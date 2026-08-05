DXC nombra a Lisa Beaudoin como directora de Producto para acelerar el crecimiento impulsado por el producto

Lisa Beaudoin fue nombrada directora de Producto, liderando una organización de desarrollo de productos unificada en DXC.

Beaudoin dirigió recientemente el desarrollo y lanzamiento de DXC OASIS, la plataforma de orquestación con IA de la compañía para servicios gestionados, que ya está en producción con 57 clientes.

Este nombramiento se produce tras los recientes nombramientos de Paul Taylor como presidente, Dan Gray como presidente de Servicios de Infraestructura Global y Holly Grant como presidenta de Innovación y Estrategia de IA y LabX, lo que refuerza aún más el equipo directivo y el modelo operativo de DXC.

ASHBURN, Va., 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy el nombramiento de Lisa Beaudoin como directora de Producto. En este cargo, Beaudoin liderará una organización de desarrollo de productos recientemente unificada que abarcará la cartera de DXC, con responsabilidad sobre la estrategia de producto, la ingeniería, la gestión del ciclo de vida y la ejecución en el mercado. Su nombramiento refleja el enfoque de DXC en escalar el liderazgo centrado en IA y la innovación impulsada por el producto en toda la compañía, así como en acelerar la entrega de ofertas diferenciadas para los clientes. DXC también nombró recientemente a Paul Taylor como presidente, a Dan Gray como presidente de Servicios de Infraestructura Global (GIS) y a Holly Grant como presidenta de Innovación y Estrategia de IA y LabX. Beaudoin reportará a Paul Taylor, presidente, con efecto inmediato.

DXC Appoints Lisa Beaudoin as Chief Product Officer to Accelerate Product-Led Growth

Beaudoin anteriormente fue vicepresidenta de innovación y automatización de plataformas, donde dirigió la estrategia de producto y la ingeniería de plataformas empresariales impulsadas por IA. Trabajando en equipos de productos, ingeniería, operaciones y clientes, ha supervisado el ciclo de vida completo del producto, desde el posicionamiento estratégico y el desarrollo hasta la ejecución en el mercado, centrándose en mejorar la experiencia del usuario, el rendimiento operativo y el valor empresarial medible para los clientes.

Más recientemente, Beaudoin codirigió el desarrollo y lanzamiento de DXC OASIS junto con Dan Gray, presidente de GIS, ayudando a aunar la estrategia de producto, la innovación técnica y el conocimiento del cliente para llevar la plataforma de IA de la empresa desde el concepto hasta la producción en poco más de un año. La plataforma ahora está en producción con 57 clientes y sirve como base para un conjunto cada vez mayor de soluciones escalables habilitadas para IA que brindan valor comercial medible al tiempo que transforman a escala los servicios administrados para empresas de misión crítica.

"Este es un paso natural en la evolución de DXC", dijo Raúl Fernández, consejero delegado de DXC Technology. "Estamos simplificando nuestra forma de operar, consolidando el desarrollo de productos bajo un líder de probada trayectoria y creando una mayor coherencia en la forma en que desarrollamos y lanzamos productos al mercado. Lisa ha demostrado su capacidad para transformar las necesidades de los clientes en plataformas escalables que ofrecen un valor cuantificable, y contribuirá a acelerar la innovación, la ejecución y la entrega de resultados a nuestros clientes".

En su nuevo rol, Beaudoin aplicará el enfoque de desarrollo de productos riguroso de DXC OASIS, basado en un profundo conocimiento del cliente y del usuario, a toda la cartera de productos de DXC. Reunirá a los equipos de producto bajo una organización unificada, fortalecerá la conexión entre las necesidades del cliente y el desarrollo de productos, y acelerará la entrega de soluciones escalables que respalden las estrategias Core y Fast Track de DXC. Asimismo, colaborará estrechamente con los líderes tecnológicos y comerciales de DXC para garantizar la alineación de los equipos de producto e ingeniería desde el principio y que las soluciones de DXC se complementen entre sí y aprovechen al máximo las alianzas estratégicas de la compañía. Al centralizar el desarrollo de productos en una sola organización, DXC busca acelerar la innovación, reducir la complejidad y ofrecer nuevas funcionalidades a los clientes con mayor rapidez.

"Lisa aporta la disciplina de producto que necesitamos para fortalecer la ejecución en DXC", dijo Paul Taylor, presidente de DXC Technology. "Poner a nuestros clientes en el centro de cada decisión de producto nos ayudará a centrarnos en las oportunidades más importantes, conectar producto, tecnología e ingeniería de manera más efectiva y avanzar con mayor rapidez y claridad. Al unificar el desarrollo de productos bajo un solo líder, crearemos mejores soluciones, ejecutaremos con mayor coherencia y garantizaremos que la innovación siempre esté impulsada por las necesidades de nuestros clientes."

"DXC cuenta con una profunda experiencia en el sector, sólidas capacidades de ingeniería y un conocimiento inigualable de los complejos entornos tecnológicos y empresariales en los que operan nuestros clientes", afirmó Beaudoin. "Mi objetivo será aunar estas fortalezas mediante una organización de productos más unificada que parta de una comprensión clara de las necesidades de clientes y operadores, se centre en las oportunidades de mayor valor y actúe con rapidez. Al combinar una estrategia de producto rigurosa con nuestro sólido liderazgo tecnológico, podemos crear productos técnicamente viables, operativamente escalables, que funcionen de forma integrada en toda nuestra cartera y que estén directamente vinculados a los resultados que nuestros clientes y socios necesitan".

Antes de unirse a DXC, Beaudoin cofundó Brightspot, una empresa de software empresarial, y ocupó puestos de alta dirección en producto, diseño y creatividad en WebMD, AOL y The Wall Street Journal/Dow Jones. En estos puestos, lideró el desarrollo de plataformas digitales, herramientas de publicación y aplicaciones para consumidores de organizaciones globales. Es graduada de la Parsons School of Design.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándoles a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambio exponencial con rapidez. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Obtenga más información en dxc.com.