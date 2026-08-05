A DXC nomeia Lisa Beaudoin como sua nova diretora de Produtos para impulsionar o crescimento orientado a produtos.

Lisa Beaudoin foi nomeada diretora de Produtos, passando a liderar uma organização de desenvolvimento de produtos recém-unificada em toda a DXC.

Mais recentemente, Beaudoin liderou o desenvolvimento e o lançamento do DXC OASIS, a plataforma de orquestração baseada em inteligência artificial da empresa para serviços gerenciados, que já está em produção com 57 clientes.

A nomeação segue as recentes nomeações de Paul Taylor como Presidente, Dan Gray como Presidente de Serviços Globais de Infraestrutura e Holly Grant como Presidente de Inovação e Estratégia de IA e LabX, reforçando ainda mais a equipe de liderança e o modelo operacional da DXC.

ASHBURN, Virgínia, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma empresa líder em tecnologia e inovação para o setor empresarial, anunciou hoje a nomeação de Lisa Beaudoin como diretora de Produtos. Nessa função, Beaudoin liderará uma organização de desenvolvimento de produtos recém-unificada, abrangendo o portfólio da DXC, com responsabilidade pela estratégia de produto, engenharia, gestão do ciclo de vida dos produtos e execução no mercado. Sua nomeação reflete o foco da DXC em expandir sua liderança orientada por IA e a inovação impulsionada por produtos em toda a empresa, além de acelerar a entrega de ofertas diferenciadas para os clientes. A DXC também nomeou recentemente Paul Taylor como presidente, Dan Gray como presidente de Serviços Globais de Infraestrutura (GIS) e Holly Grant como presidente de Inovação e Estratégia de IA e LabX. Ela se reportará a Paul Taylor, presidente, com efeito imediato.

DXC Appoints Lisa Beaudoin as Chief Product Officer to Accelerate Product-Led Growth

Anteriormente, Beaudoin atuou como vice-presidente de Inovação e Automação de Plataformas, liderando a estratégia de produtos e a engenharia de plataformas empresariais baseadas em IA. Trabalhando em conjunto com equipes de produto, engenharia, operações e atendimento ao cliente, ela supervisionou todo o ciclo de vida do produto, desde o posicionamento estratégico e desenvolvimento até a execução no mercado, com foco na otimização da experiência do usuário, do desempenho operacional e da geração de valor comercial mensurável para os clientes.

Mais recentemente, Beaudoin coliderou o desenvolvimento e o lançamento do DXC OASIS ao lado de Dan Gray, presidente da GIS, ajudando a integrar estratégia de produto, inovação técnica e conhecimento do cliente para levar a plataforma de IA da empresa do conceito à produção em pouco mais de um ano. A plataforma já está em produção com 57 clientes e serve como base para um conjunto crescente de soluções escaláveis e habilitadas por IA que oferecem valor comercial mensurável, transformando simultaneamente os serviços gerenciados para empresas de missão crítica em larga escala.

"Este é um próximo passo natural na evolução da DXC", disse Raul Fernandez, CEO da DXC Technology. "Estamos simplificando nossa forma de operar, consolidando o desenvolvimento de produtos sob uma liderança comprovada e criando maior consistência na maneira como desenvolvemos e lançamos produtos no mercado. Lisa demonstrou sua capacidade de transformar as necessidades dos clientes em plataformas escaláveis que geram valor mensurável, e ela ajudará a acelerar a forma como inovamos, executamos e entregamos resultados para nossos clientes."

Em sua função ampliada, Beaudoin aplicará a abordagem disciplinada de desenvolvimento de produtos por trás do DXC OASIS, fundamentada em um profundo conhecimento das necessidades dos clientes e usuários, em todo o portfólio mais amplo da DXC. Ela reunirá as equipes de produto em uma organização unificada, fortalecerá a conexão entre as necessidades dos clientes e o desenvolvimento de produtos e acelerará a entrega de ofertas escaláveis que impulsionam as estratégias Core e Fast Track da DXC. Ela trabalhará em estreita colaboração com os líderes de tecnologia e negócios da DXC para garantir que as equipes de produto e engenharia estejam alinhadas desde o início e que as ofertas da empresa se complementem, aproveitando ao máximo suas parcerias estratégicas. Ao centralizar o desenvolvimento de produtos em uma única organização, a DXC visa acelerar a inovação, reduzir a complexidade e oferecer novas funcionalidades aos clientes mais rapidamente.

"Lisa traz a disciplina de produto que precisamos para fortalecer a execução em toda a DXC", disse Paul Taylor, presidente da DXC Technology. "Colocar nossos clientes no centro de todas as decisões de produto nos ajudará a priorizar as oportunidades que mais importam, conectar produto, tecnologia e engenharia de forma mais eficaz e avançar com maior rapidez e clareza. Ao reunir o desenvolvimento de produtos sob uma única liderança, criaremos soluções melhores, executaremos com maior consistência e garantiremos que a inovação seja sempre impulsionada pelas necessidades de nossos clientes."

"A DXC possui profundo conhecimento do setor, fortes capacidades de engenharia e uma compreensão incomparável dos complexos ambientes tecnológicos e de negócios em que nossos clientes operam", disse Beaudoin. "Meu foco será reunir esses pontos fortes por meio de uma organização de produtos mais unificada, que comece com uma compreensão clara das necessidades dos clientes e operadores, concentre-se nas oportunidades de maior valor e atue com agilidade. Ao aliar uma estratégia de produto disciplinada à nossa forte liderança tecnológica, podemos construir produtos que sejam tecnicamente viáveis, operacionalmente escaláveis, integrados em todo o nosso portfólio e diretamente ligados aos resultados que nossos clientes e parceiros precisam."

Antes de ingressar na DXC, Beaudoin foi cofundador da Brightspot, uma empresa de software empresarial, e ocupou cargos de liderança sênior em produtos, design e criação na WebMD, AOL e The Wall Street Journal/Dow Jones. Nessas funções, ela liderou o desenvolvimento de plataformas digitais, ferramentas de publicação e aplicativos para o consumidor destinados a organizações globais. Ela se formou na Parsons School of Design.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo software, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público. A empresa ajuda seus clientes a aproveitar a IA para impulsionar resultados em um momento de mudanças exponenciais. Com vasta experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicativos e soluções de software específicas para o setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos parques tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

FONTE DXC Technology Company