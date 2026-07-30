DXC anuncia nombramientos de liderazgo para acelerar su futuro centrado en la IA

Paul Taylor es nombrado presidente de DXC; Dan Gray dirigirá los Servicios de Infraestructura Global

ASHBURN, Va., 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy una serie de nombramientos de liderazgo con efecto inmediato que sitúan a la próxima generación de líderes centrados en la IA a la vanguardia de la empresa y optimizan aún más la organización para clientes, socios y empleados.

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Paul Taylor ha sido nombrado presidente de DXC Technology, sucediendo a Raul Fernandez, quien continúa como consejero delegado. Además, Dan Gray ha sido nombrado presidente de Global Infrastructure Services (GIS). Ramnath Venkataraman, presidente de Consulting & Engineering Services (CES), y Ray August, presidente de Insurance Software & Business Process Services (ISB), continuarán al frente de sus respectivas áreas, y los tres presidentes reportarán directamente a Taylor. Chris Drumgoole, actual presidente de GIS, dejará DXC para asumir un rol de liderazgo de mayor responsabilidad fuera de la compañía y se unirá como miembro fundador del recién formado CEO Advisory Council de DXC.

Estos nombramientos se basan en el anuncio de Holly Grant como presidenta, AI Innovation and Strategy & LabX, el programa de incubación de productos nativos de IA de DXC y AI Platforms Engine, y un motor clave del crecimiento de la estrategia Fast Track de la compañía. En conjunto, estas iniciativas representan un paso decisivo para construir el futuro de la compañía centrado en la IA.

"Estos nombramientos sitúan a un nuevo liderazgo centrado en la IA en el centro de DXC y aceleran nuestra estrategia dual de Core y Fast Track", declaró Raul Fernandez, consejero delegado de DXC Technology. "La mentalidad emprendedora de Paul es justo lo que necesitamos para unificar nuestras organizaciones comerciales y operativas, de modo que podamos aprovechar al máximo nuestra tecnología de vanguardia y ejecutar con mayor rapidez, responsabilidad y enfoque en el cliente. Nos permitirá ofrecer aún mayor valor a nuestros clientes a medida que transforman sus negocios. Paul y Dan, junto con Holly Grant, cuyo nombramiento como presidenta de Innovación y Estrategia de IA y LabX se anunció a principios de esta semana, aportan una probada capacidad para construir, simplificar y ofrecer soluciones a gran escala. Juntos, acelerarán el impulso que hemos generado para nuestros clientes, con nuestros socios y para nuestro equipo. También quiero felicitar a Chris por esta nueva e interesante oportunidad y agradecerle sus años de dedicación y liderazgo. Estoy orgulloso de sus logros y me complace que continúe contribuyendo como miembro fundador de nuestro nuevo CEO Advisory Council".

Paul Taylor — presidente, DXC Technology

Como presidente, Taylor liderará las operaciones globales de DXC, asumiendo la responsabilidad integral del crecimiento de clientes, la ejecución comercial, el rendimiento operativo, la rentabilidad y la entrega en el negocio de la compañía, que asciende a aproximadamente 13.000 millones de dólares. Su responsabilidad comercial abarca tanto la estrategia Core como la Fast Track de DXC. Su ámbito de actuación comprende los cinco mercados geográficos de DXC y sus tres negocios de oferta global: Servicios de Infraestructura Global, Servicios de Consultoría e Ingeniería, y Software para Seguros y Servicios de Procesos de Negocio. La integración de estas organizaciones bajo un único líder operativo fortalece la rendición de cuentas, simplifica la toma de decisiones y permite una ejecución más rápida, lo que permite a DXC ofrecer mayor valor e innovación a sus clientes en todo el mundo.

Taylor cuenta con más de 30 años de experiencia en liderazgo tecnológico y comercial, incluyendo los mercados financieros y la tecnología empresarial. Fue socio de IHS Markit durante un período de importante crecimiento rentable y expansión, que culminó con su venta a S&P Global. Más recientemente, fundó y dirigió HUB, una empresa de tecnología financiera impulsada por IA, adquirida por OSTTRA, donde los agentes de IA y la automatización de flujos de trabajo fueron fundamentales para el modelo operativo de la compañía.

"DXC cuenta con una base de clientes excepcional, un gran equipo humano con profundas capacidades técnicas y una oportunidad única para ayudar a muchas de las organizaciones más grandes del mundo a modernizarse y transformarse mediante la IA", afirmó Taylor. "Al unificar nuestros mercados y ofertas globales bajo una misma organización operativa, podemos actuar con mayor rapidez, ejecutar con mayor eficacia y ofrecer un mayor valor a nuestros clientes. Nos centraremos en impulsar un crecimiento sostenible de los ingresos, fortalecer las alianzas con los clientes, lograr la excelencia operativa y generar resultados comerciales medibles para nuestros clientes. Me entusiasma trabajar junto a nuestros equipos en todo el mundo para aprovechar las fortalezas de DXC y desbloquear la siguiente fase de creación de valor para nuestros clientes, empleados y accionistas".

Chris Drumgoole — CEO Advisory Council

Drumgoole, quien dirigió GIS como presidente, dejará DXC para asumir un rol de liderazgo fuera de la compañía tras muchos años de servicio dedicado. Durante su gestión, Drumgoole sentó bases sólidas para el negocio de GIS y sus clientes. Mantendrá una estrecha relación con DXC como miembro del CEO Advisory Council, donde continuará asesorando a Fernández y a los miembros del equipo directivo.

Dan Gray — presidente, Global Infrastructure Services

Gray es un líder sénior de DXC con diecinueve años de experiencia en la empresa, donde ha liderado la estrategia y la implementación de tecnología para algunos de sus clientes globales más importantes, además de la TI empresarial como subdirector de TI.

Recientemente, como vicepresidente y director de tecnología de GIS, dirigió las Operaciones Técnicas Globales para Clientes, un equipo de más de 45.000 profesionales de la tecnología que brindan servicios de infraestructura, nube, ciberseguridad, mainframe, espacio de trabajo y procesos de negocio a muchas de las empresas más grandes del mundo. En ese cargo, colideró y proporcionó liderazgo técnico para el desarrollo e implementación de DXC OASIS, contribuyendo a que la plataforma pasara de la concepción a la producción en poco más de un año. Como presidente de GIS, Gray trabajará en estrecha colaboración con Taylor para optimizar el enfoque de la organización, acelerar el crecimiento mediante la adopción de servicios basados en IA y ayudar a los clientes de DXC a obtener mayor valor de los sistemas y servicios críticos de los que dependen a diario.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándoles a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambio exponencial con rapidez. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no se refieran directa y exclusivamente a hechos históricos constituyen "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones reflejan las expectativas y creencias actuales, y no se puede garantizar que se alcancen los resultados descritos en ellas.