletindo a visão da DXC de que as necessidades dos clientes não serão atendidas por um único modelo, fornecedor ou interface. Essa abordagem oferece aos clientes a flexibilidade de selecionar as tecnologias que melhor se adaptam aos seus negócios, ao mesmo tempo que aproveita a experiência da DXC no setor, sua experiência em tecnologias de missão crítica e sua capacidade de implementação global para viabilizá-las em larga escala. Isso também fortalece a capacidade da DXC de dar suporte aos clientes de duas maneiras: ao fornecer serviços nativos de IA e ao ajudá-los a navegar e a desenvolver as plataformas e tecnologias de IA mais adequadas às suas necessidades.

Desde que ingressou na DXC, Grant ajudou a moldar a estratégia de IA da empresa e a estabelecer a LabX como uma capacidade de incubação de produtos nativos de IA, acelerando o desenvolvimento de soluções de IA para empresas e fortalecendo parcerias estratégicas que impulsionam a inovação e o crescimento dos negócios. Ela também liderou a estratégia empresarial e as operações estratégicas, ajudando a impulsionar a transformação da DXC e a agenda de IA em toda a empresa. Antes de ingressar na DXC, Grant ocupou cargos de liderança executiva abrangendo estratégia, operações e inovação, incluindo o de diretora de operações da Long-Term Stock Exchange (LTSE), onde ajudou a expandir a organização durante um período de crescimento, consolidando uma carreira liderando iniciativas estratégicas e excelência operacional em empresas de tecnologia de alto crescimento.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia e inovação empresarial que fornece software, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público, ajudando-as a aproveitar a IA para impulsionar resultados em um momento de mudanças exponenciais com rapidez. Com vasta experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicativos e soluções de software específicas para o setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos parques tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

FONTE DXC Technology Company